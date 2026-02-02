Premios Grammy 2026 rindieron emotivo homenaje a Yeison Jiménez: así fue

La Academia de la Grabación de Estados Unidos (Recording Academy) le hizo un homenaje póstumo al artista Yeison Jiménez en su sitio web en donde resaltó su influencia en la música latina.

¿Cuál fue el homenaje de los Grammy a Yeison Jiménez?

La muerte del cantante de música popular sigue enlutando al país y a sus fanáticos, quienes le rindieron homenaje el pasado 31 de enero en el estadio El Campín.

Sin embargo, los reconocimientos al artista no solo han sido a nivel nacional, ya que en los últimos días en países como Estados Unidos se le han rendido homenajes, uno de ellos recientemente en el marco de los Grammy 2026.

En la página web de los premios Grammy en la sección “In Memoriam” aparece este reconocimiento en donde hay una descripción en la que resaltan sus mayores logros e hitos a lo largo de su carrera.

Yeison Jiménez fue un cantante y compositor colombiano que influyó en la música latina y regional mexicana.

Dentro de sus hitos mencionan sus shows más importantes como sus tres Movistar Arena y El Campín en donde logró poner el género de la música popular y regional en lo más alto.

Este homenaje se convirtió en un gesto cargado de significado, reflejo del impacto que dejó y de las innumerables muestras de respeto y admiración que siguen rodeando su legado.

Conocido por su sonido distintivo y su presencia escénica. conquistó al público colombiano e internacional (...) Hizo historia como artista de música popular.

¿Yeison Jiménez apareció durante transmisión en vivo de los Premios Grammy?

El nombre de Yeison Jiménez no se mencionó durante la ceremonia en vivo de los Premios Grammy celebrada en Los Ángeles, en medio de un homenaje a artistas fallecidos en el último año.

Este hecho generó gran cuestionamiento y críticas en redes sociales en donde muchos señalaron a La Academia de la Grabación por olvidarse del cantante en este evento mundial.

En este homenaje aparecieron imágenes de artistas internacionales como Roberta Flack, R&B D’Angelo y Ozzy Osbouerne, el recordado “Príncipe de las tinieblas”, quien falleció el 22 de julio de 2025.

Aunque no se conocen las causas por las que Yeison Jiménez no apareció en la transmisión en vivo de los premios, medios internacionales citan que podría haberse tratado por un tema de la organización de este homenaje desde meses atrás.