Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Beba le confiesa a Nicolás Arrieta que el comentario de Alexa Torres le afectó: “me cae mal”

Beba le confesó a Nicolás Arrieta que el comentario de Alexa Torres la afectó tanto que ahora le cae mal.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Beba le dice a Nicolás Arrieta que Alexa Torres la afectó tanto que ahora le cae mal
Beba admite a Nicolás Arrieta que lo que dijo Alexa Torres la afectó y cambió su percepción. (Fotos: Canal RCN)

Luego del fuerte cruce en el posicionamiento en La casa de los famosos Colombia entre Beba y Alexa Torres, la participante reaccionó frente a Nicolás Arrieta sobre lo que había dicho la creadora de contenido.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Beba sobre Alexa Torres a Nicolás Arrieta?

En la noche del 1 de febrero se vivió un intenso cruce de palabras entre Beba y Alexa Torres. Durante el enfrentamiento, Alexa sorprendió al comer cebolla morada para generar mal aliento mientras Beba le expresaba fuertes palabras.

“¡No me vas a hacer llorar por atención! Tú estás urgida y hay evidencia. Ridícula. Acá eres una cansona, alegrarte del mal del prójimo, y si no puedes, cierra la boca”, le dijo Beba.

Artículos relacionados

Nicolás Arrieta le comentó que estaba bien que sacara sus sentimientos, a lo que Beba respondió que no sentía rabia por lo que Alexa le dijo, pues para ella “no existe Alexa”.

Beba le dice a Nicolás Arrieta que Alexa Torres la afectó tanto que ahora le cae mal
Beba admite a Nicolás Arrieta que lo que dijo Alexa Torres la afectó y cambió su percepción. (Foto: Canal RCN)

“Para mí ella no es nada y, pues, no es nada en mi vida. Lo que diga no me puede afectar”, expresó. Sin embargo, reconoció que sí sentía rabia reprimida y que por eso explotó en el momento.

Durante la conversación, comentó, además: “Las ridiculeces que dice me río en la cara, pero al decirme que soy un mal ser humano me parece muy bajo. Ahora me está buscando para dar show, quiere ser una villana y tener una enemiga, y me escogió a mí para que yo le sirva para el show”.

¿Cómo reaccionó Beba ante los consejos de Nicolás Arrieta?

Nicolás le aconsejó que estas situaciones eran parte de la convivencia, pero que debía aceptar que la afectó que le dijeran que era una mala persona.

Artículos relacionados

“Ya me cae mal”, expresó Beba, quien aseguró que inicialmente no le caía mal porque no la conocía. “Ahora sí me fastidia”, concluyó.

Mientras Nicolás continuaba, le dijo que quizá Alexa quería decirle no que ella fuera mala persona, sino que no se había comportado bien con Alexa y por eso la tildó así: “igual, no te conoce tampoco”.

Beba le dice a Nicolás Arrieta que Alexa Torres la afectó tanto que ahora le cae mal
Beba admite a Nicolás Arrieta que lo que dijo Alexa Torres la afectó y cambió su percepción. (Foto: Canal RCN)

“En el que dijo que, en el momento y por los nervios, tal vez Alexa se expresó mal”, dijo Nicolás a Beba.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Johanna Fadul se quebró en llanto tras controversial comentario a Campanita: ¿qué le dijo? La casa de los famosos

Johanna Fadul se quebró en llanto tras controversial comentario a Campanita: ¿qué le dijo?

Johanna Fadul rompió en llanto tras polémico comentario que le dijo a Campanita, disculpándose con él por sus palabras.

Así reaccionó Luisa Cortina a la eliminación de Sofía Jaramillo de La casa de los famosos La casa de los famosos

Luisa Cortina celebró la eliminación de Sofía Jaramillo de La casa de los famosos: “justicia divina”

Luisa Cortina explotó al ver la eliminación de Sofía Jaramillo y no se guardó ningún comentario sobre la modelo.

Así reaccionó Sofía Jaramillo al enterarse del fallecimiento de Yeison Jiménez: ¿qué dijo? La casa de los famosos

Así reaccionó Sofía Jaramillo al enterarse del fallecimiento de Yeison Jiménez: ¿qué dijo?

Sofía Jaramillo, reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia reaccionó al enterarse de la muerte de Yeison Jiménez.

Lo más superlike

Aida Victoria Merlano sobre la conjuntivitis alérgicas. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria sorprende con video sobre “alergias” y alerta por posible conjuntivitis, ¿cómo se trata?

Aida Victoria genera reacciones tras bromear sobre las alergias y mostrar señales de posible conjuntivitis.

Yeison Jiménez en los Grammy 2026 Yeison Jiménez

Premios Grammy 2026 rindieron emotivo homenaje a Yeison Jiménez: así fue

Johanna Fadul

Juanse Quintero dijo que la cercanía de Valentino y Johanna Fadul es perjudicial en La casa de los famosos

Tecnología

Las tendencias del mundo gaming para el 2026 que dejó el CES, ¿adiós a las pantallas?

¡Duelo en la actuación! Falleció un reconocido actor que dejó un importante legado: así se confirmó Talento internacional

¡Duelo en la actuación! Falleció un reconocido actor que dejó un importante legado: así se confirmó