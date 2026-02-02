Pipe Bueno cantó en Inter Miami vs Nacional y bromeó con foto junto a Messi

Pipe Bueno volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de compartir un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram, donde relató cómo vivió uno de los momentos más singulares de su carrera artística: cantar en el inicio del partido entre Inter Miami y Atlético Nacional.

Aunque se trató de un encuentro amistoso, el evento estuvo cargado de simbolismo por la presencia de figuras internacionales y por la manera en que la música popular colombiana se hizo sentir en un escenario deportivo de talla mundial.

¿Cómo vivió Pipe Bueno su participación en un evento tan especial?

Pipe describió lo significativo que fue para él cantar frente a un estadio lleno, en un contexto donde el fútbol y la música se cruzaron de forma inesperada.

En las imágenes se puede ver a Pipe firmando camisetas, compartiendo con asistentes y disfrutando el ambiente que rodeó el partido, para muchos de sus seguidores, este tipo de contenido permitió conocer el lado más humano del artista, lejos del escenario tradicional, conectado con los fanáticos y con la emoción que implica participar en un evento de esa magnitud.

¿Por qué la foto de Pipe Bueno con Messi llamó tanto la atención?

Según sus palabras, cada muestra de apoyo fue un recuerdo que se lleva consigo, reforzando la conexión emocional que mantiene con su audiencia tanto dentro como fuera de Colombia.

aclaró que la foto junto a Messi fue hecha con IA, ya que no lograron tomarse una real. Foto | Canal RCN.

Uno de los momentos más comentados del carrusel fue, sin duda, la imagen en la que Pipe aparece junto a Lionel Messi, sin embargo, el propio artista aclaró con humor que dicha fotografía fue creada con inteligencia artificial.

Aunque sí tuvo la oportunidad de coincidir con el astro argentino, no logró tomarse una foto real para compartirla con sus seguidores.

¿Qué reacciones generó la publicación de Pipe Bueno en redes sociales?

Pipe incluso bromeó diciendo que, aunque la foto no fuera real, lo verdaderamente auténtico fue que Messi escuchó música popular, un detalle que para él tuvo un valor simbólico especial.

Messi y el Inter de Miami vivieron un momento colombiano al ritmo de Pipe Bueno. (Foto: Canal RCN y AFP)

En los comentarios, numerosos seguidores elogiaron su presentación y destacaron lo importante que resulta ver a artistas colombianos participando en escenarios internacionales, incluso en eventos deportivos.