Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

La novia de Nicolás Arrieta se pronuncia por los coqueteos que recibe él en La casa de los famosos

Manuela Ortiz habría reaccionado a los coqueteos que recibe Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia 3.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Manuela Ortiz reacciona a los coqueteos que recibe Nicolás Arrieta en La casa de los famosos
Novia de Nicolás Arrieta responde sin filtros si es celosa. (Foto: Canal RCN)

Manuela Ortiz, la novia de Nicolás Arrieta, reaccionó contundentemente frente a los celos que le podrían estar generando los coqueteos que recibe el creador de contenido durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Manuela Ortiz, la novia de Nicolás Arrieta, sobre sus celos?

La comunicadora social y periodista, quien además suele crear contenido para redes sociales, compartió un curioso video en el que reveló si es o no celosa.

“Cuando me preguntan si soy celosa”, escribió, mientras se le ve cantando y bailando la canción Dile a tu amiga, de Dálmata, un éxito lanzado en 2011.

Artículos relacionados

En el video, Manuela canta el fragmento: “Dile a tu amiga que bella, déjale saber que también me atrevo con ella, que yo, que yo también quiero con ella”, rápidamente llamando la atención de los internautas.

Manuela Ortiz reacciona a los coqueteos que recibe Nicolás Arrieta en La casa de los famosos
Novia de Nicolás Arrieta responde sin filtros si es celosa. (Foto: Canal RCN)

Por supuesto, el video generó miles de corazones y una ola de comentarios, especialmente por la participación de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia 3: “yo con un hombre como Nicolás, tampoco celo, se ve súper respetuoso”.

Entre los comentarios, varios usuarios elogiaron a la comunicadora por su seguridad, mientras que otra internauta escribió que no podría manejar la situación y comentó: “Justo estaba hablando con mi novio de cómo le coquetean a Nico”.

Artículos relacionados

Ante ese mensaje, Manuela Ortiz no dudó en responder con tranquilidad y dejó clara su postura: “Toca relajarse y confiar, no se puede hacer más”, dijo.

¿Cómo toma Manuela Ortiz los coqueteos que recibe Nicolás Arrieta en La casa de los famosos?

Recientemente hubo una escena que se tomó las redes sociales, en la que aparecen en el jacuzzi algunos participantes, con Mariana Zapata bailando junto a Beba y, en un momento, también con Nicolás Arrieta, lo que no pasó desapercibido.

En otro instante, Nicolás se hace el ciego al notar que justo a su lado se encuentra Mariana Zapata vestida con traje de playa, por supuesto que llamó la atención de los seguidores de La casa de los famosos.

Momentos que los internautas han interpretado como coqueteo; no obstante, Manuela Ortiz, la novia de Nicolás, al parecer se toma estas situaciones con humor, tal como lo dejó ver y describió en su video publicado recientemente en redes sociales.

Manuela Ortiz reacciona a los coqueteos que recibe Nicolás Arrieta en La casa de los famosos
Novia de Nicolás Arrieta responde sin filtros si es celosa. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Beba rompió en llanto tras su discusión con Alejandro Estrada. La casa de los famosos

Beba se desahogó tras su discusión con Alejandro Estrada y cuestionó a Renzo, ¿por qué?

Beba rompió en llanto en el baño tras las palabras que le dijo Alejandro Estrada, pero también se siente decepcionada de Renzo.

Westcol sorprende al hablar de Nicolás Arrieta Westcol

Westcol rompió el silencio y habló de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos: “No somos Beffos”

Westcol opinó sobre la participación de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos 3 y sus palabras no pasaron desapercibidas.

Pelea de Beba y Alejandro Estrada Alejandro Estrada

Beba y Alejandro Estrada tuvieron fuerte cruce en La casa de los famosos Colombia: así fue

Beba terminó llorando tras discusión con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3: "Eres una niña grosera"

Lo más superlike

Paola Jara reveló detalles del primer viaje de su hija Emilia Paola Jara

Paola Jara causa revuelo al revelar el primer viaje de su hija Emilia: así lo mostró

Paola Jara compartió una imagen de su hija Emilia y reveló que se trata de su primer viaje.

Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia Johanna Fadul

Esposo de Johanna Fadul reaccionó a la "bipolaridad" de la actriz en La casa de los famosos

¡Adiós a una actriz! La televisión se viste de luto al perder a una de sus importantes figuras Talento internacional

¡Adiós a una actriz! La televisión se viste de luto al perder a una de sus importantes figuras

Anahí y Poncho Herrera emocionan a sus fans con un inesperado reencuentro Anahí

Anahí y Poncho Herrera causan revuelo en redes con un inesperado reencuentro: ¿RBD está de regreso?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo