Nicolás Arrieta tuvo pesadilla con Yina Calderón en La casa de los famosos y ella reaccionó

El influenciador Nicolás Arrieta reveló a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia que había tenido una pesadilla con Yina Calderón.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Testigo del accidente de Yeison Jiménez reveló el curioso objeto que encontró en el lugar

¿Nicolás Arrieta soñó con Yina Calderón?

La creadora de contenido Mariana Zapata cuestionó a Nicolás Arrieta si había tenido pesadillas, debido a que muchos de sus compañeros las tuvieron tras no haber dormido bien luego del castigo que les dio el Jefe.

Recordemos que, El Jefe castigó a todos los participantes en La casa de los famosos Colombia luego de que Marilyn Patiño y Yuli Ruiz presionaran el botón del pánico sin permiso; provocando que deshabilitaran los cuartos, por lo que, tuvieron que dormir en diferentes rincones de la casa.

Tras la pregunta de Mariana a Nicolás, este le respondió que se soñó con la empresaria Yina Calderón.

"Soñé que entraba Yina Calderón, qué visaje. Sonaban unos tacones y El Jefe la anunciaba como nueva participante y yo dije 'qué patético', pero no la veía y me desperté cuando iba a ver quién era", contó.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras la pesadilla de Nicolás Arrieta?

Luego de que las imágenes de dicho momento se volvieran virales y llegaran a la exparticipante del reality en su segunda temporada, esta reaccionó dejando un contundente mensaje.

"Cuidadito Nicolás y se te cumple", escribió en sus redes sociales.

Cabe destacar que, en repetidas ocasiones ha manifestado sus anhelos de ingresar al menos unos días a convivir con los participantes de la nueva temporada.

Luego de su reacción, varios internautas opinaron sobre el tema, donde algunos sonrieron al respecto, otros, detallaron que esperan que dicha pesadilla se vuelva realidad, mientras que otros le pidieron que superara su temporada.

Recordemos que, Yina Calderón estuvo hace algunos días en La casa de los famosos Colombia como jueza en el primer juicio de la temporada, donde provocó gran revuelo entre los participantes, teniendo sus primeros enfrentamientos en la competencia.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Ella es la guapa novia de Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia

Por ahora, Yina Calderón sigue entreteniendo a sus fanáticos con su contenido en redes sociales, mientras que Nicolás Arrieta está cautivando a muchos con su participación en el programa.