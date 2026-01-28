Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Siete participantes quedaron nominados en La casa de los famosos Colombia: así va la placa

Los famosos vivieron la tercera jornada de nominaciones y la placa parcial ya tiene a sus primeros nominados.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Así quedó la placa de nominados.
Así quedó la placa de nominados de la tercera semana en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Los habitantes de la casa más famosa del país vivieron la tercera jornada de nominaciones.

Placa de nominados en la semana del liderato de Juanse Laverde.
Placa de nominados en la semana del liderato de Juanse Laverde en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

Como es habitual, los miércoles los participantes tienen la oportunidad de nominar a sus compañeros con la intención de enviarlos a la placa y ponerlos en riesgo de abandonar la competencia.

Esta tercera jornada no fue la excepción y los famosos movieron sus fichas aplicando sus estrategias dentro del juego.

¿Cómo han reaccionado los participantes de La casa de los famosos Colombia 3 a la aparición del Supervillano?

La semana ha estado marcada por polémicas y especulaciones debido a la aparición del Supervillano, quien ha ejecutado varios sabotajes que han alterado la convivencia.

Estos desórdenes han generado discusiones, acusaciones y señalamientos entre los habitantes, que se culpan mutuamente de las “travesuras” que han puesto a prueba la paciencia de todos.

La presencia del Supervillano fue determinante en la gala. Los sabotajes crearon un ambiente de tensión que llevó a los participantes a tomar decisiones más calculadas y estratégicas.

Artículos relacionados

Algunos famosos aprovecharon la oportunidad para nominar a quienes consideran sospechosos de estar detrás de los desórdenes, mientras otros usaron la nominación como herramienta para proteger sus alianzas y fortalecer su posición en la competencia.

El juego se volvió más intenso y cada nominación reflejó no solo rivalidades personales, sino también la incertidumbre que genera el poder oculto del Supervillano.

¿Quiénes son los nominados de la tercera semana en La casa de los famosos Colombia 3?

Tras la jornada, la placa parcial de nominados quedó conformada por:

  • Marilyn Patiño (nominada por la casa)
  • Alexa Torrex (nominada por la casa)
  • Eidevin (nominado por la casa)
  • Sofía Jaramillo (nominada por el público)
  • Campanita (nominado por el público)
  • Tebi Bernal (nominado por Renzo Meneses, reciente eliminado)
  • Jay Torres (nominado por Juanse, líder de la semana)

Sin embargo, esta lista aún puede cambiar, ya que falta la prueba de salvación y la posibilidad de que algún poder especial modifique el rumbo de la semana.

La placa definitiva se conocerá el próximo viernes 30 de enero, cuando se revelen los resultados finales.

Mientras tanto, las votaciones ya están abiertas y el público tiene en sus manos la decisión de salvar a su famoso favorito.

Los seguidores del reality pueden apoyar a sus participantes preferidos ingresando a lacasadelosfamososcolombia.canalrcn.com

Artículos relacionados

y votar hasta el cierre oficial, que será anunciado por Carla y Marcelo durante la transmisión.

La competencia se intensifica y cada movimiento dentro de la casa puede cambiar el destino de los nominados.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Canal RCN se une a la tendencia. La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia 3 se unió al “A esta hora” y mostró sus momentos más recordados

La Casa de los Famosos Colombia 3 revivió escenas icónicas con la tendencia “A esta hora” en redes sociales.

Valentino Lázaro no se guarda nada y lanza fuerte advertencia a Alejandro Estrada Valentino Lázaro

Valentino Lázaro lanza dura advertencia a Alejandro Estrada: “aquí lo atiendo”

Valentino Lázaro confrontó a Alejandro Estrada durante la gala de nominación y le lanzó una fuerte advertencia.

Juanse Laverde le dio cuatro votos a Jay Torres. La casa de los famosos

Juanse Laverde usó su poder como líder y nominó a Jay Torres en La casa de los famosos Colombia

Juanse Laverde movió sus fichas en el juego y puso en riesgo a Jay Torres al enviarlo a placa de nominados.

Lo más superlike

La Segura sorprendió. La Segura

La Segura emocionó al mostrar la fuerza de su hijo Lucca: "Dios mío, parece Sansón"

El pequeño Lucca protagonizó un clip con una silla que emocionó a La Segura y a sus seguidores en redes sociales.

Reconocido cantante reveló que los médicos le dieron pocos meses de vida Talento internacional

Reconocido cantante reveló que los médicos le dieron pocos meses de vida

Juan Fernando Quintero reveló que padece presbicia, miopía y astigmatismo, una condición que sorprendió a sus seguidores. Salud

¿Qué es la miopía y la presbicia? La condición visual de Juanfer Quintero

Pepe Aguilar fue claro al hablar sobre los rumores de nietos tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Christian Nodal

Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Muere Kōzō Shioya la voz de Majin Buu en Dragon Ball Talento internacional

¡El mundo del anime está de luto! Fallece Kōzō Shioya, la voz de Majin Buu en Dragon Ball