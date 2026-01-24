Yina Calderón anuncia reunión con exparticipantes de La casa de los famosos Colombia: ¿cuál es el motivo?
Yina Calderón confirmó a sus seguidores que se reunirá con exparticipantes de La casa de los famosos Colombia y reveló el motivo.
Yina Calderón anunció en su cuenta de Instagram que se reunirá con varios de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia y reveló el motivo del encuentro.
¿Con quién se reunirá Yina Calderón de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia y cuál es el motivo?
La empresaria huilense Yina Calderón ha acudido a sus redes sociales para comentarles a sus más de novecientos mil seguidores que muy pronto se reuniría con 'El Negro' Salas, La Abuela, Camilo Trujillo, Don Mauricio e incluso Karina García.
De acuerdo a sus palabras que emitió en un live para mostrar a sus fans su más reciente tatuaje, expresó que la reunión sería como un reencuentro para compartir un rato agradable en una finca cerca de la ciudad de Medellín.
Asimismo, expresó que, aunque tuvo roces con varios de ellos, su objetivo es dejar el pasado atrás y ya no centrarse en encontrar enemigos nacionales, sino internacionales.
Yo no tengo problema, o sea ch!mba ir a compartir un ratico con ellos. Yo este año voy a dejar tanta p3l3adera nacional, voy a p3le4r internacional", dijo.
¿Cuándo será la reunión de Yina Calderón con sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia?
Yina aseguró que aún no habían definido la fecha exacta de su reencuentro, pero dejó entrever que podría darse antes de finalizar el mes de enero.
¿Estará Karen Sevillano en el reencuentro de los participantes de La casa de los famosos Colombia?
Aunque Yina Calderón no mencionó que Karen Sevillano estaría presente en la reunión, los rumores comenzaron a multiplicarse entre los comentarios, sobre todo después de que una página de farándula confirmara que la presentadora del Aftershow de Canal RCN también asistiría junto a Cami Pulgarín.
Frente a la incertidumbre, varios seguidores etiquetaron a Karen en la publicación para preguntarle directamente si se había reconciliado con la huilense, mientras que otros señalaron que sería difícil que esto sucediera debido a los compromisos laborales de la caleña con el canal de televisión.