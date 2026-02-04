Maluma divide opiniones al verse sin barba en su reciente cumpleaños: ¿cómo luce?

Uno de los cantantes más reconocido en la industria musical colombiana es Juan Luis Londoño Arias, artísticamente conocido como Maluma, quien ha adquirido gran popularidad en los últimos años por su gran habilidad en el campo artístico.

Además, el intérprete ha dividido una ola de comentarios por parte de los internautas tras reaparecer en redes sociales en los últimos días con un nuevo cambio de look, presumiendo su nueva imagen sin barba.

Así también el cantante ha captado la atención por parte de los internautas tras compartir una ráfaga de fotografías en la que tuvo la oportunidad de disfrutar su cumpleaños junto a sus seres queridos.

¿Cuántos años cumplió Maluma en los últimos días?

Cabe destacar que Maluma siempre se ha destacado por compartir varios acontecimientos de su vida profesional y personal en sus redes sociales, manteniendo un especial conexón con sus seguidores.

¿Cuándo cumplió años Maluma?

Con base en esto, Maluma acaparó la atención mediática por parte de sus seguidores tras compartir recientemente varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 64 millones de seguidores, varios detalles acerca del especial momento que vivió en su cumpleaños el pasado 28 de enero.

En las fotografías se refleja que el cantante no solo está atravesando por una importante etapa a nivel personal, sino que también, que tuvo la oportunidad de disfrutar su fecha de cumpleaños junto a su hija París y su pareja Susana Gómez.

Así también, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento con Pipe Bueno y Sebastián Villalobos aprovecharon la oportunidad para pronunciarse en la reciente publicación de Maluma, quien celebró un nuevo año de vida.

¿Cuál fue el último lanzamiento musical que compartió Maluma?

Desde luego, Maluma no solo se ha destacado por sus éxitos musicales como: ‘Según quién’, ‘Borró Cassette’, ‘El perdedor’ y ‘Hawái’, sino que también, por fusionar varios estilos musicales.

¿Cuál fue el último lanzamiento musical de Maluma?

Por esta razón, Maluma no solo celebró su reciente cumpleaños, sino que también, aprovechó la oportunidad para lanzar su más reciente canción llamada: 1+1, cuya colaboración musical la realizó junto a la cantante puertorriqueña Kany García, quien también se ha posicionado como una de las artistas más escuchadas en Latinoamérica.