Karina García es captada junto a Kris R en Bogotá tras confirmar su romance; así se ven juntos

La creadora de contenido y panelista del programa ¿Qué hay pa' dañar? Karina García sorprendió al ser captada con el cantante de trap Kris R.

Estas imágenes confirmarían su romance con Kris R. (Fotos Canal RCN)

¿Dónde fueron vistos Karina García y Kris R?

Ambos fueron vistos durante la gira de colegios que está realizando el artista en Bogotá.

En las imágenes que se viralizaron en redes, se les aprecia tomados de la mano y sonrientes, lo que confirma la cercanía entre ellos.

El cantante y la influenciadora habrían oficializado su relación hace poco a través de una historia en Instagram en la que aparecían abrazados.

Karina, además, había mencionado en entrevistas que alguien especial estaba en su vida, y estas imágenes parecen despejar las especulaciones.

¿Cómo habría reaccionado Altafulla a la nueva relación de Karina García con Kris R?

Este nuevo capítulo en la vida de Karina llega después de su relación fallida con Altafulla, cantante y ganador de La casa de los famosos en su segunda temporada.

El artista reaccionó de manera indirecta a la noticia del romance de su expareja, compartiendo un video en redes tras sufrir una lesión en la rodilla durante una presentación.

En el clip expresó que no sabía qué le dolía más, si la rodilla o el corazón, mensaje que muchos interpretaron como una referencia a Karina.

Las señales de este vínculo comenzaron a aparecer cuando Karina colaboró en uno de los videos musicales de Kris R.

Desde entonces, los rumores sobre una posible relación se intensificaron. La química entre ambos fue evidente y las apariciones públicas terminaron por confirmar lo que ya se comentaba en redes.

La relación ha causado revuelo en redes sociales. Algunos internautas recordaron que Karina fue pareja del cantante de reguetón Blessd, amigo cercano de Kriss R, detalle que generó críticas y comentarios divididos.

Sin embargo, también hay quienes apoyan a la creadora de contenido en esta nueva etapa, resaltando que merece vivir su vida y disfrutar de su felicidad sin prestarle atención al pasado.

Karina podrá ser vista todas las noches a través de la app y el canal de YouTube del Canal RCN, donde comparte junto a Roberto Velásquez y Néstor Parra comentarios y análisis en vivo de todo lo que ocurre en La casa de los famosos en su tercera temporada.