Luisa Cortina celebró la eliminación de Sofía Jaramillo de La casa de los famosos: “justicia divina”

Luisa Cortina explotó al ver la eliminación de Sofía Jaramillo y no se guardó ningún comentario sobre la modelo.

Paola Canastero Prieto
Luisa Cortina se burla de la eliminación de Sofía Jaramillo de La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos: Canal RCN)

Luisa Cortina reaccionó con un singular video a la eliminación de Sofía Jaramillo de La casa de los famosos Colombia 3. El video de la creadora de contenido se ha vuelto viral tras dejar claro su pensamiento sobre la modelo paisa.

¿Cómo reaccionó Luisa Cortina a la eliminación de Sofía Jaramillo?

En un video, Luisa Cortina mostró la pantalla del televisor en el momento en que Carla Giraldo le daba la noticia a Marilyn y a Sofía sobre quién era la tercera eliminada de La casa de los famosos Colombia 3.

No obstante, el momento llamó la atención de los internautas, pues al conocerse que Sofía Jaramillo era la eliminada, Luisa Cortina, a través de sus redes sociales, dijo en primera instancia que “el tiempo da la razón” y que no quería decir “se los dije”.

Luego de mostrar la eliminación, la creadora de contenido se sinceró y expresó: “Si era justicia divina, mi Sofi, Sofi”.

Mientras criticaba a Marilyn Patiño por su reacción al enterarse de que su amiga se iba del reality, le dijo: “Ay, deja el drama” e incluso la llamó “cansona” tras verla llorar. También le comentó a Sofía que no se le veía el rubor en lo pálida que estaba tras el suceso.

¿Por qué Luisa Cortina reaccionó a la eliminación de Sofía Jaramillo de La casa de los famosos?

Cabe recordar que Luisa Cortina, quien fue la primera eliminada de La casa de los famosos Colombia 3, no tuvo una buena relación con Sofía Jaramillo durante su estadía en la competencia.

Al salir, Luisa hizo señalamientos sobre Sofía, diciendo que su belleza en redes sociales solo se debía a los filtros que usaba y refiriéndose al aspecto de su rostro de frente.

Por eso, en su momento, Laura, hermana de Sofía Jaramillo, salió a defenderla en redes, aclarando que su hermana era bella.

No obstante, este nuevo video de la reacción de Luisa generó críticas, pues muchos aseguraban que ya había salido del reality y que la “cansona” era ella, mientras le recordaban que había sido la primera eliminada.

