Jhonny Rivera revela si volverá a subirse a una avioneta tras la tragedia de Yeison Jiménez

Jhonny Rivera se sinceró sobre si volverá a tomar avionetas tras las recientes tragedias aéreas en el país.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Jhonny Rivera habló sobre volver a coger una avioneta
Jhonny Rivera se sinceró sobre volver a tomar avionetas. (Foto Canal RCN)

La muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo el pasado 10 de enero sigue generando conmoción en la industria musical y entre sus colegas más cercanos.

¿Jhonny Rivera no volverá a usar avionetas tras lo sucedido con Yeison Jiménez?

En medio del duelo nacional que se vive por la muerte de Yeison Jiménez, el piloto y su equipo de trabajo, sumado a la reciente tragedia aérea con el avión de Satena, Jhonny Rivera se pronunció.

Al cantante pereirano le preguntaron en una dinámica en redes si estaría dispuesto o no a volver a viajar en avioneta tras estos recientes accidentes en el país.

El intérprete de música popular fue sincero al reconocer que lo sucedido marcó un antes y un después en su percepción sobre este tipo de desplazamientos, habituales para los artistas que cumplen agendas de conciertos en diferentes regiones del país.

Jhonny admitió que el miedo y la reflexión han estado presentes, especialmente al recordar la cercanía que tenía con Yeison Jiménez y la manera tan inesperada en la que ocurrió el accidente.

Obviamente que hay un poco de temor, pero cuando uno tiene los compromisos y no hay opción hay que correr el riesgo.

Jhonny Rivera reveló si tiene miedo de volver a tomar avionetas. (Foto de AFP y foto del Canal RCN)

Jhonny Rivera también pidió no generalizar ni alimentar el pánico frente al transporte aéreo, al recordar que se trata de hechos aislados. “Los vuelos siguen saliendo todos los días, a cada momento salen vuelos y no porque pase un accidente se estrellan todos”, señaló.

Los vuelos siguen saliendo todos los días, cada momento salen vuelos y no porque pase un accidente se estrellen porque son casos aislados.

Jhonny dejó claro que tendrá que seguir tomando vuelos cada semana para sus presentaciones y que espera que las aerolíneas y aeropuertos hayan tomado más precauciones e intensificado sus protocolos.

¿Por qué Jhonny Rivera no asistirá a homenaje de Yeison Jiménez en El Campín?

Otra de las preguntas que respondió Yeison Jiménez en esta dinámica fue acerca de la razón por la que no estará en el homenaje de Yeison Jiménez en El Campín este 31 de enero.

Me hubiera encantado haber estado en ese homenaje, de verdad que, me da mucha lástima no poder estar, pero ya tenía un compromiso, mañana estaré en Venezuela.

Jhonny reveló que junto a los organizadores del homenaje del homenaje en El Campín buscaron todas las formas posibles para que se presentara, pero por un compromiso en Venezuela no podrás estar.

Se intentó, se pensó cómo se podía, así cantara de primeras en el estadio y salir en un vuelo, pero precisamente por lo que ha pasado dijimos no, no hagamos ese tipo de carreras, de eso solo queda el cansancio.

Jhonny Rivera se sinceró sobre confesión que le hizo hija de Yeison Jiménez
Jhonny Rivera no estará en homenaje a Yeison Jiménez. (Fotos Canal RCN)
