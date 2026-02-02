Regalo de Christian Nodal y Ángela Aguilar a Marc Anthony reaviva polémica en redes

Christian Nodal y Ángela Aguilar volvieron a ubicarse en el centro de la conversación al enviar un arreglo floral a Marc Anthony y Nadia Ferreira para felicitarlos por la espera de su próximo hijo.

En la imagen, la modelo agradeció el obsequio y cerró su mensaje con una frase breve pero contundente “Gracias, tíos”.

¿Por qué un regalo desató tanta conversación en redes?

Aunque el envío de flores fue percibido como un acto de cortesía entre colegas y amigos, el uso del término “tíos” funcionó como un detonante inmediato.

Para muchos internautas, esa palabra conectó automáticamente con un recuerdo ligado a Ángela Aguilar y a una etapa anterior en la vida sentimental de Christian Nodal, lo que pudo haber quedado como una felicitación más dentro del mundo del espectáculo se transformó en tendencia en cuestión de horas.

¿Qué tiene que ver la frase “voy a ser tía” con esta historia?

El recuerdo que regresó con fuerza fue un video del pasado en el que Ángela Aguilar reaccionaba con entusiasmo al enterarse de que Cazzu, entonces pareja de Christian Nodal, estaba embarazada.

En redes recordaron una antigua declaración de Ángela Aguilar relacionada con un embarazo pasado. Foto AFP/Arturo Holmes

En aquel momento, la cantante expresó con emoción la frase “voy a ser tía”, una declaración que hoy vuelve a ser citada y reinterpretada por los usuarios.

Por eso, al ver que Nadia Ferreira agradecía a Nodal y Ángela como “tíos”, muchos internautas no tardaron en hacer comparaciones, reviviendo viejos debates y alimentando narrativas de “coincidencias” o ironías del destino.

¿Cómo reaccionó el público de Christian Nodal y Ángela Aguilar ante esta coincidencia?

Algunos defendieron la espontaneidad del gesto y señalaron que se trata simplemente de una muestra de cariño entre familias que comparten vínculos cercanos.

Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan a su segundo hijo, noticia celebrada semanas atrás. (AFP: Mireya Acierto)

Mientras tanto, Marc Anthony y Nadia Ferreira han mantenido una postura enfocada en celebrar su nueva etapa como familia, el anuncio de su segundo hijo coincide con un momento especial para la pareja, que recientemente celebró su aniversario de matrimonio y ha compartido su felicidad con sus seguidores.

Al final, el episodio confirma que, en el mundo del entretenimiento y las redes sociales, ningún detalle pasa desapercibido.