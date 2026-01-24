Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón anuncia reunión con exparticipantes de La casa de los famosos Colombia: ¿cuál es el motivo?

Yina Calderón confirmó a sus seguidores que se reunirá con exparticipantes de La casa de los famosos Colombia y reveló el motivo.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yina Calderón dijo a sus fans que se reunirá con varios de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia
Yina Calderón reveló el motivo por el cual se reunirá con varios exhabitantes de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Yina Calderón anunció en su cuenta de Instagram que se reunirá con varios de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia y reveló el motivo del encuentro.

Artículos relacionados

¿Con quién se reunirá Yina Calderón de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia y cuál es el motivo?

La empresaria huilense Yina Calderón ha acudido a sus redes sociales para comentarles a sus más de novecientos mil seguidores que muy pronto se reuniría con 'El Negro' Salas, La Abuela, Camilo Trujillo, Don Mauricio e incluso Karina García.

Yina Calderón, influencer colombiana en La casa de los famosos Colombia
Yina Calderón sorprendió a sus fans al asegurar que tendría un reencuentro con sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo a sus palabras que emitió en un live para mostrar a sus fans su más reciente tatuaje, expresó que la reunión sería como un reencuentro para compartir un rato agradable en una finca cerca de la ciudad de Medellín.

Asimismo, expresó que, aunque tuvo roces con varios de ellos, su objetivo es dejar el pasado atrás y ya no centrarse en encontrar enemigos nacionales, sino internacionales.

Yo no tengo problema, o sea ch!mba ir a compartir un ratico con ellos. Yo este año voy a dejar tanta p3l3adera nacional, voy a p3le4r internacional", dijo.

Artículos relacionados

¿Cuándo será la reunión de Yina Calderón con sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia?

Yina aseguró que aún no habían definido la fecha exacta de su reencuentro, pero dejó entrever que podría darse antes de finalizar el mes de enero.

Varias celebridades en La casa de los famosos Colombia 2
Yina Calderón dijo que planea reunirse con varios de sus excompañeros de La casa en una finca en Medellín. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Estará Karen Sevillano en el reencuentro de los participantes de La casa de los famosos Colombia?

Aunque Yina Calderón no mencionó que Karen Sevillano estaría presente en la reunión, los rumores comenzaron a multiplicarse entre los comentarios, sobre todo después de que una página de farándula confirmara que la presentadora del Aftershow de Canal RCN también asistiría junto a Cami Pulgarín.

Frente a la incertidumbre, varios seguidores etiquetaron a Karen en la publicación para preguntarle directamente si se había reconciliado con la huilense, mientras que otros señalaron que sería difícil que esto sucediera debido a los compromisos laborales de la caleña con el canal de televisión.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano muestra tierno momento con Emiliano Aída Victoria Merlano

Aida Victoria enternece con su hijo y desata comentarios por su gran parecido: “es idéntico a ella”

El tierno video de Aida Victoria con Emiliano reavivó el debate en redes sobre a quién se parece su hijo.

Yaya respondió qué haría si se encuentra con José, luego de que su mamá le hiciera la pregunta. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz reacciona en vivo a pregunta de su mamá sobre José y su respuesta sorprende

Yaya Muñoz habló con sinceridad sobre qué haría si se reencuentra con José y que le diría a su ex.

Nicolas arrieta y yina calderon Yina Calderón

Nicolás Arrieta tuvo pesadilla con Yina Calderón en La casa de los famosos y ella reaccionó

Yina Calderón se pronunció tras la confesión de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Bad Bunny

Bad Bunny sorprende en Medellín con canción de Diomedes Díaz en su primer concierto

Bad Bunny causó sensación en Medellín al incluir un tema emblemático de Diomedes Díaz en su primer show, sorprendiendo a sus fans.

Sara Uribe La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Sara Uribe llora desconsolada en La casa de los famosos tras emotivo mensaje de su hijo Jacobo

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Queman estatua de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo

Quemaron estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal: el hecho quedó registrado en video

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo