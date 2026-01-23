Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón arremete contra Sara y Manuela tras tildarlas de “muebles” en La casa de los famosos

Yina Calderón llamó “muebles” a varios participantes y se fue con toda contra Sara Uribe y Manuela Gómez.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yina Calderón habló sobre los miebles para ella de la casa de los famosos
Yina Calderón habló sin filtros sobre Sara y Manuela en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Yina Calderón volvió a sorprender al referirse de algunos participantes de La casa de los famosos Colombia. Aunque aseguró que no quería ser dura, terminó hablando de quienes, según ella, son “muebles” dentro del reality.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre algunos participantes de La casa de los famosos Colombia?

La empresaria de fajas, conocida por opinar sin filtros sobre figuras del entretenimiento, se refirió en esta ocasión a varios participantes que, a su juicio, no están generando contenido en la tercera temporada del programa.

En un video que grabó mientras se maquillaba, Yina Calderón habló sobre Maiker, a quien calificó como “esa sal”.

Aunque aclaró que no es algo personal, afirmó que, desde su mirada como espectadora, ocupa el primer lugar entre los participantes más apagados.

Yina Calderón habló sobre quiénes serían los “muebles” en La casa de los famosos Colombia
Yina Calderón habló sin filtros sobre Sara y Manuela en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En segundo lugar, mencionó a Sara Uribe, señalando que su rutina de arreglarse y maquillar a sus amigas no aporta al contenido del programa.

“Yo esperaba más de Sara, y esa es la verdad”, expresó.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?

Yina también sorprendió al hablar de Manuela Gómez, una de las participantes que más la impresionó, aunque de forma negativa. Aseguró que pensó que sería diferente y la calificó como “muy cruda”.

Además, recordó que en su programa de chismes ya había hablado en otras ocasiones sobre Manuela y lanzó un “yo se los dije”, asegurando que ella le atina a muchas cosas, razón por la que incluso está considerando montar un negocio relacionado con este tipo de prácticas.

Asimismo, mencionó a Yei Torres y a Palau, asegurando que ambos están apagados dentro del reality, comentario que extendió a Sofía Jaramillo.

Yina Calderón habló sobre quiénes serían los “muebles” en La casa de los famosos Colombia
Yina Calderón habló sin filtros sobre Sara y Manuela en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Finalmente, volvió a referirse a Lorena Altamirano, de quien ya había hablado públicamente en otras ocasiones sobre su participación en La casa de los famosos Colombia.

En esta ocasión la calificó como “otro mueble”. No obstante, envió un mensaje directo a el Flaco Solórzano, aclarando que no se trata de un tema personal.

“A mí no me cae mal, estoy hablando únicamente del ámbito del reality”, concluyó

Por supuesto, sus palabras generaron opiniones divididas en redes sociales.

