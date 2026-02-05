Sofía Jaramillo se pronunció tras su salida de La casa de los famosos Colombia, donde compartió detalles sobre cómo vivió el momento de abandonar el reality y cómo ha enfrentado los comentarios negativos que ha recibido en redes sociales desde entonces.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

A través de un video, la paisa habló abiertamente sobre las primeras horas fuera de la competencia y las emociones que surgieron al reencontrarse con su entorno cercano.

Según contó, una de las primeras personas con las que habló al salir del programa fue su hermana Laura, quien la puso al tanto de lo que estaba ocurriendo fuera de La casa.

Sofía Jaramillo impacta al confesar cómo reaccionó al leer mensajes negativos. (Foto: Canal RCN)

Sofía explicó que ese encuentro fue importante para entender el contexto y conocer las reacciones que había generado su participación en La casa de los famosos Colombia 3.

Durante el video, expresó que logró sentirse tranquila después de conversar con sus amigas, aunque reconoció que sus seres queridos estaban preocupados por la cantidad de comentarios negativos que circulaban en redes sociales hacía ella.

“Quedé tranquila”, aseguró, al tiempo que mencionó que ha recibido bastante ‘hate’ desde su salida de La casa de los famosos Colombia.

Sofía explicó que inicialmente intentó evitar leer comentarios para no afectarse emocionalmente, pero finalmente decidió revisarlos y se encontró con mensajes que describió como “tan llenos de 0d10”.

¿Cómo ha enfrentado Sofía Jaramillo los comentarios negativos tras La casa de los famosos?

Sofía señaló que, de haber vivido una situación similar años atrás, probablemente le habría afectado emocionalmente. “Me hubiese afectado”, expresó, al referirse a cómo ha cambiado su forma de manejar las críticas con el paso del tiempo.

Finalmente, dejó claro que considera que esas opiniones no la definen ni como mujer ni como persona.

La exparticipante también compartió que poco a poco está retomando la normalidad de su rutina diaria.

En otro momento del video, mostró imágenes en las que aparece llegando a su empresa, por lo que ya se encuentra enfocada en retomar sus actividades profesionales tras la experiencia vivida en la tercera temporada de La casa de los famosos.