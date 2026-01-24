Él es el famoso padre de Nicolás Arrieta que pocos de sus seguidores conocían

Nicolás Arrieta continúa dando de qué hablar con su participación en La casa de los famosos Colombia 3. Por ello, en redes sus seguidores han indagado en su vida privada y se han sorprendido al conocer quién es su padre.

¿Quién es el padre de Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia 3?

En las últimas horas, el nombre del padre de Nicolás Arrieta se ha hecho viral en redes sociales, luego de que varios usuarios y fans del influencer bogotano dieran con su perfil de Instagram y se sorprendieran al ver que es una destacada figura del país.

Fans de Nicolás Arrieta se sorprendieron con la identidad de su padre. (Foto: Canal RCN)

Su nombre es Samuel Arrieta y es reconocido por haber sido exsenador y concejal de Bogotá en dos periodos.

Actualmente, el hombre a quien Nicolás ha resaltado como una parte importante en cada etapa de su vida, se desempeña como procurador delegado preventivo y de control de gestión.

En sus redes, aunque mantiene un perfil más ligado a la política, ha sorprendido compartiendo un video junto al influenciador, dejando ver que su relación es cercana.

¿Dónde nació el padre de Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia?

Para la sorpresa de muchos, el padre de Nicolás Arrieta nació en San Juan Nepomuceno, Bolívar.

En el mismo video que ha tomado fuerza en estas plataformas digitales, se observa que el bogotano de 34 años relata que su padre lo crió como todo un costeño y que lo único que se le quedó de Bogotá fue el acento.

Mi papá me crió como costeño, con el nojoda, con arepa de huevo, bollo limpio y butifarra", expresó el creador de contenido.

Sus palabras generaron que muchos seguidores escribieran en los comentarios de la publicación, destacando el gran parecido entre ambos y felicitándolos por la relación tan amena que tienen.

Nicolás Arrieta confesó que su padre lo crió como todo un costeño. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo le ha ido a Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia 3?

Nicolás Arrieta se ha ganado el corazón de los televidentes en La casa de los famosos Colombia 3 gracias a su carisma y buena relación con sus compañeros. Aunque muchos creyeron que no daría contenido, ha demostrado todo lo contrario, incluso liderando las votaciones en la primera semana de eliminación.

Lejos de ser el participante conflictivo que algunos esperaban, Nicolás ha mostrado su lado adorable y cercano, ganándose aún más el cariño de la audiencia.

Por eso, para no perderse su participación en esta "telenovela de la vida real", no olvides verlo todas las noches a las 8 p.m. por Canal RCN o descargando la app haciendo clic aquí.