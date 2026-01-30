Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Llega el 'Morning Show' a La casa de los famosos Colombia conducido por Juanda Caribe y Sara Uribe

El 'Morning Show' llegó a La Casa de los Famosos Colombia con humor, secciones variadas y la creatividad de sus participantes.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Llega el 'Morning Show'.
Llega el 'Morning Show' a La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)

Llega el 'Morning Show' a La Casa de los Famosos Colombia 3. Juanda Caribe y Sara Uribe sorprendieron al crear una especie de noticiero en el que participan varios de sus compañeros y que cuenta con distintas secciones.

Sara Uribe y Juanda Caribe conducen el 'Morning Show'.
Sara Uribe y Juanda Caribe conducen el 'Morning Show' de La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿De qué se trata el ‘Morning Show’ creado en La casa de los famosos Colombia 3?

El programa relata todo lo que ocurre con los famosos dentro de la casa y se ha convertido en un espacio de entretenimiento que mezcla humor, actualidad y convivencia.

Artículos relacionados

¿Quiénes participan en el ‘Morning Show’ de La casa de los famosos Colombia 3?

El Morning incluye los consejos del profesor Salemal (Maiker), el pronóstico del clima con Marilyn Patiño, la información deportiva con Valentino lázaro, recomendaciones de bienestar y comportamiento con Nicolás Arrieta y hasta clases de baile y aeróbicos para que los televidentes se mantengan en forma con Campanita.

Los participantes siguen demostrando su ingenio para crear contenido y aprovechar las cámaras como escenario para mostrar sus habilidades.

La iniciativa fue celebrada por los seguidores del programa, quienes consideran que el trabajo en equipo fortalece la convivencia y afianza las alianzas dentro de la competencia.

Por su parte, Juanda Caribe está cerca de completar todas las misiones secretas como supervillano y obtener la inmunidad la próxima semana.

Mientras tanto, los famosos intentan descifrar los sabotajes que han sufrido en los últimos días, señalándose unos a otros en medio de la incertidumbre.

Sara Uribe y Juanda Caribe lideraron la iniciativa, invitando a sus compañeros a participar en diferentes roles.

Artículos relacionados

La respuesta fue inmediata: cada uno asumió un papel y aportó su estilo, logrando que el Morning Show se convirtiera en un espacio esperado por la audiencia.

Los participantes enfrentaron la prueba de beneficio y castigo, un reto que puso a prueba tanto la agilidad física como la concentración mental.

La dinámica consistía en sumergirse en una piscina llena de pelotas de colores para encontrar palabras ocultas y, posteriormente, formar con ellas una oración.

Aunque parecía sencillo, la presión del tiempo y la competencia entre equipos hicieron que la actividad se convirtiera en un verdadero reto.

El 'Morning Show' tiene varias secciones.
El 'Morning Show' tiene varias secciones realizadas por varios participantes. (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alexa Torrex pudo dirigirse a los habitantes de la temporada 1 de La casa de los famosos. La casa de los famosos

Así fue el paso de Alexa Torrex por la primera temporada de La casa de los famosos, ¿la recordaba?

Alexa Torrex tuvo un corto paso por La casa de los famosos antes de convertirse en habitante oficial.

Manuela Gómez y Yina Calderón Manuela Gómez

Manuela Gómez reveló su pleito con Yina Calderón en La casa de los famosos, ¿la traicionó?

Manuela Gómez habló en La casa de los famosos Colombia de lo que pasó con Yina Calderón.

Tebi Bernal y Nicolás Arrieta se reconciliaron con un inesperado beso La casa de los famosos

Así fue la reconciliación de Tebi Bernal y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos: hubo hasta beso

Tebi Bernal y Nicolás Arrieta sorprendieron en La casa de los famosos al reconciliarse frente a todos hasta con un beso incluido.

Lo más superlike

Karina García posando a la cámara. Yeison Jiménez

Karina García causó furor tras su visita a colegios de Bogotá: así fue el impresionante recibimiento

Karina García fue captada recientemente junto a Kris R durante una gira de colegios en la capital del país.

Christian Nodal volvió a ser tendencia tras dejar ver un nuevo tatuaje con el nombre de Ángela Aguilar. Christian Nodal

Christian Nodal mostró un detalle sorprendente dedicado a Ángela Aguilar

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones Talento internacional

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones

Yeison jimenez en el campin Yeison Jiménez

Sacan a la luz inédito video de la reacción de Yeison Jiménez tras cumplir sorprendente sueño