Koral Costa rompe el silencio y revela si está buscando novio tras su separación con Omar Murillo
Koral Costa no se calló y contó la verdad sobre su soltería, revelando si está en busca de un nuevo amor tras separarse de Omar.
El pasado 6 de enero, Koral Costa confirmó que se separó de Omar Murillo, con quien llevaba muchos años no solo de relación, sino de matrimonio, de hecho, se habían comprometido una vez más.
La cantante y actriz confesó las razones por las que le pusieron fin a su matrimonio y desde entonces, ha hablado en repetidas ocasiones sobre su relación con Murillo, quien lleva meses viviendo en España.
Sin duda, su ruptura generó gran conmoción, pues era una de las parejas más estables de la farándula colombiana.
¿Por qué terminó Koral Costa con Omar Murillo?
De acuerdo con lo que dijo la misma Koral Costa en sus redes sociales, no terminó su matrimonio con Omar Murillo por “falta de amor”, sino todo lo contrario, justificando que querían tomar rumbos diferentes para que cada uno cumpliera sus sueños.
Es importante mencionar que Omar Murillo lleva meses viviendo en España y allá está estudiando, además, está buscando nuevas oportunidades en la actuación, pero así mismo, puso su propio negocio en donde vende ceviche colombiano.
Aun así, los seguidores de ambos actores no entendían qué era lo que había pasado, si Koral estaba planeando viajar a España para estar con su esposo.
¿Qué dijo Koral Costa con respecto a volver a tener una relación tras separarse de Omar Murillo?
A través de sus historias de Instagram, Koral Costa rompió el silencio y reveló si estaría buscando un nuevo amor, tras divorciarse de Omar Murillo.
La cantante confesó que le han preguntado sus seguidores si estaría dispuesta a darse una nueva oportunidad en el amor, pero ella dijo que no estaba buscando novio y que esté soltera, no significa que “esté desesperada” por tener un novio.
¿Omar Murillo confesó que está saliendo con otro hombre?
El actor causó gran revuelo al subir fotos junto a otro hombre mientras entrenaban, por lo que se empezó a especular que estarían saliendo y por eso, Omar Murillo rompió el silencio y hablo de sus preferencias.
Él dijo en su Instagram que, de los gustos de los demás no se hablaba y que las personas deberían no estar pendiente de la vida de los demás.
Él nunca confirmó y tampoco desmintió que estuviera saliendo con el hombre de sus fotos, pero sí dijo que no tenía nada que posara en una foto junto al lado de otra persona, pues eso no significaba nada.