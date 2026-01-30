Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Gregorio Pernía conmovió al mostrar la ternura con la que disfruta la compañía de su pequeño hijo

El actor Gregorio Pernía enterneció en redes al compartir un tranquilo paseo con su bebé, disfrutando de su rol de papá presente.

Por: Juan Sebastián Camargo
Gregorio Pernía enternece.
Gregorio Pernía enternece al mostrar un paseo en coche con su recién nacido. (Foto de Gregorio Pernía Canal RCN) (Foto del bebé Freepik)

El actor colombiano Gregorio Pernía enterneció al mostrar cómo disfruta su rol de papá.

Gregorio Pernía tiene tres hijos.
Gregorio Pernía tiene tres hijos con Erika Farfán. (Foto de Canal RCN)

¿Cómo disfruta de la paternidad el actor Gregorio Pernía?

En redes sociales, se hizo viral un tierno video en el que se puede ver al actor disfrutando de un paseo junto a su hijo Gregorio Jr.

En las imágenes aparece con la pañalera a un costado y empujando el coche con tranquilidad, gesto que emocionó a los internautas y generó una ola de mensajes de admiración.

El hijo de Gregorio nació en noviembre del año pasado y desde entonces el actor y su esposa Erika Farfán han compartido con sus seguidores cada etapa del crecimiento del pequeño.

¿Cuántos hijos tienen Gregorio Pernía y Erika Farfán?

La pareja, que lleva junta desde 2007 y tiene otros dos hijos, ha mostrado cómo la llegada de Gregorio Jr. ha renovado su vida familiar y ha fortalecido aún más su unión.

Desde que anunció la noticia, el actor recibió críticas y señalamientos por su edad, ya que algunos consideraban que no era el momento para asumir nuevamente la paternidad.

Sin embargo, Gregorio ha demostrado que está más que preparado para esta etapa.

Con gestos sencillos, como salir a pasear con su hijo o compartir momentos cotidianos, ha dejado claro que su compromiso como padre es absoluto.

La manera en que se involucra en cada detalle del cuidado del bebé ha generado aplausos y respeto en redes sociales, donde miles de seguidores destacan su entrega y amor.

Su actitud refleja que la paternidad no tiene límites de edad cuando se asume con responsabilidad y cariño.

Gregorio Pernía, reconocido por su trayectoria en la televisión y el cine, ahora también es admirado por su faceta como padre.

Con cada aparición junto a su hijo, el actor reafirma que la paternidad es un rol que se disfruta y se celebra, sin importar las críticas o los prejuicios.

Gregorio Pernía se convirtió en papá.
Gregorio Pernía se convirtió en papá después de los 50 años. (Foto Canal RCN)
