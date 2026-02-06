Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Viralizan entrevista de Yeison Jiménez donde recuerda su complicada niñez: tuvo seis padrastros

Viralizan entrevista en la que Yeison Jiménez hablando sobre los seis padrastros que tuvo en su niñez: “con todas las mañas”.

Ingrid Jaramillo Rojas
Filtran entrevista de Yeison Jiménez sobre su dura niñez: revela que tuvo seis padrastros
Filtran entrevista de Yeison Jiménez sobre su dura niñez: revela que tuvo seis padrastros.

En redes sociales comenzó a circular un emotivo segmento de una entrevista que Yeison Jiménez brindó meses antes de su muerte en donde se refirió a su complicada niñez, en la que tuvo que lidiar con seis padrastros, y cómo decidió cambiar esos patrones tras formar una familia con Sonia.

¿Cómo fue la niñez de Yeison Jiménez?

En el video que se volvió viral en redes sociales, se puede escuchar a Yeison hablar de las carencias que tuvo al crecer en un barrio de bajos recursos, donde además tuvo que lidiar con seis padrastros diferentes en su hogar.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.

El joven difunto artista mencionó que, con el tiempo, entendió que el problema no eran los bajos recursos, sino aprender a respetar los tiempos de las personas, haciendo alusión a todo lo que vivió en su niñez, en donde tuvo que experimentar tener seis padrastros con distintas “mañas” y trabajar desde temprana edad en Corabastos.

“Yo tuve seis padrastros, yo tuve todos los padrastros, de todos los colores que tú te imagines, con todas las mañas que te imagines. Claro, porque primero vivíamos en un barrio súper humilde, segundo, trabajábamos en Corabastos… ahí pasa de todo”, relató Yeison.

El artista añadió que estas experiencias lo motivaron a romper patrones en su propio hogar. Desde que conoció a su esposa Sonia, a los 17 años, se hizo responsable de su hija Camila, de 2 años, y luego tuvieron juntos a Thaliana y otro hijo.

“En mi casa, Thaliana no conoce una correa, ella hace caso. Y Camila, mi hija mayor, la cual crié desde pequeñita… cuando conocí a Sonia, Camila tenía 2 años, es mi hija, obviamente ella no tiene otro papá”, expresó.

¿Qué se sabe de la muerte de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez perdió la vida en un accidente aéreo junto a otras cinco personas el pasado 10 de enero. De acuerdo con un informe de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC), la avioneta de matrícula N325FA cumplía con todos los requisitos técnicos para su correcto funcionamiento.

Sin embargo, la aeronave no logró alcanzar la altura necesaria para completar el trayecto, que inició en el aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, con destino a Medellín, y terminó colisionando contra un terreno de una finca ubicada en la vereda Romita.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo.
