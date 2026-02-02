Famoso cantante habla abiertamente de su orientación tras salir del clóset: “Fue un shock”

En los últimos días, varios internautas han dividido una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras las recientes declaraciones que hizo un reconocido cantante colombiano al romper el silencio y hablar abiertamente de su orientación.

Además, las palabras que compartió el cantante durante una entrevista han demostrado su gran valentía para enfrentar algunos obstáculos que ha presentado, en especial, al sincerarse acerca de su orientación.

¿Quién es el reconocido cantante que ha sido tendencia al hablar públicamente de su orientación en una entrevista?

El nombre de Esteban Mateus, artísticamente conocido como Esteman, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino por su reciente entrevista en el pódcast digital de ‘Los hombres sí lloran’, del actor Juan Pablo Raba.

Esto dijo Esteman acerca de su orientación. | AFP: Bridget Bennett

Durante la entrevista, Esteman, tuvo la oportunidad de sincerarse con sus seguidores al hablar acerca de su orientación. Aunque el cantante salió del clóset hace varios años, recordó algunos desafíos que vivió en el pasado con su familia cuando habló acerca de sus intereses personales, expresando las siguientes palabras:

“Cuando salí del clóset que fue en el año 2006, estudiaba arte en la Universidad de Los Andes y a mis papás no les tomó tanto por sorpresa porque mi mamá sentía que podía ser g0y, pero sí fue un shock para ellos porque les tocó la crisis de una enfermedad en los ochenta. Mi mamá tuvo muchos amigos ga#s y vivió otra realidad. Entonces, creo que sí existía ese miedo. Al principio para mi papá fue fuerte”, agregó Esteman.

Así también, el cantante les confesó a sus padres que en esa época estaba enamorado de un hombre y, aunque, fue difícil para ellos al principio, tuvo la oportunidad de explicarles que no se trataba sobre una etapa, sino que lo fueron entendiendo con el tiempo.

¿Quién es la actual pareja del cantante colombiano Esteman?

Cabe destacar que Esteman se ha ganado el cariño de sus seguidores no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por compartir detalles de su vida personal, en especial por su especial romance con Jorge Caballero.

¿Quién es la actual pareja de Esteman? | Foto: Freepik

Jorge Caballero, es un reconocido actor mexicano, quien contrajo matrimonio por lo civil con Esteman hace varios años. Desde entonces, la pareja de artistas se ha ganado el cariño de sus seguidores por su inspiradora historia de amor.