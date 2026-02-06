Sofía Jaramillo rompe su silencio y habla sobre las imperfecciones en su rostro
Sofía Jaramillo habló sin filtros sobre las imperfecciones de su rostro tras las críticas y reveló la condición que padece.
Molesta por las críticas que ha recibido, Sofía Jaramillo decidió hablar sin filtros con sus seguidores y revelar la condición que afecta su rostro.
¿Qué reveló Sofía Jaramillo de su rostro?
Luego de que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3 fuera criticada en redes por supuestamente usar filtros para ocultar imperfecciones, decidió pronunciarse en un live junto a su hermana Laura Jaramillo, donde reveló que padece acné.
Durante el directo, la modelo contó que muchas mujeres la cuestionaron por usar demasiado maquillaje para cubrir su condición; sin embargo, aclaró que no es así y explicó que, de hacerlo, su piel se vería con grumos o relieve.
En medio de la conversación, su hermana también intervino para precisar que Sofía no sufre de acné quístico —que suele dejar cicatrices—, sino de otro tipo de acné que la caleña explicó en detalle.
¿Qué tipo de acné padece Sofía Jaramillo?
La joven contó a sus seguidores que el acné que padece no comenzó en la adolescencia, sino que apareció después de planificar durante diez años con pastillas anticonceptivas.
Según explicó Sofía, se trata de acné hormonal y aseguró que el uso prolongado de estos medicamentos afectó su microbiota intestinal, lo que le generó una inflamación sistémica que terminó reflejándose en su piel.
Asimismo, aseguró que ha seguido tratamientos con cremas especializadas y que su proceso ha estado acompañado por algunos de los mejores dermatólogos.
¿Cómo respondió a las críticas Sofía Jaramillo en redes sobre el uso de filtros?
Sofía Jaramillo respondió a las críticas en redes sociales dejando claro que los comentarios negativos no le afectan directamente, pero sí le preocupa la falta de criterio con la que muchas personas opinan.
A través de una publicación, reflexionó sobre la forma en que algunos usuarios intentan desmeritar a otros al hablar de su apariencia.
La creadora de contenido aseguró que, cuando alguien necesita atacar o desacreditar a otra persona para expresarse, el problema no está en lo que observa, sino en lo que siente. Con este mensaje, dejó ver que prefiere enfocarse en su bienestar y no en las críticas.
