Banda de Yeison Jiménez rompe el silencio tras su muerte, previo a homenaje en El Campín

Horas antes de su gran homenaje en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, varios integrantes de la banda de Yeison Jiménez rompieron el silencio. Los músicos dedicaron sentidas palabras al difunto artista, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

¿Qué dijeron los integrantes de la banda de Yeison Jiménez tras su muerte?

Por medio de un video compartido en las redes sociales de la empresa de Yeison Jiménez, varios integrantes de su banda se refirieron al cantante y a su legado, justo antes de que se lleve a cabo el homenaje en el Estadio El Campín el próximo 31 de enero del 2026.

La banda de Yeison Jiménez se pronuncia antes del tributo en El Campín. (Foto Canal RCN).

Uno de ellos recordó los sold out que Yeison Jiménez logró en vida en el Movistar Arena, una hazaña que ningún artista del género popular había alcanzado hasta ese momento y que abrió la puerta para que otros colegas se atrevieran a seguir ese camino, entre esos Jhonny Rivera, quien se lanzó al ruedo gracias a la inspiración que el artista le generó.

Así mismo, destacaron que lograr un sold out en El Campín era uno de los sueños más grandes del artista, por lo que hicieron una invitación abierta para que sus fanáticos asistieran al emotivo evento que rendirá homenaje a su memoria y su legado.

“El homenaje al gran Yeison Jiménez y a su equipo de trabajo es una oportunidad especial para hacerlo sentir el número uno que es, que fue y que seguirá siendo”.

¿Cómo y cuándo falleció Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez falleció el pasado sábado 10 de enero en un accidente aéreo junto a otras cinco personas que iban a bordo de la aeronave que colisionó contra el terreno de la finca Marengo ubicada en la vereda Romita en Boyacá.

Según el informe entregado por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC) la avioneta de matrícula N325FA contaba con todos los requisitos técnicos para volar. Sin embargo, tras dos minutos de que esta despegara desde el aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, alrededor de las 4:09 p. m. con rumbo a Medellín no logró la altura necesaria ocasionando el siniestro.