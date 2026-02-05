La Segura vivió un inesperado rechazo de su pequeño hijo Lucca Baladán: así reaccionó la empresaria

La Segura vivió un inesperado momento con su hijo Lucca que generó una ola de comentarios en redes.

La Segura se sorprendió por el gesto de su hijo Lucca. (Foto Canal RCN)

¿Cómo fue el rechazo de Lucca con La Segura?

En el video se le puede ver a La Segura junto a su esposo Ignacio Baladán que lleva cargado al pequeño Lucca.

La influenciadora se le acerca al pequeño para darle un beso, pero sorpresivamente Lucca se quita y la rechaza.

La Segura reaccionó con sorpresa y quiso compartir el momento con su comunidad digital.

La creadora de contenido acompañó el video con un divertido mensaje en el que se burla de la situación.

“Buenos días amigas con el rechazo de mi hijo”, escribió La Segura en su publicación.

¿La Segura e Ignacio Baladán quieren tener más hijos?

Asimismo, en la dinámica de preguntas de Instagram, La Segura respondió si tiene entre sus planes tener más hijos.

La Segura dijo que hay días donde desea tener otro hijo para que Lucca crezca junto a un hermano o hermana, pero también reconoció que ella y su esposo tienen múltiples compromisos profesionales.

Por esa razón han tenido que organizar sus tiempos y rutinas para cuidar adecuadamente al pequeño Lucca, y en este momento no se imagina con otra responsabilidad.

Sin embargo, dejó claro que no cierra la puerta al embarazo y que, aunque ahora están siendo responsables con el tema, esperan en un par de años estar más estables para contemplar la posibilidad.

La influenciadora ha sido clara en que la maternidad es una etapa que requiere dedicación y presencia.

En sus declaraciones, La Segura resaltó que quiere estar presente en los momentos más importantes del crecimiento de su hijo.

Además, La Segura y su esposo Ignacio Baladán han dejado ver que están muy concentrados en su futuro económico, pues han dado pistas sobre un nuevo proyecto al que ellos mismos han llamado su “imperio”.

La pareja reveló que actualmente no cuentan con apartamento propio y que incluso decidieron aplazar su boda por la iglesia con el fin de invertir todos sus recursos y su tiempo en este plan.

Con esta decisión, ambos buscan consolidar una base sólida que les permita crecer profesionalmente y asegurar un mejor futuro para su familia, demostrando que la prioridad está en construir estabilidad antes de tener más hijos.