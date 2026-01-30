Kika Nieto se casa: así fue la romántica propuesta en pleno programa en vivo

En la tarde de este viernes 30 de enero, el set de mujeres sin filtro fue testigo del momento en el que Kika Nieto, una de las presentadoras del programa, fue sorprendida por su prometido al recibir una romántica propuesta de matrimonio.

¿Kika Nieto, de Mujeres Sin Filtro se casa? Así fue la romántica propuesta de matrimonio

Lo que en un principio parecía una sorpresa de cumpleaños por esta fecha especial que Kika celebra el día de hoy, terminó convirtiéndose en un momento inolvidable, pues en complicidad con el equipo de producción, Diego Felipe Barajas, logró hacer de este momento el indicado para pedirle que se case con él.

El momento que ocurrió en pleno programa en vivo, inició con la sorpresa de tener a Barajas en el set como parte de la celebración del cumpleaños, sin embargo, pasados algunos minutos, la humorista Natalia Sanint anunció que la pareja de Kika tenía una pregunta importante que hacerle.

Dicho esto, Diego Felipe procedió a decir las siguientes palabras: "y yo quiero decirte que quiero cerrar mis ojos, cuando muera a tu lado, entonces mi pregunta hoy es si te casas conmigo mi amor".

Kika Nieto recibió romántica propuesta de matrimonio. Foto | Canal RCN.

Ante la propuesta de su prometido, la influenciadora quedó en shock, y con lágrimas, se puso de pie, mientras que él se arrodilló para sacar la argolla de compromiso y esperar la respuesta de Kika. Ella conmocionada, aceptó llegar al altar y abrazó con fuerza a su futuro esposo.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Kika Nieto?

De acuerdo con las panelistas, es decir, Flavia Dos Santos, María C Botero y Natalia, nada de lo que ocurrió estaba previsto, pues al parecer sí se planeó su llegada al set, pero no dicha propuesta.

Tras ser testigos de este momento tan especial para la creadora de contenido, todos los presentes se acercaron para felicitarlos por este nuevo paso como pareja, expresando sus más amorosos deseos de que esta nueva etapa sea hermosa para los dos.

Finalmente, juntos terminaron festejando el cumpleaños de la joven con un pastel y cantando al unísono el cumpleaños.