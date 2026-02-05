Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jessica Cediel se quebró tras revelar el curioso sueño que tuvo con su fallecido padre

La presentadora Jessica Cediel, se mostró afectada al recordar a su padre y contó lo difícil que ha sido el proceso del duelo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jessica Cediel en los Premios Juventud 2024.
Jessica Cediel compartió sentido mensaje en medio del duelo por la pérdida de su padre. Foto | Gladys Vega.

En medio del duelo por la pérdida de su padre, Jessica Cediel nuevamente conmovió en redes sociales al compartir unas desgarradoras palabras con las que abrió su corazón para hablar de lo que ha significado su muerte.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Jessica Cediel sobre la muerte de su padre?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida presentadora ha construido una enorme comunidad de millones de seguidores, nuevamente se refirió a esta tema, en esta oportunidad para compartirle a sus seguidores cuál fue el último sueño que tuvo con su fallecido padre.

Artículos relacionados

"Hola mi gente linda, cómo están, pasando a saludarlos, hoy un poco sentimental, anoche soñé con mi papá, esta es la tercera vez que sueño con él, fue un sueño bonito, porque la primera vez tuve un sueño como super particular, la segunda vez fue un sueño que no me gustó mucho y anoche fue un sueño bonito y nos reímos...", señaló en sus historias.

Artículos relacionados

Durante su sentida aparición, la también actriz y modelo colombiana una vez más se mostró afectada por la ausencia de este ser querido, incluso aseguró que "se le aguó el ojo", lo cual quedó en evidencia durante la grabación, pues mientras conversaba sus ojos se inundaron de lágrimas, "me haces mucha falta Cediel", agregó.

Jessica Cediel asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2023 en el Watsco Center.
Jessica Cediel habló sobre el duelo por la muerte de su padre. Foto | Rodrigo Varela.

¿Cuándo falleció el papá de Jessica Cediel?

Segundos después de dar conocer el emotivo sueño que tuvo con su papá, la mujer reflexionó sobre lo difícil que es sobrellevar un duelo, pues en sus palabras una cosa es lo que se ve por fuera y otra es lo que cada persona siente por dentro.

Aunque este ha sido uno de los momentos más dolorosos, para ella lo más importante es que estar en contacto permanente con Dios para poder seguir adelante, pues "no hay de otra".

"Te extraño mucho Cediel, no se ha cumplido ni dos meses", escribió Jessica junto al video que publicó.

Aunque la presentadora no ha revelado una causa exacta de la muerte, en sus redes dejó ver que su padre venía enfrentando un difícil proceso de salud por la enfermedad de Parkinson, la cual requirió cuidados especiales durante varios años.

Jessica Cediel en los Premios Juventud 2015.
Jessica Cediel tuvo emotivo sueño con su fallecido padre. Foto | Gustavo Caballero.

Por último, cabe señalar que, el papá de la presentadora, llamado Alfonso Cediel, falleció la noche del 20 de diciembre de 2025.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Freddy Guarín reaparece en redes sociales y cuenta lo que está viviendo Fredy Guarín

Fredy Guarín reapareció en redes y habló de desgarradora situación

Fredy Guarín, exfutbolista colombiano, compartió desgarrador testimonio tras superar una difícil situación en su vida.

Reconocida actriz colombiana ocultó su embarazo por meses y así salió a la luz la noticia Talento nacional

Reconocida actriz colombiana ocultó su embarazo por meses y así salió a la luz la noticia

Una reconocida actriz colombiana reveló que está embarazada tras meses de silencio en redes y explicó por qué decidió mantenerlo en privado.

La dolorosa confesión de Juliana Calderón sobre la muerte de su pareja Juliana Calderón

Juliana Calderón rompe en llanto al detallar cómo supo que su novio falleció junto a Yeison Jiménez

Juliana Calderón lloró al contar cómo vivió la noticia de la muerte de su novio, primo de Yeison Jiménez, quien falleció a su lado.

Lo más superlike

Valentino Lázaro tuvo inesperado gesto con Campanita: ¿se dieron un beso? Valentino Lázaro

Valentino Lázaro y Campanita tuvieron inesperado gesto: ¿se dieron un beso?

Valentino Lázaro y Campanita, participantes de La casa de los famosos Colombia han dividido reacciones tras inesperado beso.

Protege tus conversaciones en WhatsApp con este sencillo truco Tecnología

WhatsApp: descubre cómo proteger tus chats y evitar que extraños espíen tus conversaciones

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre Talento internacional

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre

¿Bad Bunny no cantará en el Super Bowl? Rumores y un show alterno crean dudas Bad Bunny

¿Bad Bunny no cantará en el Super Bowl? Rumores y un show alterno crean dudas

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia