Caterin Escobar y Mario Yepes irradian amor en su viaje: estas palabras se dedicaron

Mario Yepes y Caterin Escobar compartieron en redes sociales románticas palabras en medio de su viaje por Asia.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Así fue la romántica dedicatoria entre Mario Yepes y Caterin Escobar.
Caterin Escobar le dedicó amorosas palabras a Yepes y él reaccionó. Fotos: RCN

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes, un romance que nació en MasterChef Celebrity, están más que felices que nunca y muy enamorados. En redes sociales, la pareja ha presumido su viaje por Tailandia.

¿Cuál fue la romántica publicación de Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar en redes sociales?

La actriz caleña decidió invitar al excapitán de la Selección Colombia a un viaje por el continente asiático para celebrarle su cumpleaños y así ha quedado en evidencia el amor que brota de esta pareja.

Caterin y Yepes recorrieron paradisiacos lugares y disfrutaron de nuevas experiencias, desatando elogios entre los internautas.

En su cuenta de Instagram, Escobar compartió una imagen junto al entrenador y escribió: “Se nos acabó el paseo. Espero te haya gustado tu regalo amor”. Mario Alberto reaccionó y expresó: “Se acabó el paseo. Gracias por ese hermoso regalo, mi amor”.

Caterin Escobar quedó flechada con Yepes en MasterChef Celebrity.
La cocina de MasterChef fue testigo del nacimiento del amor entre Yepes y Caterin Escobar. Foto: RCN

Las palabras que se dedicaron dejan más que claro que la relación va muy en serio y este romance está encaminado a edificar grandes momentos entre ambos.


Momentos felices e inolvidables han quedado de este paso por Tailandia, aunque también hechos que han generado susto, al menos, en Mario Alberto.

¿Cuál fue el susto que vivió Mario Alberto Yepes en medio de su viaje con Caterin Escobar?

En redes sociales, Escobar registró el susto que vivió Yepes mientras pasaba muy cerca de ellos un tren. A pocos centímetros de donde estaban ambos, cruzó la locomotora y la situación generó cierta incomodidad en el exdefensor del PSG y AC Milan.

La situación no pasó a mayores y el exfutbolista y la actriz siguieron disfrutando de sus vacaciones sin ningún tipo de contratiempo.

Posterior a ese hecho, Mario Alberto contó otra situación anecdótica que había vivido en medio de su viaje. Entre risas dijo: “nos tumbaron”.

Mientras recorrían los coloridos mercados locales, Caterin se antojó de un suvenir: una figura decorativa en forma de elefante, símbolo icónico del país asiático.

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes en MasterChef Celebrity Colombia 2025
Mario Yepes y Caterin Escobar han vivido un viaje muy romántico por el continente asiático. (Foto: Canal RCN)

Lo que parecía una compra rutinaria terminó en una lección de economía, la vendedora pidió 1,000 Baht tailandeses (aproximadamente 110,000 pesos colombianos), pero Caterin, intentando aplicar sus artes de persuasión, logró que la vendedora bajara el precio a 800 Baht; no obstante, solo unos pasos más adelante, en el negocio vecino, preguntaron por el mismo elefante y, para sorpresa de la pareja, el precio base, era de 750 Baht.

El hecho, lejos de generar molestia en la pareja, provocó risas, aunque también dejó grandes lecciones a la hora de hacer una compra en un país tan lejano.

