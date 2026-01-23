Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nicolás Arrieta tuvo pesadilla con Yina Calderón en La casa de los famosos y ella reaccionó

Yina Calderón se pronunció tras la confesión de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Nicolas arrieta y yina calderon
Yina Calderón reaccionó a sueño de Nicolás Arrieta/Canal RCN

El influenciador Nicolás Arrieta reveló a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia que había tenido una pesadilla con Yina Calderón.

Artículos relacionados

¿Nicolás Arrieta soñó con Yina Calderón?

La creadora de contenido Mariana Zapata cuestionó a Nicolás Arrieta si había tenido pesadillas, debido a que muchos de sus compañeros las tuvieron tras no haber dormido bien luego del castigo que les dio el Jefe.

nicolas arrieta sueña con yina calderon

Recordemos que, El Jefe castigó a todos los participantes en La casa de los famosos Colombia luego de que Marilyn Patiño y Yuli Ruiz presionaran el botón del pánico sin permiso; provocando que deshabilitaran los cuartos, por lo que, tuvieron que dormir en diferentes rincones de la casa.

Tras la pregunta de Mariana a Nicolás, este le respondió que se soñó con la empresaria Yina Calderón.

"Soñé que entraba Yina Calderón, qué visaje. Sonaban unos tacones y El Jefe la anunciaba como nueva participante y yo dije 'qué patético', pero no la veía y me desperté cuando iba a ver quién era", contó.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras la pesadilla de Nicolás Arrieta?

Luego de que las imágenes de dicho momento se volvieran virales y llegaran a la exparticipante del reality en su segunda temporada, esta reaccionó dejando un contundente mensaje.

yina calderon contesta a sueño de nicolas arrieta

"Cuidadito Nicolás y se te cumple", escribió en sus redes sociales.

Cabe destacar que, en repetidas ocasiones ha manifestado sus anhelos de ingresar al menos unos días a convivir con los participantes de la nueva temporada.

Luego de su reacción, varios internautas opinaron sobre el tema, donde algunos sonrieron al respecto, otros, detallaron que esperan que dicha pesadilla se vuelva realidad, mientras que otros le pidieron que superara su temporada.

Recordemos que, Yina Calderón estuvo hace algunos días en La casa de los famosos Colombia como jueza en el primer juicio de la temporada, donde provocó gran revuelo entre los participantes, teniendo sus primeros enfrentamientos en la competencia.

Artículos relacionados

Por ahora, Yina Calderón sigue entreteniendo a sus fanáticos con su contenido en redes sociales, mientras que Nicolás Arrieta está cautivando a muchos con su participación en el programa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano muestra tierno momento con Emiliano Aída Victoria Merlano

Aida Victoria enternece con su hijo y desata comentarios por su gran parecido: “es idéntico a ella”

El tierno video de Aida Victoria con Emiliano reavivó el debate en redes sobre a quién se parece su hijo.

Yaya respondió qué haría si se encuentra con José, luego de que su mamá le hiciera la pregunta. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz reacciona en vivo a pregunta de su mamá sobre José y su respuesta sorprende

Yaya Muñoz habló con sinceridad sobre qué haría si se reencuentra con José y que le diría a su ex.

carla giraldo y marcelo cezan en la casa de los famosos Carla Giraldo

La razón de las ausencias de Marcelo Cezán y Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia

Los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo se seguirán ausentando en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Johanna Fadul revela lo que realmente piensa sobre Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Johanna Fadul habla sin filtros de Sara Uribe y sorprende con su confesión: “tanto silencio”

Johanna Fadul habló sin filtros sobre sus compañeros y reveló lo que realmente piensa sobre Sara Uribe.

Bless sobre su paternidad Blessd

Blessd reveló cómo se enteró que iba a ser papá, entre otros detalles

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Queman estatua de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo

Quemaron estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal: el hecho quedó registrado en video

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo