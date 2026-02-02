Yeferson Cossio le preguntó a Yina Calderón si estaría con él y ella lo rechazó: esta es la razón

La polémica empresaria y creadora de contenido, Yina Calderón, no deja pasar un día sin dar de qué hablar, pues siempre está haciendo comentarios que resultan siendo cuestionados, sin embargo, también tiene momentos divertidos que entretienen a sus seguidores.

Artículos relacionados Talento internacional Muere reconocido comediante en accidente de moto; su familia pidió asistir al funeral con ropa de color

Últimamente, la mujer, quien además volvió al mundo de la música siendo Dj nuevamente, ha estado algo calmada y no ha revelado información que genere controversia, pero aún así, no deja de opinar sobre el mundo del espectáculo a través de sus redes sociales.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez entre lágrimas tras homenaje en El Campín

¿Qué dijo Yina Calderón cuando Yeferson Cossio le preguntó si estaría con él?

Yina Calderón estuvo en estos últimos días de enero en Medellín, en donde realizó colaboraciones con reconocidos creadores de contenido y también, streamers.

Además, aprovechó su visita para estar con otros amigos como el agropecuario, a quien grabó en una historia mientras el hombre montaba sobre su caballo.

Yeferson Cossio quiso saber si Yina estaría con él y su respuesta sorprendió. (Foto: Canal RCN)

Calderón se encontró con Yeferson Cossio, quien en video le preguntó a la empresaria si ella estaría con él, pero la respuesta de Yina divirtió tanto, que hasta Cintia Cossio no aguantó la risa.

En el clip que circula en redes sociales y que incluso, la misma Yina lo compartió en sus historias, ella le dijo muy convencida a Yeferson que “NO”, con la excusa de que “lo ve muy parecido a ella”.

Artículos relacionados Manuela Gómez Manuela Gómez reveló su pleito con Yina Calderón en La casa de los famosos, ¿la traicionó?

Precisamente, Calderón estaba mencionando que cualquier mujer quisiera estar con él y la que dijera que no, estaría diciendo mentiras.

¿Por qué dijo Yina Calderón que se ve parecido con Yeferson Cossio?

Mientras Yina Calderón estuvo en La casa de los famosos Colombia 2025, ella cambió su look y se dejó el cabello mucho más corto, por lo que se notó la gran diferencia en comparación a cómo lucía con el pelo largo.

La razón por la que Yina Calderón no estaría con Yeferson Cossio (Foto: Canal RCN)

Desde que ella empezó a aparecer así en fotos y videos que rondaban en redes sociales, la gente empezó a verle el parecido con Yeferson Cossio y no solo por su estilo de corte, sino por los tatuajes que tienen en el cuello y hasta en el rostro.

De hecho, un comentario de Cintia Cossio se hizo viral, ya que ella comentó en TikTok que “pensó que era su hermano”, en un video en que dejaron la foto de Yina en La casa de los famosos.