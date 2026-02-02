Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Pipe Bueno cantó en Inter Miami vs Nacional y bromeó con foto junto a Messi

Pipe Bueno compartió cómo fue cantar en el inicio del partido Inter Miami vs Atlético Nacional y reaccionó con humor a no tener foto real con Messi.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Pipe Bueno aclaró que la foto junto a Messi fue hecha con IA, ya que no lograron tomarse una real.
Pipe Bueno aclaró que la foto junto a Messi fue hecha con IA, ya que no lograron tomarse una real. Foto /AFP: Jason Koerner

Pipe Bueno volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de compartir un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram, donde relató cómo vivió uno de los momentos más singulares de su carrera artística: cantar en el inicio del partido entre Inter Miami y Atlético Nacional.

Aunque se trató de un encuentro amistoso, el evento estuvo cargado de simbolismo por la presencia de figuras internacionales y por la manera en que la música popular colombiana se hizo sentir en un escenario deportivo de talla mundial.

Artículos relacionados

¿Cómo vivió Pipe Bueno su participación en un evento tan especial?

Pipe describió lo significativo que fue para él cantar frente a un estadio lleno, en un contexto donde el fútbol y la música se cruzaron de forma inesperada.

 

En las imágenes se puede ver a Pipe firmando camisetas, compartiendo con asistentes y disfrutando el ambiente que rodeó el partido, para muchos de sus seguidores, este tipo de contenido permitió conocer el lado más humano del artista, lejos del escenario tradicional, conectado con los fanáticos y con la emoción que implica participar en un evento de esa magnitud.

Artículos relacionados

¿Por qué la foto de Pipe Bueno con Messi llamó tanto la atención?

Según sus palabras, cada muestra de apoyo fue un recuerdo que se lleva consigo, reforzando la conexión emocional que mantiene con su audiencia tanto dentro como fuera de Colombia.

Pipe Bueno en La casa de los famosos Colombia.
aclaró que la foto junto a Messi fue hecha con IA, ya que no lograron tomarse una real. Foto | Canal RCN.

Uno de los momentos más comentados del carrusel fue, sin duda, la imagen en la que Pipe aparece junto a Lionel Messi, sin embargo, el propio artista aclaró con humor que dicha fotografía fue creada con inteligencia artificial.

Aunque sí tuvo la oportunidad de coincidir con el astro argentino, no logró tomarse una foto real para compartirla con sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Qué reacciones generó la publicación de Pipe Bueno en redes sociales?

Pipe incluso bromeó diciendo que, aunque la foto no fuera real, lo verdaderamente auténtico fue que Messi escuchó música popular, un detalle que para él tuvo un valor simbólico especial.

Pipe Bueno sorprendió al revelar que Messi y el Inter de Miami escucharon música regional colombiana
Messi y el Inter de Miami vivieron un momento colombiano al ritmo de Pipe Bueno. (Foto: Canal RCN y AFP)

En los comentarios, numerosos seguidores elogiaron su presentación y destacaron lo importante que resulta ver a artistas colombianos participando en escenarios internacionales, incluso en eventos deportivos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Así fue el reencuentro de Feid con J Balvin y Ryan Castro en los Grammy 2026: ¿sin Karol G? Feid

Así fue el reencuentro de Feid con J Balvin y Ryan Castro en los Grammy 2026: ¿sin Karol G?

Feid se reencontró en los Premios Grammy 2026 con J Balvin y Ryan Castro, pero dividió opiniones tras su distancia con Karol G.

Encuentro de Feid y Karol G en los Grammy 2026 Karol G

Así fue el tenso encuentro de Karol G y Feid en los Premios Grammy 2026

Tras su ruptura, Karol G y Feid se reencontraron en los Premios Grammy 2026 y no ocultaron su gran incomodidad.

Giovanny Ayala desata polémica con IA de artistas fallecidos y la ausencia de Yeison Jiménez Giovanny Ayala

Giovanny Ayala genera polémica tras recrear artistas fallecidos con IA: ¿omitió a Yeison Jiménez?

Giovanny Ayala recrea artistas fallecidos con IA y genera polémica por no incluir a Yeison Jiménez.

Lo más superlike

La razón por la que Yina Calderón no estaría con Yeferson Cossio Yina Calderón

Yeferson Cossio le preguntó a Yina Calderón si estaría con él y ella lo rechazó: esta es la razón

Yina Calderón causó reacciones al darle una curiosa respuesta a Yeferson Cossio, quien le preguntó si ella estaría con él.

Así reaccionó Sofía Jaramillo al enterarse del fallecimiento de Yeison Jiménez: ¿qué dijo? La casa de los famosos

Así reaccionó Sofía Jaramillo al enterarse del fallecimiento de Yeison Jiménez: ¿qué dijo?

Tecnología

Las tendencias del mundo gaming para el 2026 que dejó el CES, ¿adiós a las pantallas?

¡Duelo en la actuación! Falleció un reconocido actor que dejó un importante legado: así se confirmó Talento internacional

¡Duelo en la actuación! Falleció un reconocido actor que dejó un importante legado: así se confirmó

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos