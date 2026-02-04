Anuel AA enciende alarmas tras nuevo video: su cambio físico desata rumores de su enfermedad
Un reciente video de Anuel AA generó inquietud por su apariencia y volvió a despertar preocupación sobre su salud.
El cantante puertorriqueño Anuel AA volvió a generar preocupación por su aspecto físico, luego de que se viralizara un nuevo video en el que se le ve visiblemente demacrado.
¿Qué le pasó a Anuel AA y por qué de nuevo genera preocupación?
Aunque desde hace un tiempo Anuel AA ha estado alejado de los reflectores y de sus redes sociales, en internet han comenzado a circular algunos videos en los que su apariencia ha llamado la atención de sus seguidores.
En las imágenes, el artista se ve mucho más delgado y su rostro muestra ojeras evidentes, lo que ha despertado gran preocupación entre sus seguidores desde hace meses.
Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo se han pronunciado al respecto. Sin embargo, según medios internacionales, Anuel estaría enfrentando complicaciones de salud desde 2023.
De acuerdo con esos reportes, su apariencia podría estar relacionada con las secuelas de un episodio que se conoció en su momento, cuando el cantante habría ingerido un alimento en mal estado y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a una septicemia.
¿Qué se sabe sobre los problemas de salud que habría enfrentado Anuel AA?
Algunos medios incluso señalan que Anuel “no habría quedado bien”, lo que le estaría provocando malestares y crisis estomacales.
Además, se ha mencionado que estaría combatiendo un cuadro delicado relacionado con una bacteria, lo que habría afectado su estómago y su estado físico.
Asimismo, entre los fans del cantante puertorriqueño también han surgido rumores de que su apariencia podría deberse a un proceso de rehabilitación. Según comentan algunos seguidores, esa sería la razón por la que no se le ha visto tanto publicamente y permanece alejado de todo.
“¿Qué le pasa a Anuel?” es la pregunta que más se repite en redes, mientras otros también sacan sus especulaciones diciendo que se le acabó el contrato.
“No es mi artista favorito, pero me da mucha tristeza verlo así”, o "Dígame que no soy el único que le duele verlo así", fueron algunos comentarios.
Lo cierto es que Anuel AA no ha compartido información al respecto para desmentir o confirmar lo que le sucede con su salud.