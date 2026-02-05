Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura vivió un inesperado rechazo de su pequeño hijo Lucca Baladán: así reaccionó la empresaria

La Segura fue rechazada por su hijo Lucca en pleno paseo y su reacción generó opiniones divididas en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Segura reacciona al rechazo.
La Segura reacciona al rechazo de su pequeño hijo Lucca. (Foto Canal RCN)

La Segura vivió un inesperado momento con su hijo Lucca que generó una ola de comentarios en redes.

La Segura se sorprendió por el gesto.
La Segura se sorprendió por el gesto de su hijo Lucca. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo fue el rechazo de Lucca con La Segura?

En el video se le puede ver a La Segura junto a su esposo Ignacio Baladán que lleva cargado al pequeño Lucca.

La influenciadora se le acerca al pequeño para darle un beso, pero sorpresivamente Lucca se quita y la rechaza.

Artículos relacionados

La Segura reaccionó con sorpresa y quiso compartir el momento con su comunidad digital.

La creadora de contenido acompañó el video con un divertido mensaje en el que se burla de la situación.

“Buenos días amigas con el rechazo de mi hijo”, escribió La Segura en su publicación.

¿La Segura e Ignacio Baladán quieren tener más hijos?

Asimismo, en la dinámica de preguntas de Instagram, La Segura respondió si tiene entre sus planes tener más hijos.

La Segura dijo que hay días donde desea tener otro hijo para que Lucca crezca junto a un hermano o hermana, pero también reconoció que ella y su esposo tienen múltiples compromisos profesionales.

Por esa razón han tenido que organizar sus tiempos y rutinas para cuidar adecuadamente al pequeño Lucca, y en este momento no se imagina con otra responsabilidad.

Sin embargo, dejó claro que no cierra la puerta al embarazo y que, aunque ahora están siendo responsables con el tema, esperan en un par de años estar más estables para contemplar la posibilidad.

La influenciadora ha sido clara en que la maternidad es una etapa que requiere dedicación y presencia.

Artículos relacionados

En sus declaraciones, La Segura resaltó que quiere estar presente en los momentos más importantes del crecimiento de su hijo.

Además, La Segura y su esposo Ignacio Baladán han dejado ver que están muy concentrados en su futuro económico, pues han dado pistas sobre un nuevo proyecto al que ellos mismos han llamado su “imperio”.

La pareja reveló que actualmente no cuentan con apartamento propio y que incluso decidieron aplazar su boda por la iglesia con el fin de invertir todos sus recursos y su tiempo en este plan.

Con esta decisión, ambos buscan consolidar una base sólida que les permita crecer profesionalmente y asegurar un mejor futuro para su familia, demostrando que la prioridad está en construir estabilidad antes de tener más hijos.

Lucca, hijo de La Segura, llamó la atención.
Lucca, hijo de La Segura, llamó la atención al rechazar un beso. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jessica Cediel en los Premios Juventud 2024. Jessica Cediel

Jessica Cediel se quebró tras revelar el curioso sueño que tuvo con su fallecido padre

La presentadora Jessica Cediel, se mostró afectada al recordar a su padre y contó lo difícil que ha sido el proceso del duelo.

Freddy Guarín reaparece en redes sociales y cuenta lo que está viviendo Fredy Guarín

Fredy Guarín reapareció en redes y habló de desgarradora situación

Fredy Guarín, exfutbolista colombiano, compartió desgarrador testimonio tras superar una difícil situación en su vida.

Reconocida actriz colombiana ocultó su embarazo por meses y así salió a la luz la noticia Talento nacional

Reconocida actriz colombiana ocultó su embarazo por meses y así salió a la luz la noticia

Una reconocida actriz colombiana reveló que está embarazada tras meses de silencio en redes y explicó por qué decidió mantenerlo en privado.

Lo más superlike

Valentino Lázaro tuvo inesperado gesto con Campanita: ¿se dieron un beso? Valentino Lázaro

Valentino Lázaro y Campanita tuvieron inesperado gesto: ¿se dieron un beso?

Valentino Lázaro y Campanita, participantes de La casa de los famosos Colombia han dividido reacciones tras inesperado beso.

Protege tus conversaciones en WhatsApp con este sencillo truco Tecnología

WhatsApp: descubre cómo proteger tus chats y evitar que extraños espíen tus conversaciones

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre Talento internacional

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre

¿Bad Bunny no cantará en el Super Bowl? Rumores y un show alterno crean dudas Bad Bunny

¿Bad Bunny no cantará en el Super Bowl? Rumores y un show alterno crean dudas

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia