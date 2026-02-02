Beba le confiesa a Nicolás Arrieta que el comentario de Alexa Torres le afectó: “me cae mal”

Luego del fuerte cruce en el posicionamiento en La casa de los famosos Colombia entre Beba y Alexa Torres, la participante reaccionó frente a Nicolás Arrieta sobre lo que había dicho la creadora de contenido.

¿Qué dijo Beba sobre Alexa Torres a Nicolás Arrieta?

En la noche del 1 de febrero se vivió un intenso cruce de palabras entre Beba y Alexa Torres. Durante el enfrentamiento, Alexa sorprendió al comer cebolla morada para generar mal aliento mientras Beba le expresaba fuertes palabras.

“¡No me vas a hacer llorar por atención! Tú estás urgida y hay evidencia. Ridícula. Acá eres una cansona, alegrarte del mal del prójimo, y si no puedes, cierra la boca”, le dijo Beba.

Nicolás Arrieta le comentó que estaba bien que sacara sus sentimientos, a lo que Beba respondió que no sentía rabia por lo que Alexa le dijo, pues para ella “no existe Alexa”.

Beba admite a Nicolás Arrieta que lo que dijo Alexa Torres la afectó y cambió su percepción. (Foto: Canal RCN)

“Para mí ella no es nada y, pues, no es nada en mi vida. Lo que diga no me puede afectar”, expresó. Sin embargo, reconoció que sí sentía rabia reprimida y que por eso explotó en el momento.

Durante la conversación, comentó, además: “Las ridiculeces que dice me río en la cara, pero al decirme que soy un mal ser humano me parece muy bajo. Ahora me está buscando para dar show, quiere ser una villana y tener una enemiga, y me escogió a mí para que yo le sirva para el show”.

¿Cómo reaccionó Beba ante los consejos de Nicolás Arrieta?

Nicolás le aconsejó que estas situaciones eran parte de la convivencia, pero que debía aceptar que la afectó que le dijeran que era una mala persona.

“Ya me cae mal”, expresó Beba, quien aseguró que inicialmente no le caía mal porque no la conocía. “Ahora sí me fastidia”, concluyó.

Mientras Nicolás continuaba, le dijo que quizá Alexa quería decirle no que ella fuera mala persona, sino que no se había comportado bien con Alexa y por eso la tildó así: “igual, no te conoce tampoco”.

“En el que dijo que, en el momento y por los nervios, tal vez Alexa se expresó mal”, dijo Nicolás a Beba.