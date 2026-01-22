Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón divide opiniones tras mostrar el resultado final de su tatuaje: así le quedó

Yina Calderón mostró sin filtros cómo le quedó su nuevo tatuaje en toda la espalda y confesó si se arrepintió o no.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yina Calderón mostró su nuevo tatuaje
Yina Calderón sorprendió al mostrar su nuevo tatuaje. (Fotos Canal RCN)

Yina Calderón volvió a dar de qué hablar en redes tras compartir el resultado final de su tatuaje, el cual le cubre gran parte de su espalda.

¿Cómo le quedó el tatuaje a Yina Calderón que cubre toda su espalda?

Yina Calderón decidió taparse por completo su espalda y para esto recurrió a un tatuaje de gran tamaño, un diseño que requirió el trabajo de cinco artistas en simultaneo que le realizaron la pieza gráfica.

La influenciadora compartió en sus redes sociales que estuvo varias horas en una camilla mientras los profesionales avanzaban por secciones para culminar el diseño, lo cual le generó gran dolor y le hizo tener algunos quebrantos de salud.

Según explicó la influenciadora, su tatuaje se trata de una pieza cargada de simbolismo, pensada para representar su proceso personal, sus batallas emocionales y la transformación que ha vivido en el último año tras La casa de los famosos Colombia 2.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025 - Mujer tatuadora.
Yina Calderón mostró el resultado final de su tatuaje. (Fotos anal RCN y Freepik)

A través de sus historias y publicaciones, Calderón dejó ver el diseño completo, un tatuaje de estilo ornamental y geométrico, con un diseño simétrico en tinta negra que se extiende desde los hombros hasta la zona baja, integrando figuras tipo mandala y motivos tribales.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida. Mientras algunos usuarios elogiaron el arte y la valentía de llevar un tatuaje tan grande y visible, otros cuestionaron la decisión y el estilo del diseño.

Sin embargo, Yina se mostró segura y satisfecha con el resultado, dejando claro que ella misma había ayudado en el diseño y concepto del tatuaje.

Amé mi tatuaje.

Una de las personas que elogió el nuevo tatuaje de Yina Calderón fue su excompañera de La casa de los famosos Colombia, La Toxi Costeña, quien se mostró encantada por el diseño que se hizo su amiga.

¿Qué riesgos hay detrás de un tatuaje de gran tamaño como el de Yina Calderón?

El tatuaje de Yina Calderón ha provocado dudas y cuestionamientos entre sus seguidores, quienes le han indagado por los riesgos que puede conllevar este diseño tan grande.

Especialistas advierten que este tipo de procedimientos pueden generar infecciones, reacciones alérgicas a las tintas, cicatrices, inflamación prolongada y complicaciones en la cicatrización si no se realizan bajo estrictas condiciones de higiene.

Además, el proceso suele ser largo y doloroso, lo que somete al cuerpo a altos niveles de estrés. por lo que recomiendan que las personas que se hagan este tipo de diseños los hagan en diferentes sesiones y no esforzar el cuerpo a una sola.

Yina Calderón dice que se va Lorena Altamirano de La casa de los famosos Colombia 3
Yina Calderón mostró sin filtros su tatuaje. (Foto: Canal RCN)
