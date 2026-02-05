Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Farruko se vuelve viral tras recorrer en moto un pueblo de Colombia

Un video de Farruko paseando en moto por Orocué, Casanare, se volvió viral al mostrar su cercanía con la gente durante las fiestas patronales.

Sharik Guzmán
Farruko pasea en moto por un municipio de Casanare y se gana el cariño de todos. Foto AFP/ Jason Koerner

El paso de Farruko por Colombia volvió a confirmar por qué el artista puertorriqueño mantiene una relación tan cercana con el público del país.

Esta vez no fue un nuevo lanzamiento musical ni un gran escenario lo que lo puso en tendencia, sino un video que se viralizó recorriendo en moto las calles de Orocué, un pequeño municipio del departamento de Casanare, mientras compartía con la comunidad durante las fiestas patronales.

¿Por qué el paseo en moto de Farruko conmovió a los habitantes de Orocué?

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando el intérprete decidió subirse a una motocicleta y recorrer el municipio acompañado por una caravana de habitantes.

 

Lejos de tratarse de un acto promocional, el gesto fue percibido como una muestra genuina de cercanía y respeto por la cultura local, Farruko saludaba, sonreía y compartía con quienes se encontraban a su paso, sin barreras ni protocolos estrictos.

¿Qué significado tuvo el recorrido de Farruko durante las fiestas patronales?

El video del recorrido capturó ese ambiente cálido y espontáneo, razón por la cual rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, generando miles de reacciones.

Hamilton y Farruko
Farruko se mezcló con la comunidad, recorrió el pueblo y vivió las fiestas patronales como un habitante más. Imagen de Freepik

Con un mensaje lleno de humanidad, destacó que detrás de la fama los artistas siguen siendo personas, con historias, luchas y sueños.

Farruko habló sobre la importancia de valorar cada momento, recordando que artistas como Yeison Jiménez partieron mientras hacían lo que amaban, llevar música y alegría a su público.

¿Cómo fortalece esta visita el vínculo de Farruko con Colombia?

La visita a Orocué dejó claro que la relación de Farruko con Colombia va más allá de los conciertos y las cifras, el país ha acompañado su carrera durante años, y el artista ha sabido corresponder con gestos que demuestran gratitud y cercanía.

Su presencia en un municipio alejado de las grandes ciudades, a más de 500 kilómetros de Bogotá, refuerza la idea de un vínculo sincero con el público colombiano.

Con acciones simples pero significativas, Farruko continúa conquistando corazones y demostrando que el impacto de un artista no solo se mide en escenarios multitudinarios, sino también en la capacidad de conectar de forma honesta con las personas.

