Nicolás Arrieta y Tebi Bernal tuvieron tenso cruce en posicionamiento de La casa de los famosos

El capítulo del 25 de enero de La casa de los famosos Colombia 3 estuvo cargado de emociones, la de Renzo Meneses y un fuerte cruce entre dos participantes en el posicionamiento.

¿Qué pasó entre Nicolás Arrieta y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Durante la última semana, Nicolás Arrieta y Tebi Bernal tuvieron un tenso cruce que expuso sus grandes diferencias, las cuales salieron a la luz en el posicionamiento.

En el posicionamiento del 25 de enero Nicolás se le paró al frente a Tebi Bernal y sin mediar palabras empezaron a retarse con sus gestos, por lo que sus compañeros tuvieron que intervenir para calmar los ánimos.

Asimismo, Carla y Marcelo le pusieron orden al momento y le dieron la palabra a Nicolás para que diera sus argumentos de por qué quería que se fuera Tebi Bernal.

Nicolás aprovechó su espacio para despacharse hacia Renzo y recriminarle por su reacción con él cuando tuvieron su problema en donde sintió que iba pasar la línea del respeto y contacto físico.

Número uno, quiero que se vaya de la casa porque es un tipo envidioso. Tú no eres ningún artista marcial porque no entiendes de argumentos.

El influenciador le dejó claro a Tebi que para él era una persona que le gustaba hacer cosas, pero que no le hicieran nada y por eso reaccionaba de mala manera.

Para mí eres un perdedor siempre, un man que hace bromas y no te las aguantan.

¿Cómo reaccionó Tebi Bernal a los comentarios de Nicolás Arrieta?

Tebi Bernal tras escuchar a Nicolás con atención no dudó en responderle de manera directa, pero primero le aseguró que lo veía demasiado nervioso.

Lo primero que noto es que estás muy nervioso.

Tebi le aseguró a Nicolás que a él le parecía una persona inteligente y que por eso sabía que podía tener una conversación como dos personas adultas.

Asimismo, aprovechó para pedirles disculpas por su fuerte reacción días atrás y hasta le expresó su admiración, sin embargo, Nicolás le dejó claro que no le interesa tener ningún tipo de amistad con él.