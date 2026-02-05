Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Emiro Navarro recuerda el “cachete” que recibió de Jorge Rausch antes de MasterChef Celebrity 2026

Emiro Navarro recordó el “cachete” que recibió de Jorge Rausch durante La casa de los famosos, tras confirmarse su participación en MasterChef Celebrity 2026.

Luego de confirmarse su participación en la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026, Emiro Navarro ha comenzado a compartir en sus redes sociales algunas reacciones y recuerdos relacionados con esta nueva oportunidad en su carrera.

El creador de contenido se mostró entusiasmado por asumir este reto y recordó momentos que marcaron su acercamiento a la cocina en los últimos años.

No es un secreto el gusto de Emiro por la cocina, algo que quedó en evidencia durante su paso por La casa de los famosos Colombia 2025. Dentro del reality, Emiro fue en varias ocasiones el encargado de preparar los alimentos para sus compañeros, lo que le permitió destacar por su disposición y habilidades culinarias.

A propósito de su llegada a MasterChef Celebrity, Emiro decidió traer a la memoria uno de los momentos más recordados de su paso por La casa de los famosos, cuando el chef Jorge Rausch visitó la casa para preparar una cena especial y compartir con los participantes. Ese episodio, que fue comentado en su momento, hoy cobra un nuevo significado para el creador de contenido.

Jorge Rausch cocinó para los participantes de La casa de los famosos Colombia 2025.
Jorge Rausch cocinó para los participantes de La casa de los famosos Colombia 2025. (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Emiro en sus historias sobre Jorge Rausch?

A través de sus historias en redes sociales, Emiro Navarro compartió un video de aquel día en el que Jorge Rausch estuvo cocinando dentro de La casa de los famosos. En el clip se observa el momento en el que Norma Nivia le dice al chef que esperen a Emiro en MasterChef, asegurando que él es bueno en la cocina y que deberían recibirlo en el programa.

La escena continuó con uno de los gestos más reconocidos de Jorge Rausch: el cachete, símbolo que el chef suele usar como señal de aprobación o reconocimiento a un plato bien logrado.

Emiro Navarro recibió el codiciado cachete de Jorge Rausch
Emiro Navarro recibió el codiciado cachete de Jorge Rausch (Foto Canal RCN)

Este gesto fue recibido con emoción por Emiro, quien respondió fiel a su estilo, asegurando que aceptaba cualquier reto con tal de no ser el primero en salir del programa. Ante esto, el chef le contestó que no podía prometerle nada.

En ese mismo recuerdo, Emiro tuvo la oportunidad de ayudar a Jorge Rausch en la preparación de la cena. El creador de contenido comentó que su cocina se inclina más hacia lo “criollo”, pero reconoció que tiene la disposición de aprender y adaptarse a la alta cocina, algo que será clave en su participación en MasterChef Celebrity.

¿Quiénes son los participantes confirmados de MasterChef Celebrity Colombia 2026?

La producción de MasterChef Celebrity Colombia 2026 ya confirmó a los 24 participantes que harán parte de esta nueva temporada, conformando un elenco diverso que reúne actores, comediantes, periodistas, creadores de contenido y deportistas.

Entre los nombres se encuentran figuras reconocidas como Lina Tejeiro, Angélica Blandón, Verónica Orozco, Diana Mina, Marcela Carvajal, Martha Restrepo, Milena López, Paula Galindo (Pautips), Virginia Lizcano, Julieta Piñeres, Mariana Mozo, Luisa Vergara, Sebastián Villalobos, Luciano D’Alessandro y Emmanuel Restrepo.

También hacen parte de esta edición Emiro Navarro, quien llega como creador de contenido, el tenista profesional Robert Farah, los actores Jimmy Vásquez, Sebastián Vega, Víctor Tarazona, Iván Marín, Tuto Patiño, Hugo Gómez y el comediante, locutor y actor Gustavo Bernarte. Con este grupo de participantes, la nueva temporada promete una mezcla de personalidades, estilos y niveles de experiencia en la cocina.

La presencia de Emiro Navarro genera expectativa entre los seguidores del programa, especialmente luego de los recuerdos compartidos junto a Jorge Rausch, que ahora toman relevancia en esta nueva etapa que está a punto de comenzar en MasterChef Celebrity Colombia 2026.

