Juliana Calderón reveló cómo conoció a Juan Manuel antes de su trágica muerte en el accidente aéreo

Juliana Calderón abrió su corazón para contar detalles de cómo inició su historia de amor con Juan Manuel, primo de Yeison Jiménez.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Juliana Calderón habló sobre la muerte de Juan Manuel, primo de Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

Juliana Calderón,hermana de la polémica creadora de contenido, Yina Calderón, recientemente rompió el silencio para referirse a un doloroso tema relacionada con su vida sentimental: la muerte de Juan Manuel, su pareja.

¿Cómo se conoció Juliana Calderón con Juan Manuel, uno de los fallecidos en el accidente de la avioneta de Yeison Jiménez?

En una reciente entrevista que la empresaria concedió al programa 'Los Impresentables', abrió su corazón para contar cómo conoció el joven que falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en donde también murió Yeison Jiménez y otros integrantes de su equipo de trabajo.

"No había tocado el tema, ni siquiera por mis redes sociales, yo no pensaba subir absolutamente nada porque no quería, pero mi hermana se adelantó, puso una historia y comenzó la gente a at4carme, que yo era mentirosa y que esto y lo otro", señaló.

De acuerdo con las declaraciones de la joven, luego de que Yina hiciera pública su pérdida, ella por su cuenta decide subir unas fotografías con Juan Manuel, sobre todo porque quería hacerle un homenaje a él y que sus seguidores conocieran un poco la calidad de persona que fue en vida.

Juliana Calderón rompió el silencio tras la muerte de su pareja. Foto | Canal RCN.

¿Qué reveló Juliana Calderón sobre el fallecimiento de Juan Manuel, primo del cantante Yeison Jiménez?

Dicho esto, Juliana respiró profundo y procedió a contar cómo inicio su historia de amor con Juan, relatando que fue a mediados de junio del 2024 cuando coincidió con él, en medio de una situación compleja que en ese momento se encontraba atravesando con Deimer, su novio de toda la vida.

"Yo llevaba una relación con Deimer muy tediosa y ahí fue donde conocí a Juan Manuel yo no tenía idea que era primo de Yeison, prácticamente Yeison lo crio", señaló la empresaria de productos capilares.

Juliana Calderón reveló cómo conoció a Juan Manuel, su fallecida pareja. Foto | Canal RCN.

Así mismo contó que se vio con Juan Manuel en una licorera, comenzaron a hablar y fueron a este lugar a ver un partido de Colombia. Dada las circunstancias en las que ella se encontraba un poco pasada de tragos, él se ofreció a llevarla a su casa y fue desde ese punto cuando empezaron a conocerse.

Entre lágrimas, Calderón concluyó recordando el gran hombre que fue su pareja, a quien describió como un "pelao super guerrero", que además de tener su propio negocio, también trabajaba de la mano de su primo Yeison en toda la venta de su mercancía.

