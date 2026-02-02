Feid rompió el silencio tras su presencia en los Premios Grammy 2026: ¿lejos de Karol G?

El pasado 1 de febrero se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Grammy 2026, una edición en la que varios artistas son nominados tras destacarse por los éxitos que lanzan mediante las diferentes plataformas musicales.

Por esta razón, varias celebridades que hacen parte de la industria musical colombiana han acaparado la atención mediática tras su presencia en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Sin duda, la presencia de Salomón Villada Hoyos, más conocido como Feid, ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas tras su llegada a los Premios Grammy 2026.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó Sofía Jaramillo al enterarse del fallecimiento de Yeison Jiménez: ¿qué dijo?

¿Qué dijo Feid acerca de su presencia en los Premios Grammy 2026?

Cabe destacar que Feid se ha destacado no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por la especial conexión que tiene con su audiencia al contar varios detalles acerca de su vida cotidiana.

Esto dijo Feid tras asistir a los Premios Grammy 2026. | AFP: Neilson Barnard

Por esta razón, el antioqueño reapareció en las últimas horas en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 14 millones de seguidores, en las que se refleja una ráfaga de fotografías en las que compartió algunos acontecimientos de su asistencia en uno de los eventos musicales más importantes del mundo, expresando las siguientes palabras:

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez entre lágrimas tras homenaje en El Campín

“Esto es para que me vayan conociendo”, agregó Feid en la descripción de la publicación en sus redes.

En las fotografías se refleja que Feid disfrutó los diferentes acontecimientos que llevaron a cabo durante la ceremonia, en la que tuvo la oportunidad de reencontrarse con varias celebridades que hacen parte del gremio artístico como: J Balvin y Ryan Castro.

Artículos relacionados Talento internacional Muere reconocido comediante en accidente de moto; su familia pidió asistir al funeral con ropa de color

¿Cómo fue el encuentro de Feid y Karol G en los Premios Grammy 2026?

Durante la ceremonia, varios internautas dividieron múltiples comentarios tras la presencia de la antioqueña Karol G en los Premios Grammy, quien cautivó no solo con su deslumbrante vestuario, sino que también al mantenerse alejada de Feid.

Karol G y Feid mantuvieron distancia en los Premios Grammy 2026. | AFP: Dia Dipasupil

Hace varias semanas, Karol G y Feid han acaparado la atención mediática tras confirmarse su ruptura, según lo reveló el medio de comunicación internacional TMZ.

Con base en esto, se compartió un video en las redes sociales acerca del distanciamiento que tuvo Karol G con Feid durante la premiación, confirmando de esta manera su ruptura.