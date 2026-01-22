Stiven Mesa Londoño, mejor conocido como Blessd, se ha apoderado de las tendencias en redes por el tema del embarazo de su pareja Manuela QM y ahora por un video un pequeño accidente suyo.

¿Cuál fue el accidente casero que sufrió Blessd?

Blessd volvió a ser tema de conversación en redes sociales, esta vez por un incidente doméstico que quedó registrado en video.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que el cantante sufrió una fuerte caída al intentar sentarse en una silla plástica dentro de su vivienda.

En las imágenes se observa cómo el artista se dispone a tomar asiento, pero la silla al parecer no resiste su peso y se va hacia un lado, haciendo que Blessd perdiera el equilibrio y terminara en el suelo.

Manuela QM se defiende de críticas y responde a fan que la llamó “la segunda”. (Foto: AFP)

Video de la caída de Blessd que es viral

En el video quedó la reacción del cantante quien no podía creer la caída y el golp* que había sufrido cuando solo se disponía a relajarse y disfrutar del panorama.

El video ha comenzado a viralizarse y circular rápidamente en redes sociales y como era de esperarse las reacciones no se han hecho esperar.

Mientras algunos seguidores expresaron su preocupación por el estado de salud del cantante y le enviaron mensajes de apoyo, otros tomaron el hecho con humor, convirtiendo el momento en tendencia.

¿Cómo se encuentra Blessd tras su aparatosa caída?

Hasta el momento, Blessd no se ha pronunciado sobre este video y tampoco ha confirmado si sufrió lesiones tras la caída ni ha entregado mayores detalles sobre el incidente.

Sin embargo, las imágenes dejaron en evidencia que el artista quedó en estado de shock tras la inesperada caída que sufrió y que por poco puede ser grave.

Al parecer, el equipo del artista habrían sido los que grabaron el clip de la cámara de seguridad y por lo que se escucha se tomaron con gracia lo sucedido y hasta el mismo Blessd se habría burlado de lo que le sucedió.

Cabe resaltar que el artista paisa está en el foco mediático tras confirmar que su pareja está embarazada a través de una emotiva publicación en sus redes sociales.