Así fue la reconciliación de Tebi Bernal y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos: hubo hasta beso

Tebi Bernal y Nicolás Arrieta sorprendieron en La casa de los famosos al reconciliarse frente a todos hasta con un beso incluido.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Tebi Bernal y Nicolás Arrieta se reconciliaron con un inesperado beso
Tebi Bernal y Nicolás Arrieta dejaron en el pasado sus indiferencias con un particular beso. (Fotos: Canal RCN)

Tebi Bernal y Nicolás Arrieta dejaron atrás su enemistad y sorprendieron a sus compañeros de La casa de los famosos Colombia al reconciliarse con un inesperado beso.

¿Cómo se dio la reconciliación entre Tebi Bernal y Nicolás Arrieta?

Fue hace menos de una semana que la rivalidad entre los influenciadores Esteban Bernal, más conocido como Tebi, y Nicolás Arrieta estaba pasando de castaño a oscuro, luego de que tras un castigo que le impusó El Jefe al cuarto Tormenta por perder la prueba de beneficio y castigo, diera luz a una contienda que por poco pasa el límite de lo permitido.

Tebi Bernal y Nicolás Arrieta en un posicionamiento
Tebi Bernal y Nicolás Arrieta tuvieron un fuerte enfrentamiento en el último posicionamiento. (Foto: Canal RCN)

Tras este episodio, y varios encuentros entre ambos habitantes, sorprendieron en el más reciente capítulo con una inesperada reconciliación, después de que El Jefe en la dinámica de imitaciones, los pusiera a imitarse uno al otro.

Una imitación que les salió a la perfección y a la que Carla Giraldo en una reunión no pudo preguntar, al ver que el youtuber traía puesto un outfit que le prestó Tebi para la actividad.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre su reconciliación con Tebi Bernal?

Luego de describir su outfit muy fiel a su característico humor, el bogotano le hizo saber a Carla que su relación con Tebi había quedado en el pasado.

Nunca estamos cerrados a solucionar los conflictos de una forma adecuada y creo que lo importante es demostrarle a la gente que las cosas se pueden arreglar hablando. Y la imitación fue muy importante porque se lució y me sentí halagado", expresó.

Acto seguido, Nico abrazó a Bernal mientras sus compañeros los aplaudían y, entre risas, les pedían un beso. Ambos se acercaron cara a cara y simularon darse un beso en la boca, desatando la reacción del resto de la casa.

Nicolás Arrieta y Tebi Bernal en la barbería de La casa de los famosos Colombia
Nicolás Arrieta y Tebi Bernal dejaron sus indiferencias en el pasado tras la actividad de imitaciones. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron en redes a la reconciliación de Tebi Bernal y Nicolás Arrieta?

Como era de esperarse, miles de seguidores del reality de Canal RCN acudieron a los comentarios del video compartido en TikTok para expresar que la reconciliación les había gustado y que fue uno de los momentos más esperados del programa.

Sin embargo, otros aprovecharon la escena para hacer bromas y señalar que el acercamiento respondió a una estrategia de juego o, incluso, a que Nicolás habría sentido temor de seguir enfrentándose a Tebi.

