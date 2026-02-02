Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Regalo de Christian Nodal y Ángela Aguilar a Marc Anthony reaviva polémica en redes

Un ramo enviado por Nodal y Ángela Aguilar a Nadia Ferreira por su embarazo provocó reacciones en redes y recordó una antigua frase viral.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Nadia Ferreira compartió el arreglo floral enviado por Christian Nodal y Ángela Aguilar.
Nadia Ferreira compartió el arreglo floral enviado por Christian Nodal y Ángela Aguilar. Foto AFP/Giorgio Viera

Christian Nodal y Ángela Aguilar volvieron a ubicarse en el centro de la conversación al enviar un arreglo floral a Marc Anthony y Nadia Ferreira para felicitarlos por la espera de su próximo hijo.

En la imagen, la modelo agradeció el obsequio y cerró su mensaje con una frase breve pero contundente “Gracias, tíos”.

Artículos relacionados

¿Por qué un regalo desató tanta conversación en redes?

Aunque el envío de flores fue percibido como un acto de cortesía entre colegas y amigos, el uso del término “tíos” funcionó como un detonante inmediato.

Para muchos internautas, esa palabra conectó automáticamente con un recuerdo ligado a Ángela Aguilar y a una etapa anterior en la vida sentimental de Christian Nodal, lo que pudo haber quedado como una felicitación más dentro del mundo del espectáculo se transformó en tendencia en cuestión de horas.

Artículos relacionados

¿Qué tiene que ver la frase “voy a ser tía” con esta historia?

El recuerdo que regresó con fuerza fue un video del pasado en el que Ángela Aguilar reaccionaba con entusiasmo al enterarse de que Cazzu, entonces pareja de Christian Nodal, estaba embarazada.

En redes recordaron una antigua declaración de Ángela Aguilar relacionada con un embarazo pasado.
En redes recordaron una antigua declaración de Ángela Aguilar relacionada con un embarazo pasado. Foto AFP/Arturo Holmes

En aquel momento, la cantante expresó con emoción la frase “voy a ser tía”, una declaración que hoy vuelve a ser citada y reinterpretada por los usuarios.

Por eso, al ver que Nadia Ferreira agradecía a Nodal y Ángela como “tíos”, muchos internautas no tardaron en hacer comparaciones, reviviendo viejos debates y alimentando narrativas de “coincidencias” o ironías del destino.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó el público de Christian Nodal y Ángela Aguilar ante esta coincidencia?

Algunos defendieron la espontaneidad del gesto y señalaron que se trata simplemente de una muestra de cariño entre familias que comparten vínculos cercanos.

Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan bebé
Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan a su segundo hijo, noticia celebrada semanas atrás. (AFP: Mireya Acierto)

Mientras tanto, Marc Anthony y Nadia Ferreira han mantenido una postura enfocada en celebrar su nueva etapa como familia, el anuncio de su segundo hijo coincide con un momento especial para la pareja, que recientemente celebró su aniversario de matrimonio y ha compartido su felicidad con sus seguidores.

Al final, el episodio confirma que, en el mundo del entretenimiento y las redes sociales, ningún detalle pasa desapercibido.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Yeison Jiménez en los Grammy 2026 Yeison Jiménez

Premios Grammy 2026 rindieron emotivo homenaje a Yeison Jiménez: así fue

La Academia de la Grabación reconoció el legado y trayectoria de Yeison Jiménez tras su fallecimiento.

Feid rompió el silencio tras su presencia en los Premios Grammy 2026: ¿lejos de Karol G? Feid

Feid rompió el silencio tras su presencia en los Premios Grammy 2026: ¿lejos de Karol G?

Feid se pronunció en redes tras cautivar en los Premios Grammy 2026 quien se mantuvo distanciado de Karol G durante el evento.

J Balvin respaldó a Ryan Castro en una de las noches más importantes de la música. Ryan Castro

Así fue la primera vez que Ryan Castro asistió a los premios Grammy

J Balvin llegó a los Grammy 2026 junto a Ryan Castro y explicó que quiso presentarlo a la industria para seguir impulsando su carrera.

Lo más superlike

Johanna Fadul

Juanse Quintero dijo que la cercanía de Valentino y Johanna Fadul es perjudicial en La casa de los famosos

Juanse Quintero salió a defender a Johanna Fadul tras su comentario a Campanita, pero justificó que Valentino es perjudicial para ella.

Beba le dice a Nicolás Arrieta que Alexa Torres la afectó tanto que ahora le cae mal La casa de los famosos

Beba le confiesa a Nicolás Arrieta que el comentario de Alexa Torres le afectó: “me cae mal”

Tecnología

Las tendencias del mundo gaming para el 2026 que dejó el CES, ¿adiós a las pantallas?

¡Duelo en la actuación! Falleció un reconocido actor que dejó un importante legado: así se confirmó Talento internacional

¡Duelo en la actuación! Falleció un reconocido actor que dejó un importante legado: así se confirmó

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos