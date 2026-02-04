Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

¿Bad Bunny se casó y será padre? Esto respondió Mhoni Vidente

Bad Bunny volvió a acaparar la atención en redes tras una predicción de Mhoni Vidente que despertó la curiosidad de sus fans.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Bad Bunny se habría casado y será padre, según Mhoni Vidente
Bad Bunny se habría casado y será padre, según Mhoni Vidente. (Foto izquierda: Frazer Harrison/Getty Images for Coachella/AFP | Foto derecha: Freepik)

Bad Bunny no solo sigue siendo tema de conversación tras ganar el Grammy a Mejor Álbum del Año con su trabajo 'DeBí Tirar Más Fotos', sino también por una reciente predicción que hizo Mhoni Vidente sobre el cantante.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la predicción de Mhoni Vidente sobre Bad Bunny?

La pitonisa cubana Mhoni Vidente predijo que el puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, se habría casado en secreto con Gabriela Berlingeri, su ex, y que pronto serían padres de un hijo varón.

Bad Bunny, cantante puertorriqueño
Bad Bunny se habría casado en secreto y pronto anunciaría su paternidad, según Mhoni Vidente. (Foto: Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)

Según declaró a El Heraldo México, la boda habría ocurrido como consecuencia de un embarazo inesperado que ninguno de los dos esperaba.

Se casa porque ella ya está embarazada, va a ser niño", expresó.

Asimismo, la mujer sorprendió al revelar la fecha exacta en la que Bad Bunny haría públicas estas noticias.

Artículos relacionados

¿Cuándo Bad Bunny daría a conocer que se casó y será padre, según Mhoni Vidente?

Mhoni también aseguró que “El Conejo Malo” estaría formalizando su relación y planea darla a conocer a sus fans el próximo 14 de febrero, concluyendo que la llegada del pequeño será, sin duda, una bendición para él.

Rápidamente, sus palabras generaron controversia en redes por la predicción sobre el intérprete de 'Mónaco'.

Bad Bunny, cantante puertorriqueño
Bad Bunny daría a conocer que se casó y tendrá un hijo, el próximo 14 de febrero. (Foto:Theo Wargo/Getty Images for Karl Lagerfeld/AFP)

Artículos relacionados

¿Qué dijeron en redes sobre la predicción de Mhoni Vidente de que Bad Bunny se casó y será padre?

A través de los comentarios del video en el que Mhoni reveló esta predicción, varios usuarios manifestaron su entusiasmo y señalaron que esperaban que se cumpliera la noticia.

Sin embargo, otros dejaron entrever su descontento con la adivina, recordando que también había predicho un embarazo de Selena Gomez que, hasta la fecha, no se había concretado.

Hasta el día de hoy estoy esperando el embarazo de Selena Gomez", "Esa señora no sabe nada. "Solo inventa estupid3c3s" y "Espero tus predicciones sean así", fueron solo algunos de los comentarios que dejaron.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Yelsid hará una gira para celebrar dos décadas de carrera. Talento nacional

Yelsid anuncia gira musical para celebrar 20 años de carrera: en esta ciudad arranca su tour

Yelsid reveló las primeras ciudades en las que se presentará y donde cantará sus grandes éxitos.

giovanny ayala y yeison jimenez Giovanny Ayala

Declaraciones de Giovanny Ayala hacia sus colegas desatan nueva polémica en redes sociales

El artista Giovanny Ayala les habló a sus colegas tras la muerte del artista Yeison Jiménez.

Jay Torres lanzó su nueva canción, ¿Qué somos? La casa de los famosos

Jay Torres, participante de La casa de los famosos, presenta su nuevo sencillo, ‘¿Qué somos?’

Jay Torres lanzó un nuevo sencillo, donde sigue apostando por los ritmos puertorriqueños y el flow colombiano.

Lo más superlike

Inesperada petición de Yeison Jiménez en psicofonía se vuelve viral en redes Yeison Jiménez

Viralizan psicofonía de Yeison Jiménez en la que hace inesperada petición

Hombre que asegura haber contactado a Yeison Jiménez reveló psicofonía en la que el cantante hace inesperada petición.

Ángela Aguilar lució un collar de diamantes diseñado exclusivamente para ella. Christian Nodal

Christian Nodal le dio un lujoso detalle a Ángela Aguilar ¿de qué se trata?

Emiro Navarro reaccionó llorando a su confirmación en MasterChef Celebrity Colombia 2026 Emiro Navarro

Así reaccionó Emiro Navarro tras ser confirmado en MasterChef Celebrity Colombia 2026: "lo logramos"

Hailey Bieber y la tendencia del Bio‑Sync: entrenar según el reloj biológico Salud y Belleza

Hailey Bieber y el secreto del ‘Bio-Sync’: ¿Por qué entrenar según tu reloj biológico es la clave?

Fan dejó sin palabras a Yeison Jiménez en plena tarima Yeison Jiménez

Yeison Jiménez fue engañado por una fan: así quedó captada su reacción