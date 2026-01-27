Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Tebi Bernal confesó su mayor temor tras roces con Nicolás Arrieta en La casa de los famosos

Tebi Bernal habló con Sofía Jaramillo de cómo se siente y reveló que quiere hacer cambios para evitar caer en nuevas provocaciones.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Tebi Bernal ya ha tenido varios roces con Nicolás Arrieta en La casa de los famosos.
Tebi Bernal se desahogó sobre Nicolás Arrieta en una conversación con Sofía Jaramillo. Fotos: RCN

Los últimos días han sido de mucha tensión para Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia. El habitante ha tenido varios roces con Nicolás Arrieta, pero uno de ellos estuvo a punto de desencadenar en algo más grave.

¿Qué le confesó Tebi Bernal a Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia?

Tebi no aguantó unas palabras de Arrieta y se fue contra el creador de contenido, aunque terminó separado por sus demás compañeros. Posteriormente, en el posicionamiento, volvieron a acercarse con cierta provocación, pero de nuevo intervinieron sus compañeros para evitar que rompiera las reglas.

Tebi se desahogó con Sofía Jaramillo y le habló de lo que ha sentido recientemente a raíz de esas tensionantes situaciones vividas con Arrieta.

“Uno necesita su momento para despejarse. Necesita alejarse de tanto ruido”, le confesó Tebi a Sofía.

Nicolás Arrieta se sintió afectado por sus roces con Nicolás Arrieta.
Tebi Bernal reveló que no quiere caer en un colapso tras polémicas con Nicolás Arrieta. Foto: RCN

“A mí me toca prestarle atención a cada detalle porque yo no quiero llegar de nuevo a lo de ese día (su fuerte cruce con Nicolás Arrieta) … tengo que empezar a soltar toda esa cosa, meditar, porque, o si no, empiezo a cargarlo, cargarlo… y no sé si estoy paranoico, pero me siento como en un juego de provocación, pero no solo de Nico, sino de un montón de cosas”.

Tebi expresó que no quiere volver a vivir una situación de ese tipo y se propuso controlarse más para no caer en un “colapso”.

Sofía Jaramillo, por su parte, afirmó que desde que llegó a La casa de los famosos solo en una ocasión se ha sentido abrumada y afectada por el juego, por lo que ha tenido que buscar la paz estando sola. Al respecto, manifestó que, incluso en el comedor, le gusta meditar para hallar paz mental y seguir adelante con la competencia.

¿Cómo reaccionó La Liendra ante el tensionante posicionamiento entre Tebi Bernal y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos?

El posicionamiento del pasado domingo entre Tebi Bernal y Nicolás Arrieta ha dado mucho de qué hablar; incluso La Liendra, exparticipante de la segunda temporada, reaccionó.

En sus redes sociales, el influenciador quindiano compartió un video que muestra que vivió ese momento al lado de su amigo, Mateo Carvajal.

El enfrentamiento entre Nicolás Arrieta y Tebi sacude La casa de los famosos Colombia 2026
Tebi Bernal y Nicolás Arrieta vivieron un momento de mucha tensión en el pasado posicionamiento. (Foto: Canal RCN)

Siento que Arrieta sí estuvo un poco alterado, siento que sí se la está viviendo, yo creo que una personalidad como la de Nicolás tiene que tener cuidado con las situaciones que se viven allá adentro, yo creo que con el tiempo pueda colapsar y eso no es nada para lo que tiene que vivir más adelante, se tiene que controlar”, opinó el creador de contenido.

Ya antes, La Liendra había demostrado su interés en seguir lo que pasa en La casa de los famosos. Días atrás reaccionó al regreso de Yina Calderón como jueza y dijo que, por fortuna, ya no tenía que estar en el reality para lidiar con las críticas de la empresaria y creadora de contenido.

