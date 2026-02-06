Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así luce Yeison Jiménez como dibujo animado: su productor compartió un emotivo video

Georgy Parra le rindió un nuevo homenaje a Yeison Jiménez tras el lanzamiento de la canción ‘GPS Dime que sí’.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Yeison Jiménez fue recreado como dibujo animado.
Yeison Jiménez fue recreado como dibujo animado en un video de su productor, Georgy Parra. Foto: RCN

Georgy Parra, quien fuera productor de Yeison Jiménez, ha sido de las personas más dolidas con la inesperada muerte del cantante nacido en Manzanares. Desde el momento que se confirmó el deceso del artista, Georgy ha usado sus redes sociales para expresar su desazón y tristeza.

Artículos relacionados

Inicialmente, Georgy conmovió las redes sociales al mostrar cómo era el estudio donde grababa sus éxitos Yeison. También contó que se había tomado su tiempo para volver a ese lugar, pues sentía un gran vacío al saber que el cantante no estaría ahí.

A casi un mes de la muerte de Jiménez, Georgy Parra estrenó una de las últimas canciones que alcanzó a grabar el caldense: ‘GPS Dime que sí’, se titula este tema que ya está disponible en distintas plataformas digitales.

Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero en Boyacá.
El productor de Yeison Jiménez estrenó una de las últimas canciones que grabó el artista. Foto: AFP - Rodrigo Varela

Georgy había contado que dicha canción era un regalo de Yeison, pues accedió a cederle todas las ganancias que se derivaran de la explotación comercial del sencillo.

Ese gesto, contó Parra, significó mucho para él y realmente lo marcó, y así entendió la persona que era el cantante, quien en su juventud vendió aguacates en Corabastos para salir adelante.

¿Cuál fue el video que compartió Georgy Parra para homenajear a Yeison Jiménez?

Pues bien, a propósito del estreno de ‘Dime que sí’, Georgy compartió un emotivo video en redes sociales. Allí dejó ver a Yeison convertido en dibujo animado y el momento en que, sin querer, tiene que despedirse del mundo terrenal.

La secuencia empieza con Yeison y Georgy aterrizando en la tierra tras viajar en una nave espacial. Por un momento sonríen, pero rápidamente les cambia el rostro cuando se dan cuenta de que deben despedirse. Salen lágrimas del león que representa a Georgy y Yeison regresa a su nave para partir hacia el cielo.

Artículos relacionados

“Con el corazón”,se lee en el firmamento, haciendo referencia a la icónica frase que hizo célebre a lo largo de su carrera el artista que tenía 34 años al momento de su deceso.

Georgy Parra ha expresado que ‘GPS Dime que sí’ es un gran homenaje para Jiménez y reafirma la gran amistad que los unía. El videoclip del tema ya está disponible en YouTube y muchas de las escenas en las que aparece Yeison fueron recreadas gracias a la inteligencia artificial.

Según contó el productor, el lanzamiento de la canción iba a ser en marzo, mientras que el video se grabaría al empezar febrero, pero la tragedia ocurrida con Yeison cambió por completo los planes.

¿Viuda de Yeison Jiménez cambió su foto de perfil en redes sociales?

La inesperada muerte de Yeison Jiménez sigue generando dolor y tristeza entre amigos, familiares y fanáticos. Sonia Restrepo, la viuda del cantante, hizo algo recientemente que los cibernautas no pasaron por alto.

Restrepo cambió la foto de perfil que tenía en la red social Instagram y dejó una que revive uno de los tantos momentos que vivió al lado del hombre de Manzanares.

Fan dejó sin palabras a Yeison Jiménez en plena tarima
La viuda de Yeison Jiménez cambió su foto de perfil en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

En la fotografía se refleja que Yeison y Sonia tuvieron la oportunidad de vivir un gratificante momento, al destacarse como una de las parejas más estables en el mundo del entretenimiento.

Anteriormente, la esposa de Yeison Jiménez tenía una foto en sus redes sociales en la que aparecía sola y con un vestido negro.

Artículos relacionados

El próximo 10 de febrero se cumplirá un mes de la muerte del cantautor de 34 años, ocurrida en Paipa, Boyacá, cuando pretendía viajar a Marinilla, Antioquia, a dar un concierto tras una presentación en un municipio de Santander.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Talento nacional

La Barbie colombiana reveló a sus seguidores si tuvo un romance con Juan Martín Moreno, el ex de Laura G

La Barbie colombiana habló sin rodeos y aclaró si tiene una relación con Juan Martín Moreno, el ex de Laura González.

Estafas a nombre de Yeison Jiménez fueron denunciadas por su hermana Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez denunció estafas a nombre del difunto artista

Lina Jiménez, hermana de Yeison, denunció estafas en las que estarían usando el nombre del artista para engañar personas.

La mamá de La Segura ahora luce muy diferente. La Segura

Mamá de La Segura tomó radical decisión con su apariencia y así luce ahora: “Cambio extremo”

Alexa Mena, mamá de La Segura, decidió quitarse las extensiones tras varios años y se mostró feliz por el resultado.

Lo más superlike

Impacto en redes por reaparición de Manelyk González Influencers

Manelyk González reapareció en redes con ‘moretones’ en su rostro y su nariz ‘rota’

Manelyk González generó gran impacto al compartir una fotografía en las que se le ven grandes moretones en su rostro.

La Toxi le pidió a Karola confrontar a Valentino. La toxi costeña

La Toxi reaccionó al ingreso de Karola a La casa de los famosos y le pidió confrontar a Valentino

Kardashian explican hábitos que activan su micro-inmunidad y potencian la longevidad Salud y Belleza

Kardashian muestran cómo fortalecen su micro-inmunidad y evitan resfriados todo el año

Falleció reconocida modelo de 21 años quien era hija de reconocido futbolista: así se confirmó Talento internacional

Falleció reconocida modelo de 21 años quien era hija de un exfutbolista: así se confirmó

Imagen de un crucero - Cinta de luto. Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido músico a bordo de un crucero en extrañas circunstancias