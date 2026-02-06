Alexa Mena, mamá de La Segura, revolucionó las redes sociales al mostrar su nuevo look. La renovada apariencia de la empresaria despertó opiniones divididas entre los cibernautas.

¿Cómo luce Alexa Mena, mamá de La Segura, tras quitarse las extensiones?

Alexa, quien suma un millón de seguidores en Instagram, compartió varios videos en redes sociales y se mostró feliz por el resultado obtenido; además, dejó ver la reacción de su hija, quien fue habitante de La casa los famosos Colombia en su segunda temporada.

Resultado final, su nueva Alexa Mena; y digo nueva porque este cambio, no solamente es externo sino interno. Siete años de usar 150 puntos de extensiones y siento que cierro un ciclo, no solamente físico, también es emocional. Muy contenta. Estoy disfrutando el bienestar y este cierre de siete años

Mena compartió también en redes las reacciones de sus seguidores y la mayoría de ellos coincide con que hizo lo correcto y definitivamente se ve muy renovada.

“Te ves más preciosa, te quitaste 30 años de encima”, “Sra Alexa me encanta, qué bella es”, “te amamos bella”, “te felicito por tu decisión, no fue fácil pero demostraste valentía”, “te apoyamos”, fueron algunas opiniones de sus seguidores.

La Segura, por supuesto, tampoco pasó por alto la nueva apariencia de su madre y mostró la emotiva reacción en sus redes sociales.



“La amoooo… su cambio extremo. Díganle que se ve hermosa”, escribió la influenciadora junto a un video en el que evidencia su sorpresa, pero a la vez felicidad por cómo ahora se ve su mamá.

La Segura reveló que su mamá tenía mucho temor de quitarse las extensiones. Foto: RCN

La Segura señaló que el cambio fue una verdadera sorpresa, pues ella no le había dado tantas pistas de lo que haría. La joven confesó que apenas vio el cambio cuando ella publicó los videos en la sección de historias.

“Ella tenía mucho miedo de quitarse las extensiones”, expresó La Segura, quien reiteró que siempre apoyará a su madre y, así decida volver a las extensiones, igual la respaldará en lo que quiera hacer.

En otro video, Alexa compartió su experiencia en medio de su cambio de look. Allí contó más detalles de la decisión de quitarse las extensiones.

¿La Segura ya planea ser mamá por segunda vez?

Natalia Segura Mena, conocida en redes sociales como La Segura, sorprendió al hablar de convertirse en madre por segunda vez.

La influenciadora confesó que hay momentos en que siente ese deseo de darle un hermanito a Lucca, aunque también es consciente de que quizá no es el momento correcto.

La Segura habló en redes sociales de la posibilidad de tener otro hijo. (Foto: Canal RCN)

Estas emociones suelen aparecer cuando observa a Lucca crecer y se imagina cómo sería para él compartir su infancia con un hermanito o hermanita. Según expresó, ese pensamiento nace desde el amor y desde el deseo de que su hijo tenga un compañero de vida con quien crear recuerdos, aprender y apoyarse mutuamente.

Para ella, la maternidad no es un tema que se tome a la ligera, sino un proceso que implica entrega, tiempo y estabilidad emocional.