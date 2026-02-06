Georgy Parra, quien fuera productor de Yeison Jiménez, ha sido de las personas más dolidas con la inesperada muerte del cantante nacido en Manzanares. Desde el momento que se confirmó el deceso del artista, Georgy ha usado sus redes sociales para expresar su desazón y tristeza.

Inicialmente, Georgy conmovió las redes sociales al mostrar cómo era el estudio donde grababa sus éxitos Yeison. También contó que se había tomado su tiempo para volver a ese lugar, pues sentía un gran vacío al saber que el cantante no estaría ahí.

A casi un mes de la muerte de Jiménez, Georgy Parra estrenó una de las últimas canciones que alcanzó a grabar el caldense: ‘GPS Dime que sí’, se titula este tema que ya está disponible en distintas plataformas digitales.

El productor de Yeison Jiménez estrenó una de las últimas canciones que grabó el artista. Foto: AFP - Rodrigo Varela

Georgy había contado que dicha canción era un regalo de Yeison, pues accedió a cederle todas las ganancias que se derivaran de la explotación comercial del sencillo.

Ese gesto, contó Parra, significó mucho para él y realmente lo marcó, y así entendió la persona que era el cantante, quien en su juventud vendió aguacates en Corabastos para salir adelante.

¿Cuál fue el video que compartió Georgy Parra para homenajear a Yeison Jiménez?

Pues bien, a propósito del estreno de ‘Dime que sí’, Georgy compartió un emotivo video en redes sociales. Allí dejó ver a Yeison convertido en dibujo animado y el momento en que, sin querer, tiene que despedirse del mundo terrenal.

La secuencia empieza con Yeison y Georgy aterrizando en la tierra tras viajar en una nave espacial. Por un momento sonríen, pero rápidamente les cambia el rostro cuando se dan cuenta de que deben despedirse. Salen lágrimas del león que representa a Georgy y Yeison regresa a su nave para partir hacia el cielo.

“Con el corazón”,se lee en el firmamento, haciendo referencia a la icónica frase que hizo célebre a lo largo de su carrera el artista que tenía 34 años al momento de su deceso.

Georgy Parra ha expresado que ‘GPS Dime que sí’ es un gran homenaje para Jiménez y reafirma la gran amistad que los unía. El videoclip del tema ya está disponible en YouTube y muchas de las escenas en las que aparece Yeison fueron recreadas gracias a la inteligencia artificial.

Según contó el productor, el lanzamiento de la canción iba a ser en marzo, mientras que el video se grabaría al empezar febrero, pero la tragedia ocurrida con Yeison cambió por completo los planes.

¿Viuda de Yeison Jiménez cambió su foto de perfil en redes sociales?

La inesperada muerte de Yeison Jiménez sigue generando dolor y tristeza entre amigos, familiares y fanáticos. Sonia Restrepo, la viuda del cantante, hizo algo recientemente que los cibernautas no pasaron por alto.

Restrepo cambió la foto de perfil que tenía en la red social Instagram y dejó una que revive uno de los tantos momentos que vivió al lado del hombre de Manzanares.

La viuda de Yeison Jiménez cambió su foto de perfil en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

En la fotografía se refleja que Yeison y Sonia tuvieron la oportunidad de vivir un gratificante momento, al destacarse como una de las parejas más estables en el mundo del entretenimiento.

Anteriormente, la esposa de Yeison Jiménez tenía una foto en sus redes sociales en la que aparecía sola y con un vestido negro.

El próximo 10 de febrero se cumplirá un mes de la muerte del cantautor de 34 años, ocurrida en Paipa, Boyacá, cuando pretendía viajar a Marinilla, Antioquia, a dar un concierto tras una presentación en un municipio de Santander.