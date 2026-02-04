Yeison Jiménez fue engañado por una fan: así quedó captada su reacción

Tras la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado sábado 10 de enero, no solos su amigos y familia han revelado momentos inéditos que vivieron junto al artista, sino también sus fans, quien, hasta hoy, siguen lamentando su muerte.

Es por eso que, hasta hoy, siguen saliendo a la luz fotos y videos de Yeison, los cuales siguen generando conmoción y mucha nostalgia, sin embargo, hay otros recuerdos que generan algo de risa, por la personalidad que tenía el cantante.

¿Cuál es el video en el que se ve cómo una fan engaña a Yeison Jiménez?

A través de las diferentes redes sociales, ha circulado un video de Yeison Jiménez junto a Jessi Uribe, Jhonny Rivera y Juan Pablo Navarrete cantando en la misma tarima “Guaro”, un tema en el que colaboraron con Pipe Bueno, Alzate, el Charrito Negro y Darío Gómez.

Fan dejó sin palabras a Yeison Jiménez en plena tarima. (Foto: Canal RCN)

Lo que se acaba a ver en el clip, es que una fan está muy cerca de la tarima y le pasa una botella a Yeison, quien quiso “beber” lo que supuestamente había en ella, pero estaba vacía y se ve claramente que le hace el reclamo a la mujer diciendo “y el ron”.

Este video tanta gracia entre los fanáticos del artista, quienes también se rieron de Jessi Uribe, quien “mueve” el cable imaginario de su micrófono inalámbrico.

¿Cuáles otros videos de Yeison Jiménez han salido a la luz tras su muerte?

Así como este video en mención, han salido cientos de clips de Yeison Jiménez en donde él se ve riendo junto a su familia y amigos, con quienes acostumbraba a hacer bromas y contaba las anécdotas que vivía junto a ellos.

De hecho, el cantante tenía una personalidad tan genuina que contaba sus sucesos con gracia y de eso también hay evidencia, pues las plataformas digitales están inundadas con clips de él bailando, contando chistes, haciendo bromas y disfrutando con una sonrisa los momentos junto a los suyos.

¿Qué ha revelado la familia de Yeison Jiménez luego de su partida?

Por su lado, su hermana ha compartido con sus seguidores imágenes inéditas junto a Yeison Jiménez, revelando la cercana relación que tenían.

También, lo que ha compartido lo ha hecho desde el dolor y la nostalgia, sin poder asimilar que ya no volverá a ver a su hermanito.