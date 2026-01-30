Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Manuela Gómez reveló su pleito con Yina Calderón en La casa de los famosos, ¿la traicionó?

Manuela Gómez habló en La casa de los famosos Colombia de lo que pasó con Yina Calderón.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Manuela Gómez y Yina Calderón
Manuela Gómez contra Yina Calderón en La casa de los famosos/Canal RCN

La empresaria Manuela Gómezreveló a sus millones de fanáticos en La casa de los famosos Colombia cuál fue su pleito con Yina Calderón.

¿Cuál fue el pleito entre Manuela Gómez y Yina Calderón?

Las influenciadoras Manuela Gómez y Yina Calderón se conocieron desde su participantes en Protagonistas de Novela, donde comenzaron a entablar una amistad.

manuela gomez sobre yina calderon

Tanto así, que incluso planearon tener una rivalidad en redes sociales como estrategia de marketing, dando a conocer que el enfrentamiento que tuvieron en un establecimiento, que se hizo viral, fue totalmente actuado.

Detalló que, luego de que simularan que supuestamente se habían reconciliado y siguieron con su amistad hicieron un negocio en el que Manuela le tendría que haber dado 20 Barbies que no tuviera Yina Calderón en su colección y a cambio recibiría publicidad para sus emprendimientos.

Sin embargo, al parecer, Yina Calderón le habría incumplido, razón por la que su amistad se terminó.

"Con la única persona que he tenido problemas es con Yina porque ella los ocasionó por falta de palabra", expresó Manuela.

Según contó pasaron varios meses sin que Yina Calderón le cumpliera y eso desató que su amistad terminara y que se lanzaran tantas pullas en redes sociales.

"Pasaron 6,8 meses y ella me dijo que ya no me iba a hacer la publicidad y que quedó con las Barbies, eran, 20, se quedó con 13 y yo me quedé con 7, esperemos a ver si entra para decírselo de frente", agregó.

¿Manuela Gómez está esperando a Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia?

Debido a la cantidad de cosas que están pasando en La casa de los famosos Colombia sin que muchos participantes sepan del responsable, muchos han especulado que consideran que la exparticipante podría volver a ingresar tras la rivalidad que tiene con varios de ellos, entre esos Manuela Gómez.

manuela gomez recuerda pleito con yina calderon

Sin embargo, es importante señalar que todo lo que ha ocurrido ha sido ocasionados por el supervillano Juanda Caribe, quien fue elegido por el público para hacer algunas maldades en la competencia y poner en conflicto a sus compañeros.

