Jessica Cediel se quebró tras revelar el curioso sueño que tuvo con su fallecido padre

En medio del duelo por la pérdida de su padre, Jessica Cediel nuevamente conmovió en redes sociales al compartir unas desgarradoras palabras con las que abrió su corazón para hablar de lo que ha significado su muerte.

¿Qué dijo Jessica Cediel sobre la muerte de su padre?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida presentadora ha construido una enorme comunidad de millones de seguidores, nuevamente se refirió a esta tema, en esta oportunidad para compartirle a sus seguidores cuál fue el último sueño que tuvo con su fallecido padre.

"Hola mi gente linda, cómo están, pasando a saludarlos, hoy un poco sentimental, anoche soñé con mi papá, esta es la tercera vez que sueño con él, fue un sueño bonito, porque la primera vez tuve un sueño como super particular, la segunda vez fue un sueño que no me gustó mucho y anoche fue un sueño bonito y nos reímos...", señaló en sus historias.

Durante su sentida aparición, la también actriz y modelo colombiana una vez más se mostró afectada por la ausencia de este ser querido, incluso aseguró que "se le aguó el ojo", lo cual quedó en evidencia durante la grabación, pues mientras conversaba sus ojos se inundaron de lágrimas, "me haces mucha falta Cediel", agregó.

Jessica Cediel habló sobre el duelo por la muerte de su padre. Foto | Rodrigo Varela.

¿Cuándo falleció el papá de Jessica Cediel?

Segundos después de dar conocer el emotivo sueño que tuvo con su papá, la mujer reflexionó sobre lo difícil que es sobrellevar un duelo, pues en sus palabras una cosa es lo que se ve por fuera y otra es lo que cada persona siente por dentro.

Aunque este ha sido uno de los momentos más dolorosos, para ella lo más importante es que estar en contacto permanente con Dios para poder seguir adelante, pues "no hay de otra".

"Te extraño mucho Cediel, no se ha cumplido ni dos meses", escribió Jessica junto al video que publicó.

Aunque la presentadora no ha revelado una causa exacta de la muerte, en sus redes dejó ver que su padre venía enfrentando un difícil proceso de salud por la enfermedad de Parkinson, la cual requirió cuidados especiales durante varios años.

Jessica Cediel tuvo emotivo sueño con su fallecido padre. Foto | Gustavo Caballero.

Por último, cabe señalar que, el papá de la presentadora, llamado Alfonso Cediel, falleció la noche del 20 de diciembre de 2025.