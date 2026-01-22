Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Karen Sevillano y talentos de Canal RCN sorprenden con fotos inéditas de cómo lucían en 2016

Karen Sevillano y otros talentos de Canal RCN sorprenden al mostrar cómo lucían en 2016.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karen Sevillano y otros talentos de RCN recuerdan cómo lucían en 2016
Talentos del Canal RCN sorprenden al revelar sus fotografías de 2016. (Fotos: Canal RCN)

En una sorprendente publicación, el Canal RCN compartió una serie de imágenes que mostraron cómo lucían algunos de sus talentos en el año 2016, un recuerdo que no pasó desapercibido al ver cómo han cambiado algunos.

Artículos relacionados

¿Cómo lucían los talentos del Canal RCN en 2016 y cuánto han cambiado desde entonces?

Recientemente, muchos famosos y usuarios en internet compartieron fotografías de cómo se veían en 2016, sumándose a un trend que se volvió viral, impulsado por teorías conspirativas que aseguran que este año se cierra un ciclo.

Sin duda, las fotografías compartidas no pasaron desapercibidas. En la primera imagen aparecen Carla Giraldo de La casa de los famosos y Verónica Orozco, en la que se ve a Carla luciendo muy joven, mientras que Orozco demuestra que no ha cambiado con el paso del tiempo.

Artículos relacionados

En otra publicación, Karen Sevillano del After de La casa llamó la atención con una imagen en la que aparece con su cabello rizado, aretes grandes y un peinado atrevido.

Karen Sevillano y otros talentos de RCN recuerdan cómo lucían en 2016
Talentos del Canal RCN sorprenden al revelar sus fotografías de 2016. (Fotos: Canal RCN)

Asimismo, Julián Galvis, quien hace parte del elenco de Las de siempre, también fue protagonista de una de las fotografías, en la que su belleza no pasó desapercibida.

En otra imagen, Marcelo Cezán, el presentador de La casa de los famosos sorprendió al compartir una fotografía luciendo gafas negras y una amplia sonrisa.

La humoristaVicky Berrío, quien hace dupla con Karen Sevillano en el after de La casa de los famosos Colombia, también sorprendió. Finalmente, Viña Machado llamó la atención al lucir un sombrero, dejando ver una faceta diferente y muy interesante.

¿Cómo reaccionaron los talentos al ver su foto de 2016?

Como era de esperarse la publicación en pocos minutos se llenó de corazones y comentarios elogiando al talento de La casa de los famosos Colombia y a las protagonistas de Las de siempre.

No obstante, la que más generó reacciones fue la foto de Karen Sevillano, en la que muchos mostraron cara de sorpresa al ver el peinado de la influencer caleña.

La propia Karen reaccionó con el comentario: “¡Aquí llegué! Me gusta cómo me veía, la voy a subir yo”.

Karen Sevillano y otros talentos de RCN recuerdan cómo lucían en 2016
Talentos del Canal RCN sorprenden al revelar sus fotografías de 2016. (Fotos: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

mariana zapata en la casa de los famosos colombia La casa de los famosos

Línea de vida de Mariana Zapata en La casa de los famosos; rompió en llanto

La influenciadora Mariana Zapata abrió su corazón y dio a conocer su historia de vida en La casa de los famosos Colombia.

Sofía Jaramillo y Johanna Fadul La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Sofía Jaramillo cambia la placa de nominados en La casa de los famosos tras abrir la ‘Caja de Pandora’

La Caja de Pandora se volvió a abrir y cambió nuevamente la placa de nominados; así quedó ahora.

castigo en la casa de los famosos colombia La casa de los famosos

Castigaron duramente a los participantes de La casa de los famosos, ¿por qué?

El Jefe decidió castigar a todos los participantes en La casa de los famosos Colombia tras incumplirse las reglas.

Lo más superlike

La Segura aclara si apoya económicamente a su esposo Ignacio Balandán La Segura

La Segura deja claro si sostiene económicamente a su esposo Ignacio Balandán: esto fue lo que dijo

La Segura aclaró de forma contundente si cubre todos los gastos de su esposo Ignacio Balandán.

Paola Jara reveló detalles del primer viaje de su hija Emilia Paola Jara

Paola Jara causa revuelo al revelar el primer viaje de su hija Emilia: así lo mostró

¡Adiós a una actriz! La televisión se viste de luto al perder a una de sus importantes figuras Talento internacional

¡Adiós a una actriz! La televisión se viste de luto al perder a una de sus importantes figuras

Anahí y Poncho Herrera emocionan a sus fans con un inesperado reencuentro Anahí

Anahí y Poncho Herrera causan revuelo en redes con un inesperado reencuentro: ¿RBD está de regreso?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo