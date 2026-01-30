Jhonny Rivera hizo llorar a una fanática en su encuentro con Yeferson Cossio: así fue el momento

El cantante Jhonny Rivera conmovió a una de sus fanáticas durante su encuentro con el creador de contenido Yeferson Cossio.

Yeferson Cossio muestra emotivo momento de Jhonny Rivera con una fanática. (Fotos Canal RCN)

¿Por qué se encontraron Jhonny Rivera y Yeferson Cossio?

Jhonny Rivera llegó a cantar en un concurso para mujeres que está realizando el influenciador.

Durante la presentación del artista, una de las participantes se acercó y comenzó a llorar mientras interpretaba su tema dedicado a las madres.

El emotivo momento fue compartido por Yeferson, quien agradeció al artista por hacer felices a esas mujeres y por la sensibilidad que transmitió en el escenario.

“Lo que usted causa, gracias por venir a hacer felices a estas mujeres”, escribió Yeferson en su publicación.

¿Qué le pasó a Jhonny Rivera en Caquetá?

Este episodio se dio poco después de que Rivera y su agrupación vivieran un susto en las carreteras de Caquetá.

El bus en el que se movilizaban quedó atascado en un barrial antes de llegar a su destino.

El cantante relató que fueron los bomberos quienes ayudaron a transportar los instrumentos y demás elementos necesarios para la presentación.

El vehículo, dañado por debajo, tuvo que ser remolcado por una grúa y enviado al taller. A pesar de las dificultades, el artista cumplió con su compromiso musical.

¿Qué dijo Carolina Gómez sobre su matrimonio con Yeferson Cossio?

Por otra parte, Yeferson Cossio se encuentra bajo la mirada de la opinión pública debido a las declaraciones de su novia, la influenciadora Carolina Gómez, sobre los planes de boda que ambos habían anunciado.

Carolina reveló que decidió poner en pausa los preparativos del matrimonio. La modelo explicó que, tras la propuesta realizada en 2025, Cossio dejó a varias personas encargadas de la organización del evento.

Sin embargo, ese gesto no fue bien recibido por Carolina, quien manifestó que siente que su pareja no está completamente involucrada en el proceso.

Para ella, la boda requiere tiempo, dedicación y presencia activa de ambos, algo que considera fundamental para que el evento refleje su unión y compromiso.

Carolina Gómez señaló que la decisión es por la falta de tiempo que ambos enfrentan en sus agendas.

La modelo expresó que no quiere que la boda se convierta en un evento organizado por terceros.