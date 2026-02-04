¿Bad Bunny se casó y será padre? Esto respondió Mhoni Vidente

Bad Bunny no solo sigue siendo tema de conversación tras ganar el Grammy a Mejor Álbum del Año con su trabajo 'DeBí Tirar Más Fotos', sino también por una reciente predicción que hizo Mhoni Vidente sobre el cantante.

¿Cuál fue la predicción de Mhoni Vidente sobre Bad Bunny?

La pitonisa cubana Mhoni Vidente predijo que el puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, se habría casado en secreto con Gabriela Berlingeri, su ex, y que pronto serían padres de un hijo varón.

Bad Bunny se habría casado en secreto y pronto anunciaría su paternidad, según Mhoni Vidente. (Foto: Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)

Según declaró a El Heraldo México, la boda habría ocurrido como consecuencia de un embarazo inesperado que ninguno de los dos esperaba.

Se casa porque ella ya está embarazada, va a ser niño", expresó.

Asimismo, la mujer sorprendió al revelar la fecha exacta en la que Bad Bunny haría públicas estas noticias.

¿Cuándo Bad Bunny daría a conocer que se casó y será padre, según Mhoni Vidente?

Mhoni también aseguró que “El Conejo Malo” estaría formalizando su relación y planea darla a conocer a sus fans el próximo 14 de febrero, concluyendo que la llegada del pequeño será, sin duda, una bendición para él.

Rápidamente, sus palabras generaron controversia en redes por la predicción sobre el intérprete de 'Mónaco'.

Bad Bunny daría a conocer que se casó y tendrá un hijo, el próximo 14 de febrero. (Foto:Theo Wargo/Getty Images for Karl Lagerfeld/AFP)

¿Qué dijeron en redes sobre la predicción de Mhoni Vidente de que Bad Bunny se casó y será padre?

A través de los comentarios del video en el que Mhoni reveló esta predicción, varios usuarios manifestaron su entusiasmo y señalaron que esperaban que se cumpliera la noticia.

Sin embargo, otros dejaron entrever su descontento con la adivina, recordando que también había predicho un embarazo de Selena Gomez que, hasta la fecha, no se había concretado.