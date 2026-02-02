Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Koral Costa rompe el silencio y revela si está buscando novio tras su separación con Omar Murillo

Koral Costa no se calló y contó la verdad sobre su soltería, revelando si está en busca de un nuevo amor tras separarse de Omar.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Koral Costa aclaró si está buscando pareja después de su ruptura.
Koral Costa reveló la verdad sobre tener novio después de su divorcio. (Foto: Canal RCN - Freepik)

El pasado 6 de enero, Koral Costa confirmó que se separó de Omar Murillo, con quien llevaba muchos años no solo de relación, sino de matrimonio, de hecho, se habían comprometido una vez más.

Artículos relacionados

La cantante y actriz confesó las razones por las que le pusieron fin a su matrimonio y desde entonces, ha hablado en repetidas ocasiones sobre su relación con Murillo, quien lleva meses viviendo en España.

Sin duda, su ruptura generó gran conmoción, pues era una de las parejas más estables de la farándula colombiana.

Artículos relacionados

¿Por qué terminó Koral Costa con Omar Murillo?

De acuerdo con lo que dijo la misma Koral Costa en sus redes sociales, no terminó su matrimonio con Omar Murillo por “falta de amor”, sino todo lo contrario, justificando que querían tomar rumbos diferentes para que cada uno cumpliera sus sueños.

Koral Costa reveló la verdad sobre tener novio después de su divorcio
Koral Costa fue clara sobre el amor luego de su separación con Omar Murillo. (Foto: Canal RCN)

Es importante mencionar que Omar Murillo lleva meses viviendo en España y allá está estudiando, además, está buscando nuevas oportunidades en la actuación, pero así mismo, puso su propio negocio en donde vende ceviche colombiano.

Aun así, los seguidores de ambos actores no entendían qué era lo que había pasado, si Koral estaba planeando viajar a España para estar con su esposo.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Koral Costa con respecto a volver a tener una relación tras separarse de Omar Murillo?

A través de sus historias de Instagram, Koral Costa rompió el silencio y reveló si estaría buscando un nuevo amor, tras divorciarse de Omar Murillo.

La cantante confesó que le han preguntado sus seguidores si estaría dispuesta a darse una nueva oportunidad en el amor, pero ella dijo que no estaba buscando novio y que esté soltera, no significa que “esté desesperada” por tener un novio.

Koral Costa fue clara sobre el amor luego de su separación con Omar Murillo
Koral Costa aclaró si está buscando pareja después de su ruptura. (Foto: Canal RCN)

¿Omar Murillo confesó que está saliendo con otro hombre?

El actor causó gran revuelo al subir fotos junto a otro hombre mientras entrenaban, por lo que se empezó a especular que estarían saliendo y por eso, Omar Murillo rompió el silencio y hablo de sus preferencias.

Él dijo en su Instagram que, de los gustos de los demás no se hablaba y que las personas deberían no estar pendiente de la vida de los demás.

Él nunca confirmó y tampoco desmintió que estuviera saliendo con el hombre de sus fotos, pero sí dijo que no tenía nada que posara en una foto junto al lado de otra persona, pues eso no significaba nada.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La razón por la que Yina Calderón no estaría con Yeferson Cossio Yina Calderón

Yeferson Cossio le preguntó a Yina Calderón si estaría con él y ella lo rechazó: esta es la razón

Yina Calderón causó reacciones al darle una curiosa respuesta a Yeferson Cossio, quien le preguntó si ella estaría con él.

Esposa de Yeison Jiménez llorando Yeison Jiménez

Video muestra el duro momento que vivió la esposa de Yeison Jiménez en el homenaje en El Campín

Video dejó ver a Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez, completamente desconsolada en El Campín.

La Segura cuenta su experiencia en el after tras su primera temporada La Segura

La Segura reveló lo que siente tras estar en el After de La casa de los famosos: “mejores experiencias”

La Segura contó los contratiempos y emociones de su experiencia en el after de La casa de los famosos.

Lo más superlike

Pipe Bueno aclaró que la foto junto a Messi fue hecha con IA, ya que no lograron tomarse una real. Pipe Bueno

Pipe Bueno cantó en Inter Miami vs Nacional y bromeó con foto junto a Messi

Pipe Bueno compartió cómo fue cantar en el inicio del partido Inter Miami vs Atlético Nacional y reaccionó con humor a no tener foto real con Messi.

Así reaccionó Sofía Jaramillo al enterarse del fallecimiento de Yeison Jiménez: ¿qué dijo? La casa de los famosos

Así reaccionó Sofía Jaramillo al enterarse del fallecimiento de Yeison Jiménez: ¿qué dijo?

Tecnología

Las tendencias del mundo gaming para el 2026 que dejó el CES, ¿adiós a las pantallas?

¡Duelo en la actuación! Falleció un reconocido actor que dejó un importante legado: así se confirmó Talento internacional

¡Duelo en la actuación! Falleció un reconocido actor que dejó un importante legado: así se confirmó

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos