Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Feid rompió el silencio tras su presencia en los Premios Grammy 2026: ¿lejos de Karol G?

Feid se pronunció en redes tras cautivar en los Premios Grammy 2026 quien se mantuvo distanciado de Karol G durante el evento.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Feid rompió el silencio tras su presencia en los Premios Grammy 2026: ¿lejos de Karol G?
¿Qué dijo Feid tras asistir a los Premios Grammy 2026? | AFP: Amy Sussman y : Patrick T. Fallon

El pasado 1 de febrero se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Grammy 2026, una edición en la que varios artistas son nominados tras destacarse por los éxitos que lanzan mediante las diferentes plataformas musicales.

Por esta razón, varias celebridades que hacen parte de la industria musical colombiana han acaparado la atención mediática tras su presencia en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Sin duda, la presencia de Salomón Villada Hoyos, más conocido como Feid, ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas tras su llegada a los Premios Grammy 2026.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Feid acerca de su presencia en los Premios Grammy 2026?

Cabe destacar que Feid se ha destacado no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por la especial conexión que tiene con su audiencia al contar varios detalles acerca de su vida cotidiana.

Feid rompió el silencio tras su presencia en los Premios Grammy 2026: ¿lejos de Karol G?
Esto dijo Feid tras asistir a los Premios Grammy 2026. | AFP: Neilson Barnard

Por esta razón, el antioqueño reapareció en las últimas horas en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 14 millones de seguidores, en las que se refleja una ráfaga de fotografías en las que compartió algunos acontecimientos de su asistencia en uno de los eventos musicales más importantes del mundo, expresando las siguientes palabras:

Artículos relacionados

“Esto es para que me vayan conociendo”, agregó Feid en la descripción de la publicación en sus redes.

En las fotografías se refleja que Feid disfrutó los diferentes acontecimientos que llevaron a cabo durante la ceremonia, en la que tuvo la oportunidad de reencontrarse con varias celebridades que hacen parte del gremio artístico como: J Balvin y Ryan Castro.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el encuentro de Feid y Karol G en los Premios Grammy 2026?

Durante la ceremonia, varios internautas dividieron múltiples comentarios tras la presencia de la antioqueña Karol G en los Premios Grammy, quien cautivó no solo con su deslumbrante vestuario, sino que también al mantenerse alejada de Feid.

Feid rompió el silencio tras su presencia en los Premios Grammy 2026: ¿lejos de Karol G?
Karol G y Feid mantuvieron distancia en los Premios Grammy 2026. | AFP: Dia Dipasupil

Hace varias semanas, Karol G y Feid han acaparado la atención mediática tras confirmarse su ruptura, según lo reveló el medio de comunicación internacional TMZ.

Con base en esto, se compartió un video en las redes sociales acerca del distanciamiento que tuvo Karol G con Feid durante la premiación, confirmando de esta manera su ruptura.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Yeison Jiménez en los Grammy 2026 Yeison Jiménez

Premios Grammy 2026 rindieron emotivo homenaje a Yeison Jiménez: así fue

La Academia de la Grabación reconoció el legado y trayectoria de Yeison Jiménez tras su fallecimiento.

J Balvin respaldó a Ryan Castro en una de las noches más importantes de la música. Ryan Castro

Así fue la primera vez que Ryan Castro asistió a los premios Grammy

J Balvin llegó a los Grammy 2026 junto a Ryan Castro y explicó que quiso presentarlo a la industria para seguir impulsando su carrera.

Nadia Ferreira compartió el arreglo floral enviado por Christian Nodal y Ángela Aguilar. Ángela Aguilar

Regalo de Christian Nodal y Ángela Aguilar a Marc Anthony reaviva polémica en redes

Un ramo enviado por Nodal y Ángela Aguilar a Nadia Ferreira por su embarazo provocó reacciones en redes y recordó una antigua frase viral.

Lo más superlike

Johanna Fadul

Juanse Quintero dijo que la cercanía de Valentino y Johanna Fadul es perjudicial en La casa de los famosos

Juanse Quintero salió a defender a Johanna Fadul tras su comentario a Campanita, pero justificó que Valentino es perjudicial para ella.

Beba le dice a Nicolás Arrieta que Alexa Torres la afectó tanto que ahora le cae mal La casa de los famosos

Beba le confiesa a Nicolás Arrieta que el comentario de Alexa Torres le afectó: “me cae mal”

Tecnología

Las tendencias del mundo gaming para el 2026 que dejó el CES, ¿adiós a las pantallas?

¡Duelo en la actuación! Falleció un reconocido actor que dejó un importante legado: así se confirmó Talento internacional

¡Duelo en la actuación! Falleció un reconocido actor que dejó un importante legado: así se confirmó

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos