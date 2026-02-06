Marilyn Patiño sorprende en La casa de los famosos Colombia con inesperada petición a sus fans

La actriz colombiana Marilyn Patiño estalló en La casa de los famosos Colombia y sorprendió a sus compañeros al hacer una inesperada petición a su fandom.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón contó cómo la hermana de Yeison Jiménez le dio la noticia de la muerte de su novio

¿Qué inesperada petición le pidió Marilyn Patiño a su fandom dentro de La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de que Valentino Lázaro y Beba reorganizaran las habitaciones de Calma y Tormenta, Marilyn Patiño tuvo un fuerte altercado con Mariana Zapata, quien se molestó al ver que había puesto encima de su cama sus pertenencias sin ella haber movido las suyas.

Marilyn Patiño expresó que deseaba irse de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Tras lo ocurrido, Marilyn se desahogó con Manuela Gómez y le hizo saber que estaba cansada de los altercados y por eso deseaba irse del reality de Canal RCN.

Yo les regalo el reality. Desde ahora voy a pedirle a Colombia que me saquen. Yo sí me quiero ir, porque problemas grandes son los que hay afuera, como para uno aguantarse estas niñerías de kinder garden", dijo.

Acto seguido, le pidió a su equipo que la apoyaran poniéndola en placa para la siguiente semana, debido a que esta semana se encuentra en placa con Sara Uribe y serán dos los eliminados el próximo domingo.

Artículos relacionados La casa de los famosos Llegará un nuevo participante a La casa de los famosos Colombia, ¿de quién se trata?

¿Qué consejo le dio Manuela Gómez a Marilyn Patiño tras su petición de irse de La casa de los famosos Colombia?

Sorprendida por sus declaraciones, Manuela trató de mediar su petición, pero al ver que la actriz estaba decidida, solo le pidió que dejara que Colombia decidiera sobre su suerte dentro del reality.

Asimismo, Alexa Torrex le dio el mismo consejo y le pidió que tomara las cosas con calma; ante esto, Marilyn respondió que siempre lo ha hecho e incluso relató una anécdota con su suegra.

Marilyn Patiño pidió a su fandom que la ayuden a salir de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Talento nacional Sofía Jaramillo rompe su silencio y habla sobre las imperfecciones en su rostro

¿Qué contó Marilyn Patiño de su suegra?

La actriz de 43 años les contó a sus compañeros que nunca se ha enfrentado ni ha discutido por este tipo de situaciones, recordando incluso que en el pasado su suegra la sacó de su casa junto a sus hijos.

Ante experiencias como esa, Patiño aseguró que suele practicar el ejercicio de soltar y no aferrarse a nada, dejando entrever su deseo de abandonar la competencia.