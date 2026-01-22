Karen Sevillano y talentos de Canal RCN sorprenden con fotos inéditas de cómo lucían en 2016

En una sorprendente publicación, el Canal RCN compartió una serie de imágenes que mostraron cómo lucían algunos de sus talentos en el año 2016, un recuerdo que no pasó desapercibido al ver cómo han cambiado algunos.

Artículos relacionados Talento nacional Reconocida predicadora y creadora de contenido reveló que falleció su bebé: así lo reveló

¿Cómo lucían los talentos del Canal RCN en 2016 y cuánto han cambiado desde entonces?

Recientemente, muchos famosos y usuarios en internet compartieron fotografías de cómo se veían en 2016, sumándose a un trend que se volvió viral, impulsado por teorías conspirativas que aseguran que este año se cierra un ciclo.

Sin duda, las fotografías compartidas no pasaron desapercibidas. En la primera imagen aparecen Carla Giraldo de La casa de los famosos y Verónica Orozco, en la que se ve a Carla luciendo muy joven, mientras que Orozco demuestra que no ha cambiado con el paso del tiempo.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Ella es la guapa novia de Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia

En otra publicación, Karen Sevillano del After de La casa llamó la atención con una imagen en la que aparece con su cabello rizado, aretes grandes y un peinado atrevido.

Talentos del Canal RCN sorprenden al revelar sus fotografías de 2016. (Fotos: Canal RCN)

Asimismo, Julián Galvis, quien hace parte del elenco de Las de siempre, también fue protagonista de una de las fotografías, en la que su belleza no pasó desapercibida.

En otra imagen, Marcelo Cezán, el presentador de La casa de los famosos sorprendió al compartir una fotografía luciendo gafas negras y una amplia sonrisa.

La humoristaVicky Berrío, quien hace dupla con Karen Sevillano en el after de La casa de los famosos Colombia, también sorprendió. Finalmente, Viña Machado llamó la atención al lucir un sombrero, dejando ver una faceta diferente y muy interesante.

¿Cómo reaccionaron los talentos al ver su foto de 2016?

Como era de esperarse la publicación en pocos minutos se llenó de corazones y comentarios elogiando al talento de La casa de los famosos Colombia y a las protagonistas de Las de siempre.

No obstante, la que más generó reacciones fue la foto de Karen Sevillano, en la que muchos mostraron cara de sorpresa al ver el peinado de la influencer caleña.

La propia Karen reaccionó con el comentario: “¡Aquí llegué! Me gusta cómo me veía, la voy a subir yo”.