Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Nicolás Arrieta y Tebi Bernal tuvieron tenso cruce en posicionamiento de La casa de los famosos

Nicolás Arrieta y Tebi Bernal preocuparon a sus compañeros con su discusión en La casa de los famosos Colombia: "Eres un perdedor".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Nicolás Arrieta y Tebi Bernal se enfrentaron
Nicolás Arrieta y Tebi Bernal tuvieron tensa discusión. (Fotos Canal RCN)

El capítulo del 25 de enero de La casa de los famosos Colombia 3 estuvo cargado de emociones, la de Renzo Meneses y un fuerte cruce entre dos participantes en el posicionamiento.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Nicolás Arrieta y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Durante la última semana, Nicolás Arrieta y Tebi Bernal tuvieron un tenso cruce que expuso sus grandes diferencias, las cuales salieron a la luz en el posicionamiento.

En el posicionamiento del 25 de enero Nicolás se le paró al frente a Tebi Bernal y sin mediar palabras empezaron a retarse con sus gestos, por lo que sus compañeros tuvieron que intervenir para calmar los ánimos.

Asimismo, Carla y Marcelo le pusieron orden al momento y le dieron la palabra a Nicolás para que diera sus argumentos de por qué quería que se fuera Tebi Bernal.

Nicolás aprovechó su espacio para despacharse hacia Renzo y recriminarle por su reacción con él cuando tuvieron su problema en donde sintió que iba pasar la línea del respeto y contacto físico.

Número uno, quiero que se vaya de la casa porque es un tipo envidioso. Tú no eres ningún artista marcial porque no entiendes de argumentos.

El influenciador le dejó claro a Tebi que para él era una persona que le gustaba hacer cosas, pero que no le hicieran nada y por eso reaccionaba de mala manera.

Para mí eres un perdedor siempre, un man que hace bromas y no te las aguantan.

El enfrentamiento entre Nicolás Arrieta y Tebi sacude La casa de los famosos Colombia 2026
Nicolás Arrieta pierde la paciencia y enfrenta a Tebi en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Tebi Bernal a los comentarios de Nicolás Arrieta?

Tebi Bernal tras escuchar a Nicolás con atención no dudó en responderle de manera directa, pero primero le aseguró que lo veía demasiado nervioso.

Lo primero que noto es que estás muy nervioso.

Tebi le aseguró a Nicolás que a él le parecía una persona inteligente y que por eso sabía que podía tener una conversación como dos personas adultas.

Asimismo, aprovechó para pedirles disculpas por su fuerte reacción días atrás y hasta le expresó su admiración, sin embargo, Nicolás le dejó claro que no le interesa tener ningún tipo de amistad con él.

Primero te pido disculpas, actué desde mi emoción lleno de un montón de acusaciones.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Jay Torres y ALexa Torrex La casa de los famosos

Alexa quiebra en llanto por comentario de Jay Torres en el posicionamiento de La casa de los famosos

Durante el posicionamiento, Jay Torres le dijo sus inconformidades a Alexa Torrex y le mencionó que le “pasta dental te hace falta”, palabras que la hicieron llorar.

Johanna Fadul abrió su corazón Johanna Fadul

Johanna Fadul hizo inesperada confesión en su línea de la vida de La casa de los famosos

Johanna Fadul habló en La casa de los famosos Colombia 3 sobre la pérdida de sus gemelas y los episodios más duros en su vida.

Alexa Torrex tuvo una curiosa respuesta para el posicionamiento de Eidevin en La casa de los famosos. La casa de los famosos

Eidevin López hace un fuerte posicionamiento a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia

Eidevin López no se guardo nada para Alexa Torrex y a cambio recibió una fuerte respuesta de la influencer: “ponte los pantalones”.

Lo más superlike

La modelo se destacó en el Miss Venezuela en el año 2021, donde logró ser una de las favoritas. (Fotos: Freepik) Talento internacional

Famosa modelo y exreina reveló que está esperando su primer hijo: “Estamos demasiado felices”

La famosa modelo y exreina compartió con sus fans la primera ecografía del bebé que está esperando junto a su esposo.

Karol G dejó curioso mensaje en redes Karol G

Karol G dejó curioso mensaje tras confirmarse su ruptura con Feid: "Disfrutando la tormenta"

Imagen de gemelas siamesas Viral

¿Reales o IA? Las gemelas siamesas que se volvieron virales y enamoran en redes

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo