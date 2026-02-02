Así reaccionó Sofía Jaramillo al enterarse del fallecimiento de Yeison Jiménez: ¿qué dijo?

El pasado 1 de febrero, se llevó a cabo la gala de eliminación en La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en la que varias celebridades se enfrentaron a la placa de nominados y el público tomó la decisión de elegir qué participante sería el nuevo eliminada de la competencia.

Tras la decisión que tomó el público, las celebridades que estaban dentro de la placa de nominados fueron: Campanita, Marilyn Patiño, Lorena Altamirano, Alexa Torrex, Tebi Bernal, Jay Torres y Sofía Jaramillo

Por su parte, la nueva participante que se convirtió en eliminada de La casa de los famosos Colombia fue Sofía Jaramillo, quien ha dividido múltiples comentarios mediante las plataformas digitales tras su salida de la casa más famosa del país.

¿Cuál fue la reacción de Sofía Jaramillo al enterarse del fallecimiento de Yeison Jiménez?

En horas de la mañana de este lunes 2 de febrero, Sofía Jaramillo se ha convertido en tendencia a través las redes sociales al compartir su reacción durante la emisión del programa matutino de ‘Mañana Express’, una producción del Canal RCN, en el que compartió su postura al enterarse del fallecimiento de Yeison Jiménez.



Recordemos que el pasado 10 de enero, el mundo de la música se vistió de luto tras confirmarse el fallecimiento del cantante de género popular Yeison Jiménez tras un accidente en la aeronave en la que se dirigía en Paipa, Boyacá.

Con base en esto, Sofía Jaramillo reveló en el programa de ‘Mañana Express’ que desde el inicio de La casa de los famosos Colombia, no se había enterado del desafortunado hecho por el que atravesó Yeison Jiménez, expresando las siguientes palabras.

“Ayer me enteré, la vida se nos va en un segundo. La verdad, no tenía ni idea”, agregó Sofia Jaramillo.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo acerca de su paso por La casa de los famosos Colombia 2026?

Cabe destacar que Sofía Jaramillo demostró a lo largo de su paso durante la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026, ser una persona estratégica y honesta al momento de compartir su postura.



Por esta razón, Sofía aprovechó la oportunidad para compartir su opinión frente a la decisión que tomó el público al ser eliminada del programa, expresando las siguientes palabras: