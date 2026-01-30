Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García causó furor tras su visita a colegios de Bogotá: así fue el impresionante recibimiento

Karina García fue captada recientemente junto a Kris R durante una gira de colegios en la capital del país.

Karina García posando a la cámara.
El impresionante recibimiento de Karina García en lo colegios. Foto | Canal RCN.

En medio de las especulaciones que han rodeado a Karina García sobre su situación sentimental, recientemente empezaron a circular videos en los que se puede apreciar a la influenciadora toma de la mano de Kris R, gesto que sería una clara confirmación de un romance con el cantante.

¿Cómo fue el recibimiento de Karina García junto a Kris R en los colegios de Bogotá?

Los videos, han generado gran impacto, no solo por la confirmación de un nuevo noviazgo, sino también por la presencia de Karina, quien causó furor entre todos los presentes.

Y es que, en los registros que están circulando en redes sociales, se puede apreciar con lujo de detalle la gran acogida de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, pues se logra escuchar entre gritos y al unísono su nombre.

¿Por qué Karina García está visitando colegios en Bogotá?

De acuerdo con lo mencionado por la antioqueña en sus historias de su cuenta oficial de Instagram, su visita a algunos colegios de la capital del país, se debe a una labor social que se encuentra realizando en esta semana en la que los menores regresaron a sus clases.

"Vean, estoy por aquí en el INEM en la ciudad de Bogotá, que vinimos a entregar cuadernos, parchando acá un ratico con los niños, super lindos, super amorosos, qué rico estar en un colegio, como que me acuerda mi niñez", señaló.

En las siguientes historias, volvió a grabarse, esta vez desde lo que parece ser otra institución educativa en la que mostró un poco lo que ha sido el recibimiento y el cariño de parte de los niños, asegurando que la energía de los pequeños es muy superior.

Karina García en La casa de los famosos Colombia.
Karina García confirmó su romance con el cantante Kris R. Foto | Canal RCN.

Frente a su sorpresiva aparición con el cantante, muchos no se han guardado su opinión y han expresado con total honestidad qué piensan al respecto, lo cual ha mostrado que hay opiniones dividas sobre la relación.

"Qué viva el amor", "La pareja del momento", "Que sea feliz", "Que Kari disfrute mientras dure", "Ahí no se nota química de novios", "Ni le luce, se ve mejor con Alti", "Ay no Kari cómo te vas a devolver tanto", entre otros comentarios.

Karina García en el after de La casa de los famosos Colombia.
Así fue la llegada de Karina García a los colegios de Bogotá. Foto | Canal RCN.

Lo cierto, es que la modelo y empresaria paisa parece estar más feliz que nunca, pues además del cariño de la gente y su situación amorosa, se ha mostrado orgullosa de poder ser panelista del programa '¿Qué Hay Pa' Dañar?' en La casa de los famosos Colombia.

