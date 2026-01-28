Siete participantes quedaron nominados en La casa de los famosos Colombia: así va la placa

Los habitantes de la casa más famosa del país vivieron la tercera jornada de nominaciones.

Placa de nominados en la semana del liderato de Juanse Laverde en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Como es habitual, los miércoles los participantes tienen la oportunidad de nominar a sus compañeros con la intención de enviarlos a la placa y ponerlos en riesgo de abandonar la competencia.

Esta tercera jornada no fue la excepción y los famosos movieron sus fichas aplicando sus estrategias dentro del juego.

¿Cómo han reaccionado los participantes de La casa de los famosos Colombia 3 a la aparición del Supervillano?

La semana ha estado marcada por polémicas y especulaciones debido a la aparición del Supervillano, quien ha ejecutado varios sabotajes que han alterado la convivencia.

Estos desórdenes han generado discusiones, acusaciones y señalamientos entre los habitantes, que se culpan mutuamente de las “travesuras” que han puesto a prueba la paciencia de todos.

La presencia del Supervillano fue determinante en la gala. Los sabotajes crearon un ambiente de tensión que llevó a los participantes a tomar decisiones más calculadas y estratégicas.

Algunos famosos aprovecharon la oportunidad para nominar a quienes consideran sospechosos de estar detrás de los desórdenes, mientras otros usaron la nominación como herramienta para proteger sus alianzas y fortalecer su posición en la competencia.

El juego se volvió más intenso y cada nominación reflejó no solo rivalidades personales, sino también la incertidumbre que genera el poder oculto del Supervillano.

¿Quiénes son los nominados de la tercera semana en La casa de los famosos Colombia 3?

Tras la jornada, la placa parcial de nominados quedó conformada por:

Marilyn Patiño (nominada por la casa)

Alexa Torrex (nominada por la casa)

Eidevin (nominado por la casa)

Sofía Jaramillo (nominada por el público)

Campanita (nominado por el público)

Tebi Bernal (nominado por Renzo Meneses, reciente eliminado)

Jay Torres (nominado por Juanse, líder de la semana)

Sin embargo, esta lista aún puede cambiar, ya que falta la prueba de salvación y la posibilidad de que algún poder especial modifique el rumbo de la semana.

La placa definitiva se conocerá el próximo viernes 30 de enero, cuando se revelen los resultados finales.

Mientras tanto, las votaciones ya están abiertas y el público tiene en sus manos la decisión de salvar a su famoso favorito.

Los seguidores del reality pueden apoyar a sus participantes preferidos ingresando a lacasadelosfamososcolombia.canalrcn.com

y votar hasta el cierre oficial, que será anunciado por Carla y Marcelo durante la transmisión.

La competencia se intensifica y cada movimiento dentro de la casa puede cambiar el destino de los nominados.