Llega el 'Morning Show' a La casa de los famosos Colombia conducido por Juanda Caribe y Sara Uribe

Llega el 'Morning Show' a La Casa de los Famosos Colombia 3. Juanda Caribe y Sara Uribe sorprendieron al crear una especie de noticiero en el que participan varios de sus compañeros y que cuenta con distintas secciones.

Sara Uribe y Juanda Caribe conducen el 'Morning Show' de La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)

¿De qué se trata el ‘Morning Show’ creado en La casa de los famosos Colombia 3?

El programa relata todo lo que ocurre con los famosos dentro de la casa y se ha convertido en un espacio de entretenimiento que mezcla humor, actualidad y convivencia.

¿Quiénes participan en el ‘Morning Show’ de La casa de los famosos Colombia 3?

El Morning incluye los consejos del profesor Salemal (Maiker), el pronóstico del clima con Marilyn Patiño, la información deportiva con Valentino lázaro, recomendaciones de bienestar y comportamiento con Nicolás Arrieta y hasta clases de baile y aeróbicos para que los televidentes se mantengan en forma con Campanita.

Los participantes siguen demostrando su ingenio para crear contenido y aprovechar las cámaras como escenario para mostrar sus habilidades.

La iniciativa fue celebrada por los seguidores del programa, quienes consideran que el trabajo en equipo fortalece la convivencia y afianza las alianzas dentro de la competencia.

Por su parte, Juanda Caribe está cerca de completar todas las misiones secretas como supervillano y obtener la inmunidad la próxima semana.

Mientras tanto, los famosos intentan descifrar los sabotajes que han sufrido en los últimos días, señalándose unos a otros en medio de la incertidumbre.

Sara Uribe y Juanda Caribe lideraron la iniciativa, invitando a sus compañeros a participar en diferentes roles.

La respuesta fue inmediata: cada uno asumió un papel y aportó su estilo, logrando que el Morning Show se convirtiera en un espacio esperado por la audiencia.

Los participantes enfrentaron la prueba de beneficio y castigo, un reto que puso a prueba tanto la agilidad física como la concentración mental.

La dinámica consistía en sumergirse en una piscina llena de pelotas de colores para encontrar palabras ocultas y, posteriormente, formar con ellas una oración.

Aunque parecía sencillo, la presión del tiempo y la competencia entre equipos hicieron que la actividad se convirtiera en un verdadero reto.