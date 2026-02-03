Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Feid desata teorías en los Grammy por el misterioso mensaje en su corbata, ¿indirecta para Karol G?

El mensaje en la corbata de Feid en los Grammy 2026 desató teorías relacionadas con su ruptura con Karol G.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El mensaje en la corbata de Feid en los premios Grammy 2026
Feid causa revuelo en redes por la frase oriental en su corbata durante los Grammy 2026. (Foto: AFP)

La aparición de Feid en los Premios Grammy 2026 no pasó desapercibida no solo por su encuentro con Karol G, sino que además por su atuendo que se llevó toda la atención entre los internautas quienes comenzaron a preguntarse por el mensaje que llevaba en su corbata.

¿Qué decía el mensaje en la corbata de Feid en los Grammy 2026?

El cantante paisa llegó a la alfombra roja en Los Ángeles con un atuendo completamente negro que llamó la atención por su estilo sobrio y urbano.

Sin embargo, hubo un detalle que rápidamente se llevó el protagonismo y se trata del mensaje que llevaba impreso en su corbata.

El paisa coincidió en el evento con Karol G, con quien mantuvo una relación durante varios años.

Aunque ambos asistieron a la ceremonia, el hecho de que no se les viera interactuar alimentó aún más las especulaciones sobre el momento personal que atraviesan tras su separación.

El mensaje en la corbata de Feid en los premios Grammy 2026
Feid causa revuelo en redes por la frase oriental en su corbata durante los Grammy 2026. (Foto: AFP)

En medio de ese contexto, los internautas comenzaron a analizar cada elemento del look de Feid, especialmente los caracteres orientales visibles en su accesorio.

¿Por qué el mensaje en la corbata de Feid generó tantas reacciones?

En redes sociales circularon rápidamente teorías sobre la inscripción. Muchos usuarios pensaron inicialmente que se trataba de una frase en japonés con un significado relacionado con el vacío emocional o la nostalgia, lo que llevó a que algunos lo interpretaran como una indirecta hacia su expareja.

Mientras otros decían que el mensaje no estaba escrito en japonés, sino en chino y que la frase que llevaba Feid en su corbata decía: “Que se cumplan tus deseos” o “Deseos cumplidos”.

Las especulaciones crecieron porque en la elección de este accesorio con un mensaje tan particular ocurrió en un momento en el que el artista ha estado en el centro de la conversación tras su ruptura con Karol G.

El mensaje en la corbata de Feid en los premios Grammy 2026
Feid causa revuelo en redes por la frase oriental en su corbata durante los Grammy 2026. (Foto: AFP)

Cabe recordar que, según información divulgada por el medio estadounidense TMZ, la separación entre Karol G y Feid habría ocurrido hace algunos meses y se habría dado en buenos términos.

Aun así, el silencio de ambos artistas mantiene el tema en rumores, pues ninguno ha desmentido ni confirmado su ruptura.

