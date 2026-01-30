Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Jesuu preocupó al mostrar un inesperado cambio en su rostro causado por el estrés; así se ve

La Jesuu mostró el impacto del estrés en su rostro y generó preocupación entre sus seguidores en redes sociales.

¿Qué le pasó en la cara a La Jesuu tras tener estrés?

La influenciadora compartió en su Instagram el brote que le apareció a un costado del rostro, imágenes que generaron inquietud entre su comunidad digital y que fueron acompañadas de mensajes de apoyo.

En otras historias, reveló que tuvo que recibir atención especializada para recuperar la limpieza de su piel, aunque no dio detalles sobre las causas que le ocasionaron el episodio.

“Después de 5 años, primera vez que me brotaba así otra vez”, escribió La Jesuu en su publicación.

¿Por qué fue el cruce de palabras entre Yina Calderón y La Jesuu?

Esta reaparición se da luego de que La Jesuu protagonizara un cruce de señalamientos con Yina Calderón.

A comienzos de año, la creadora fue criticada durante el carnaval de Blancos y Negros en Pasto.

Algunos asistentes le gritaron “fuera” mientras ella se encontraba en una carroza del evento.

La Jesuu explicó que nunca quiso faltar al respeto ni apropiarse de la cultura local, pero las imágenes se viralizaron y generaron comentarios de toda clase.

Tras las críticas, Yina Calderón lanzó un mensaje en redes asegurando que la gente había hecho bien en rechazarla.

La Jesuu no tardó en responder, recordando que Yina también había enfrentado rechazo en su visita a Oporapa, Huila, en diciembre.

La Jesuu inició el año mostrando y presumiendo un lado más positivo de su vida.

La creadora presumió la remodelación de su lujosa casa y la adquisición de una imponente camioneta nueva, detalles que compartió con orgullo en sus redes sociales.

Con estas publicaciones, dejó claro que está en uno de sus mejores momentos, cumpliendo sueños y consolidando su estilo de vida.

La rivalidad entre La Jesuu y Yina Calderón se intensificó en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

Dentro del reality, las dos creadoras de contenido dejaron ver sus diferencias con comentarios directos y confrontaciones.

La Jesuu tuvo un rifirrafe con Yina Calderón.
La Jesuu tuvo un rifirrafe con Yina Calderón a principio de mes. (Foto Canal RCN)
