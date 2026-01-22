La novia de Nicolás Arrieta se pronuncia por los coqueteos que recibe él en La casa de los famosos

Manuela Ortiz, la novia de Nicolás Arrieta, reaccionó contundentemente frente a los celos que le podrían estar generando los coqueteos que recibe el creador de contenido durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Talento nacional Reconocida predicadora y creadora de contenido reveló que falleció su bebé: así lo reveló

¿Qué dijo Manuela Ortiz, la novia de Nicolás Arrieta, sobre sus celos?

La comunicadora social y periodista, quien además suele crear contenido para redes sociales, compartió un curioso video en el que reveló si es o no celosa.

“Cuando me preguntan si soy celosa”, escribió, mientras se le ve cantando y bailando la canción Dile a tu amiga, de Dálmata, un éxito lanzado en 2011.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Ella es la guapa novia de Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia

En el video, Manuela canta el fragmento: “Dile a tu amiga que bella, déjale saber que también me atrevo con ella, que yo, que yo también quiero con ella”, rápidamente llamando la atención de los internautas.

Novia de Nicolás Arrieta responde sin filtros si es celosa. (Foto: Canal RCN)

Por supuesto, el video generó miles de corazones y una ola de comentarios, especialmente por la participación de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia 3: “yo con un hombre como Nicolás, tampoco celo, se ve súper respetuoso”.

Entre los comentarios, varios usuarios elogiaron a la comunicadora por su seguridad, mientras que otra internauta escribió que no podría manejar la situación y comentó: “Justo estaba hablando con mi novio de cómo le coquetean a Nico”.

Artículos relacionados La Segura La Segura responde a las críticas por no poder comprar un apartamento y aclara su situación

Ante ese mensaje, Manuela Ortiz no dudó en responder con tranquilidad y dejó clara su postura: “Toca relajarse y confiar, no se puede hacer más”, dijo.

¿Cómo toma Manuela Ortiz los coqueteos que recibe Nicolás Arrieta en La casa de los famosos?

Recientemente hubo una escena que se tomó las redes sociales, en la que aparecen en el jacuzzi algunos participantes, con Mariana Zapata bailando junto a Beba y, en un momento, también con Nicolás Arrieta, lo que no pasó desapercibido.

En otro instante, Nicolás se hace el ciego al notar que justo a su lado se encuentra Mariana Zapata vestida con traje de playa, por supuesto que llamó la atención de los seguidores de La casa de los famosos.

Momentos que los internautas han interpretado como coqueteo; no obstante, Manuela Ortiz, la novia de Nicolás, al parecer se toma estas situaciones con humor, tal como lo dejó ver y describió en su video publicado recientemente en redes sociales.