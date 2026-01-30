Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Kika Nieto se casa: así fue la romántica propuesta en pleno programa en vivo

En pleno programa de Mujeres Sin Filtro, Kika Nieto dio el sí para toda la vida tras recibir romántica propuesto de su futuro esposo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Kika Nieto en Mujeres Sin Filtro - Argolla de compromiso.
Kika Nieto se casa, así fue la propuesta de compromiso. Foto | Canal RCN.

En la tarde de este viernes 30 de enero, el set de mujeres sin filtro fue testigo del momento en el que Kika Nieto, una de las presentadoras del programa, fue sorprendida por su prometido al recibir una romántica propuesta de matrimonio.

Artículos relacionados

¿Kika Nieto, de Mujeres Sin Filtro se casa? Así fue la romántica propuesta de matrimonio

Lo que en un principio parecía una sorpresa de cumpleaños por esta fecha especial que Kika celebra el día de hoy, terminó convirtiéndose en un momento inolvidable, pues en complicidad con el equipo de producción, Diego Felipe Barajas, logró hacer de este momento el indicado para pedirle que se case con él.

Artículos relacionados

El momento que ocurrió en pleno programa en vivo, inició con la sorpresa de tener a Barajas en el set como parte de la celebración del cumpleaños, sin embargo, pasados algunos minutos, la humorista Natalia Sanint anunció que la pareja de Kika tenía una pregunta importante que hacerle.

Artículos relacionados

Dicho esto, Diego Felipe procedió a decir las siguientes palabras: "y yo quiero decirte que quiero cerrar mis ojos, cuando muera a tu lado, entonces mi pregunta hoy es si te casas conmigo mi amor".

Kika Nieto en Mujeres Sin Filtro.
Kika Nieto recibió romántica propuesta de matrimonio. Foto | Canal RCN.

Ante la propuesta de su prometido, la influenciadora quedó en shock, y con lágrimas, se puso de pie, mientras que él se arrodilló para sacar la argolla de compromiso y esperar la respuesta de Kika. Ella conmocionada, aceptó llegar al altar y abrazó con fuerza a su futuro esposo.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Kika Nieto?

De acuerdo con las panelistas, es decir, Flavia Dos Santos, María C Botero y Natalia, nada de lo que ocurrió estaba previsto, pues al parecer sí se planeó su llegada al set, pero no dicha propuesta.

Tras ser testigos de este momento tan especial para la creadora de contenido, todos los presentes se acercaron para felicitarlos por este nuevo paso como pareja, expresando sus más amorosos deseos de que esta nueva etapa sea hermosa para los dos.

Finalmente, juntos terminaron festejando el cumpleaños de la joven con un pastel y cantando al unísono el cumpleaños.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeison Jiménez en Buen día Colombia. Yeison Jiménez

Familia de Yeison Jiménez hizo curiosa petición para su homenaje en El Campín: ¿de qué se trata?

En las últimas horas, familiares y equipo de trabajo de Yeison Jiménez revelaron petición dirigida a los asistentes del concierto.

Westcol confirma su relación. Westcol

Westcol y Luisa Castro confirman su relación sentimental con inesperada fotografía en redes sociales

Westcol y Luisa Castro confirman su romance con una inesperada fotografía que desató miles de reacciones en redes.

La Liendra provocó aplausos con un reciente video reflexivo que compartió. La Liendra

La Liendra defiende su documental sobre Garavito tras ola de críticas

La Liendra enfrentó las críticas por su documental sobre Garavito y aseguró que fue un trabajo investigado, respetuoso y fiel a la historia.

Lo más superlike

Yeison Jiménez en el Megaland. Yeison Jiménez

Revelan la lista de invitados al concierto de Yeison Jiménez en El Campín

En las últimas horas, el equipo de trabajo de Yeison Jiménez dio a conocer los nombres de los artistas que estarán presentes.

Llega el 'Morning Show'. La casa de los famosos

Llega el 'Morning Show' a La casa de los famosos Colombia conducido por Juanda Caribe y Sara Uribe

Christian Nodal volvió a ser tendencia tras dejar ver un nuevo tatuaje con el nombre de Ángela Aguilar. Christian Nodal

Christian Nodal mostró un detalle sorprendente dedicado a Ángela Aguilar

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones Talento internacional

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones