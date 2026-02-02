Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Johanna Fadul se quebró en llanto tras controversial comentario a Campanita: ¿qué le dijo?

Johanna Fadul rompió en llanto tras polémico comentario que le dijo a Campanita, disculpándose con él por sus palabras.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Johanna Fadul se quebró en llanto tras controversial comentario a Campanita: ¿qué le dijo?
¿Por qué Johanna Fadul se mostró arrepentida tras comentario a Campanita? | Fotos: Canal RCN

En los últimos días, varios internautas se han conectado con todos los acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, donde las celebridades han dividido múltiples opiniones.

Además, el nombre de Johanna Fadul, una de las participantes que hace parte de la competencia, ha dividido múltiples comentarios por parte de los internautas tras generar controversia tras sus polémicas palabras con Campanita, durante el reciente posicionamiento.

Con base en esto, Johanna Fadul ha generado múltiples opiniones por parte de los navegantes tras aparecer llorando tras las polémicas palabras que tuvo con Campanita.

¿Cuál fue el controversial comentario que Johanna Fadul tuvo con Campanita durante el posicionamiento?

Johanna Fadul se quebró en llanto tras controversial comentario a Campanita: ¿qué le dijo?
Así fue el posicionamiento de Johanna Fadul y Campanita. | Fotos: Canal RCN

Recientemente, Johanna Fadul se ha convertido en tendencia mediante las redes sociales tras sus polémicas declaraciones en contra de Campanita durante el posicionamiento, pues le dijo las siguientes palabras:

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de ocur#s a tu col#r”, agregó Johanna.

Desde luego, estas palabras han causado todo tipo de comentarios por parte de los internautas tras las diferencias que Johanna ha presentado con Campanita durante la competencia.

A raíz de los controversiales comentarios de Johanna a Campanita, el bailarín y creador de contenido, mantuvo el respeto con ella tras algunos desacuerdos que han presentado dentro de la convivencia en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Johanna Fadul al mostrarse triste y arrepentida tras controversiales comentarios que le dijo a Campanita?

Tras los controversiales comentarios de Johanna Fadul a Campanita, la actriz se mostró en las últimas horas triste y arrepentida al equivocarse con el bailarín al decir las cosas incorrectas durante el posicionamiento, pues expresó lo siguiente al momento de hablar personalmente con el participante.

Johanna Fadul se quebró en llanto tras controversial comentario a Campanita: ¿qué le dijo?
Johanna Fadul se excusó con Campanita por su comentario en el posicionamiento. | Foto. Canal RCN

“Tengo que hablar con la casa porque esto genera varias posturas. Me da hasta miedo esto. Debo dar la cara. Maiker Smith no me quiere escuchar. Primero, te felicito por estar de nuevo acá adentro y lo segundo que más me duele es que no quise ofendert3 con tu color, me pareces un hombre espectacular, me dejé llevar por las palabras que uno debe tener en los posicionamientos. No quise lastimarte. Me siento muy mal”, agregó Johanna tras una reciente conversación que tuvo con Campanita.

