Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García es captada junto a Kris R en Bogotá tras confirmar su romance; así se ven juntos

Karina García fue vista muy sonriente junto a Kriss R en Bogotá, durante la gira de colegios que adelanta el artista.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karina García es captada junto a Kris R.
Karina García es captada junto a Kris R en Bogotá. (Fotos Canal RCN)

La creadora de contenido y panelista del programa ¿Qué hay pa' dañar? Karina García sorprendió al ser captada con el cantante de trap Kris R.

Estas imágenes confirmarían.
Estas imágenes confirmarían su romance con Kris R. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Dónde fueron vistos Karina García y Kris R?

Ambos fueron vistos durante la gira de colegios que está realizando el artista en Bogotá.

En las imágenes que se viralizaron en redes, se les aprecia tomados de la mano y sonrientes, lo que confirma la cercanía entre ellos.

Artículos relacionados

El cantante y la influenciadora habrían oficializado su relación hace poco a través de una historia en Instagram en la que aparecían abrazados.

Karina, además, había mencionado en entrevistas que alguien especial estaba en su vida, y estas imágenes parecen despejar las especulaciones.

¿Cómo habría reaccionado Altafulla a la nueva relación de Karina García con Kris R?

Este nuevo capítulo en la vida de Karina llega después de su relación fallida con Altafulla, cantante y ganador de La casa de los famosos en su segunda temporada.

El artista reaccionó de manera indirecta a la noticia del romance de su expareja, compartiendo un video en redes tras sufrir una lesión en la rodilla durante una presentación.

En el clip expresó que no sabía qué le dolía más, si la rodilla o el corazón, mensaje que muchos interpretaron como una referencia a Karina.

Artículos relacionados

Las señales de este vínculo comenzaron a aparecer cuando Karina colaboró en uno de los videos musicales de Kris R.

Desde entonces, los rumores sobre una posible relación se intensificaron. La química entre ambos fue evidente y las apariciones públicas terminaron por confirmar lo que ya se comentaba en redes.

La relación ha causado revuelo en redes sociales. Algunos internautas recordaron que Karina fue pareja del cantante de reguetón Blessd, amigo cercano de Kriss R, detalle que generó críticas y comentarios divididos.

Sin embargo, también hay quienes apoyan a la creadora de contenido en esta nueva etapa, resaltando que merece vivir su vida y disfrutar de su felicidad sin prestarle atención al pasado.

Karina podrá ser vista todas las noches a través de la app y el canal de YouTube del Canal RCN, donde comparte junto a Roberto Velásquez y Néstor Parra comentarios y análisis en vivo de todo lo que ocurre en La casa de los famosos en su tercera temporada.

Karina García es panelista.
Karina García es panelista del programa ¿Qué hay pa' dañar? (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Viuda de Martín Elías estalla en redes y responde a comentario que generó polémica Dayana Jaimes

Viuda de Martín Elías frena en seco a internauta tras comentario ofensivo

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, se defendió de los señalamientos por parte de un internauta.

Karina García posando a la cámara. Yeison Jiménez

Karina García causó furor tras su visita a colegios de Bogotá: así fue el impresionante recibimiento

Karina García fue captada recientemente junto a Kris R durante una gira de colegios en la capital del país.

Banda de Yeison Jiménez rompe el silencio antes del homenaje en El Campín Yeison Jiménez

Banda de Yeison Jiménez rompe el silencio tras su muerte, previo a homenaje en El Campín

Los integrantes de la banda de Yeison Jiménez rompieron el silencio a pocas horas de su homenaje en El Campín.

Lo más superlike

Llega el 'Morning Show'. La casa de los famosos

Llega el 'Morning Show' a La casa de los famosos Colombia conducido por Juanda Caribe y Sara Uribe

El 'Morning Show' llegó a La Casa de los Famosos Colombia con humor, secciones variadas y la creatividad de sus participantes.

Christian Nodal volvió a ser tendencia tras dejar ver un nuevo tatuaje con el nombre de Ángela Aguilar. Christian Nodal

Christian Nodal mostró un detalle sorprendente dedicado a Ángela Aguilar

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones Talento internacional

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones

Yeison jimenez en el campin Yeison Jiménez

Sacan a la luz inédito video de la reacción de Yeison Jiménez tras cumplir sorprendente sueño